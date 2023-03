Russland «provosert» av drone i Svartehavet

RUSSLAND ANSER HENDELSEN tirsdag morgen med et russisk Su-27-jagerfly og en amerikansk Reaper-drone over Svartehavet som en provokasjon. «Det amerikanske ubemannede luftfartøyet beveget seg bevisst og provoserende i retning russisk territorium med transponderne avslått» heter det i en kunngjøring fra landets ambassadør til USA. Russland hevder det ikke var kontakt mellom flyet og dronen, og at sistnevnte krasjet i havet etter en skarp manøver.

USAs versjon av historien er at jagerflyet beveget seg skjødesløst og uprofesjonelt rundt og foran dronen, dumpet drivstoff på det og kom borti propellen slik at dronen styrtet. President Joe Biden og USAs allierte er underrettet, sier Pentagon. Reuters/CNN



HONDURAS VIL GJENOPPTA diplomatiske forbindelser med Kina. Dermed ser det ut til at president Xiomara Castro ofrer sine fulle diplomatiske forbindelser med Taiwan, som Honduras er et av bare 14 land som har i dag. Taiwans utenriksdepartement advarer landet mot å «gå i Kinas felle» – landet har ingen intensjoner som vil