«Det mest verdifulle er kamperfaring»: Ukrainsk offiser slår alarm før våroffensiv

MANGLER ERFARNE SOLDATER: «Det mest verdifulle i krig er kamperfaring. En soldat som har overlevd seks måneder i strid og en soldat som kommer rett fra skytebanen er to forskjellige soldater – som himmel og jord. Dessverre er de fleste med kamperfaring døde eller såret». Går du rundt og tror en ukrainske våroffensiv vil drive russerne ut av Donetsk en gang for alle så snart snøen smelter og søla tørker, er denne Washington Post-saken en realitetsorientering. En av de militære offiserene lar seg sitere på at kompetansemangelen etter over ett års krig begynner å bli like prekær som behovet for mer kuler og krutt. Han sier han snakker ut i håp om at vestlige allierte sikrer mer og bedre utdanning og trening: «Det er alltids håp om at det skjer et mirakel. Enten blir det en massakre, eller så blir det en profesjonelt utført motoffensiv, men en motoffensiv blir det uansett».

En høytstående tjenesteperson sier dessuten til avisa at stridsvogn-donasjonene i vinter utelukkende summerer seg til en symbolsk sum, andre ytrer seg tvilende til at de lovende forsyningene vil nå fronten i tide. På den annen side reflekterer ikke situasjonen på slagmarken den egentlige styrken til Ukrainas forsvar, siden soldater er trukket tilbake i påvente av en offensiv. Etterretning viser dessuten at det står enda dårligere til i de russiske styrkene, ifølge en talsperson for presidentkontoret i Kyiv.

KAN BLI STÅENDE UTENFOR – LITT LENGER: Det blir stadig mer sannsynlig at Finland blir Nato-medlem før Sverige. Det er den samlede vurderingen til den svenske regjeringen etter at forhandlingene med Tyrkia ble gjenopptatt