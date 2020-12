Det er trygt å si at 2020 ble et år utenom det vanlige. Vi vet nok at du husker koronapandemien, som fortsatt herjer landet. Men hva med alt det andre?

Med utgangspunkt i Filter Nyheters daglige nyhetsbrev – som du kan få rett hjem i postkassa ved å trykke på denne lenka – vil vi romjula oppsummere året som har gått.

Det gjør vi kvartal for kvartal: Husker du at regjeringen selv foreslo å videreføre støtten på 1,8 millioner kroner til Human Rights Service over statsbudsjettet?

Oktober: Fransk lærer brutalt drept

2. oktober

Donald Trump og førstedame Melania Trump tester positivt på koronavirus.

Sikkerhetsfolk ved den jødiske synagogen i Oslo oppdager en mann som oppfører seg påfallende – en politipatrulje finner senere en kniv på mannen, som tidligere har aksjonert på samme sted med medlemmer i nynazistgruppa Den nordiske motstandsbevegelsen.

4. oktober

SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid antas drept i Kristiansand. Til tross for at det ikke finnes holdepunkter for et politisk motiv bak ugjerningen, velger Per-Willy Amundsen (Frp) å kaste mistanke over «ekstremvenstre» og «voldsvenstre» i et innlegg på Facebook.

5. oktober

«Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt», tvitrer Donald Trump fra VIP-rommet på et av verdens mest velutstyrte sykehus der han er blitt injisert med medisiner som ingen av de inntil da 210 000 koronadøde i USA har hatt tilgang på.

6. oktober

Stiftelsen Født Fri svarer på funn i en granskningsrapport der konsulenter i Ernst & Young har omtalt dårlig økonomistyring og at deler av statsstøtten er benyttet til utenlandsreiser og hotellopphold – rapporten har ført til at hele støtten er kuttet.

7. oktober

Regjeringen viderefører millionstøtten til den islamfiendtlige stiftelsen Human Rights Service i forslaget til statsbudsjett for 2021.

8. oktober

FBI avslører at en væpnet gruppe med tilknytning til den løst organiserte Boogaloo-bevegelsen har planlagt å kidnappe guvernøren i Michigan og drepe politifolk.

12. oktober

Antallet sykehusinnlagte koronapasienter i Norge er det høyeste siden 2. juni – totalt 32.

13. oktober

Lukasjenkos autoritære regime i Hviterussland truer eksplistitt med å skyte demokratiforkjempere som har tatt til gatene for å protestere mot omfattende valgfusk og kreve presidentens avgang.

14. oktober

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) slår fast at Russland står bak datainnbruddet mot Stortinget som ble oppdaget i slutten av august.

16. oktober

Donald Trump hevder i en tv-sendt utspørring at han ikke vet noe om Qanon, men legger til: «Jeg vet at de er veldig imot pedofili. De kjemper veldig hardt mot det».

Den franske læreren Samuel Paty (47) blir drept og halshugd i en forstad til Paris etter å vist karikaturer av profeten Muhammed i en time med sine elever der det var valgfritt å være til stede.

23. oktober

Filter Nyheter avdekker at én av de siktede mennene etter drapet på SIAN-aktivisten Dan Eivind Lid tidligere har vært i politiets søkelys for høyreekstremisme.

25. oktober

Vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og nynazister deltar på samme – og Norges første – demonstrasjon mot myndighetenes koronatiltak foran Stortinget i Oslo.

29. oktober

Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn blir suspendert fra partiet etter en uttalelse om at problemet med intern antisemittisme er «sterkt overdrevet» – uttalelsen kommer etter at menneskerettighetsombudet EHRC har konkludert med at Labour under Corbyn brøt loven i sin håndtering av den samme antisemittismen.

November: Joe Biden vinner valget

2. november

Fire mennesker blir drept og 23 skadet i et islamistisk terrorangrep i Wien. Flere overvåknings- og publikumsvideoer viser hvordan vilkårlige fotgjengere blir skutt på gata. En bevæpnet terrorist med falskt bombebelte blir til slutt drept av politiet.

3. november

Det kommer ingen umiddelbar avgjørelse i det amerikanske presidentvalget i løpet av valgnatta.

4. november

Høyesterett begynner behandlingen av det såkalte klimasøksmålet mot staten – Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten brøt grunnloven da Barentshavet ble åpnet for oljeboring.

7. november

Det er klart at Joe Biden (77) blir USAs neste president – han kvitterer med å ta til orde for at amerikanerne må «legge vekk den harde retorikken» og «lytte til hverandre igjen». Trump innrømmer ikke nederlaget, men går bananas med anklager om juks på Twitter.

10. november

USAs utenriksminister Mike Pompeo lover en «smidig overgang» til en ny Trump-administrasjon og understreker slik at Det hvite hus ikke aksepterer valgtapet.

13. november

Statsminister Boris Johnsons omstridte sjefrådgiver Dominic Cummings forlater Downing Street 10 med umiddelbar virkning – tidligere i uka har kommunikasjonssjef Lee Cain gått samme vei.

16. november

Regjeringspartiene og Frp blir enige om en ny krisepakke på 22,1 milliarder kroner til norske bedrifter som sliter i koronakrisen.

17. november

Donald Trump varsler at han vil redusere antallet amerikanske soldater i Afghanistan og Irak – tilbaketrekningen skal skje innen midten av januar.

18. november

Senterpartiet i Oslo stjeler velgere fra Høyre, Frp og særlig Ap i det som blir omtalt som «Bøhler-effekten» – med den profilerte groruddølingen på førsteplass hever partiet seg til 7,5 prosent oppslutning i en ny måling.

19. november

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) sier det «kom feil ut» da han i en debatt om nytt regjeringskvartal med Raymond Johansen (Ap) sier at «22. juli var en konsekvens av at man ikke hadde tatt sikkerhetslovens formål på alvor, og her sitter Johansen i studio og er i ferd med å ønske seg den samme feilen en gang til».

En delvis gradert granskningsrapport viser at australske spesialsoldater har begått opp mot 39 urettmessige drap på sivile, ikke-stridende, sårede eller fanger i Afghanistan.

20. november

17-åringen som er tiltalt for drap på to personer under en Black Lives Matter-demonstrasjon i Kenosha, Wisconsin i august er blitt en kjæledegge for høyreradikale miljøer og blir løslatt mot en kausjon på to millioner dollar.

22. november

Det skaper sterke reaksjoner at kunnskapsminister Guri Melby varsler at regjeringen skroter nærskoleprinsippet og innfører såkalt fritt skolevalg i hele landet – lederen for Utdanningsforbundet beskylder henne for å ha «ideologiske skylapper».

23. november

Lederen for General Service Administration i USA gir grønt lys for at Biden-apparatet kan få tilgang til informasjon, økonomiske midler og kontorer slik at overgangsperioden kan begynne – på Twitter kvitterer Trump overraskende med at dette er «i landets interesse». Kort tid etterpå maser han på nytt om at «falske stemmer» har avgjort valget.

24. november

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil undersøke om regjeringen holdt tilbake informasjon da de folkevalgte vedtok å åpne for oljevirksomhet i den sørvestlige delen av Barentshavet for sju år siden.

25. november

Senterpartiet gjør det oppsiktsvekkende godt på Norstats desembermåling og blir landets tredje største parti med 20,2 prosent opplsutning, bare et prosentpoeng bak Ap på andreplass.

Donald Trump benåder sin tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som to ganger tidligere har innrømmet å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russlands ambassadør før Trumps innsettelse, men siden har forsøkt å trekke tilståelsen.

27. november

Trump svarer at han «selvsagt» vil forlate Det hvite hus dersom valgmennene peker på Biden som USAs neste president, men understreker at mye kan skje før elektorene trer sammen 14. desember.

28. november

Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim blir vraket fra førsteplassen på stortingslista i Buskerud Frp etter det som blir omtalt som et «distriktsopprør».

Desember: Fylkesleder i Frp ekskludert

1. desember

– Det er ikke grunnlag for å si at det finnes utstrakt profitt i [de private] velferdstjenestene, sier næringsminister Iselin Nybø (V) etter å ha mottatt utredningen fra det såkalte Velferdstjenesteutvalget – men dette er «rett og slett feil», sier et utvalgsmedlem som mener Nybø bruker utredningen «til inntekt for et politisk standpunkt».

Senterpartiet er landets største parti på Kantars desembermåling for TV 2.

3. desember

Organisasjonsutvalget i Frp vurderer eksklusjonssak mot Oslos fylkesleder Geir Ugland Jacobsen, som blant annet har åpnet for noen andre enn partileder Siv Jensen på stortingslistas førsteplass.

4. desember

I deres første felles tv-intervju siden valget i november, gir Joe Biden og Kamala Harris uttrykk for at de vil la seg vaksinere mot korona på fjernsyn. Det hele er et forsøk på å skape tillit til vaksinen i den amerikanske befolkningen.

5. desember

220 av totalt 249 politikere fra Det republikanske partiet i Kongressen vil ikke ta offentlig stilling til hvem av Donald Trump og Joe Biden som har vunnet presidentvalget. Bare 27 representanter anerkjenner at sistnevnte har vunnet. Og to mener at Trump er den virkelige vinneren.

7. desember

Det meldes om krise i forhandlingene om en handelsavtale mellom Storbritannia og EU. Partene klarer ikke å bli enige om regler for fiske i britiske farvann, felles konkurransevilkår for næringslivet og hvem som skal påse at reglene følges.

8. desember

Politiets sikkerhetstjeneste mener at en hackergruppe som har jobbet for Russlands militære etterretning sto bak dataangrepet mot Stortinget som ble kjent i august.

11. desember

Et «no deal»-scenario blir fremstilt som veldig sannsynlig etter at forhandlingene mellom Storbritannia og EU om en ny handelsavtale nok en gang står i stampe – retten til fiske i britiske farvann er ett av flere stridstemaer.

15. desember

Leder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, blir ekskludert fra partiet etter vedtak fra sentralstyret. Samtidig blir fylkeslaget satt under administrasjon.

16. desember

Den svenske koronakommisjonens første delrapport konkluderer med at Folkhälsomyndigheten, tilsvarende det norske FHI, har gitt for svak veiledning og informasjon til sykehjem, samt iverksatt tiltak for sent. 90 prosent av de nær 7000 svenskene som har dødd av Covid-19 var over 70 år.

17. desember

Svenskekongen Carl Gustaf slår i et intervju med SVT fast at Sveriges korona-strategi har mislykkes: «Vi har et stort antall som er døde, og det er ganske enkelt helt fryktelig».

21. desember

Selv om justisminister Monica Mæland (H) tidligere har forklart at statsstøtten på 1,8 millioner kroner til den islamfiendtlige stiftelsen Human Rights Service (HRS) videreføres på grunn av en tidligere inngått budsjettavtale med Fremskrittspartiet, avslører Aftenposten at regjeringen aldri har vært bundet av noen slik avtale. Støtten ble videreført «fordi man ikke ønsket å provosere Frp», sier anonyme regjeringskilder.

Høyreekstremisten som drepte to personer og forsøkte å skyte seg inn i en synagoge i den tyske byen Halle i oktober 2019, blir dømt til livstid i fengsel.

22. desember

Miljøorganisasjonene går på et nok et solid nederlag når Høyesterett aviser dom i det såkalte klimasøksmålet mot staten.

24. desember

På solid overtid blir Storbritannia og EU enig om en handelsavtale som trer i kraft 1. januar 2021, da førstnevnte forlater det europeiske samarbeidet.

25. desember

En større bilbombe går av i sentrum av den amerikanske byen Nashville. Åtte personer blir skadet og flere bygninger ødelagt. 63 år gamle Anthony Quinn Warner blir etter får dager utpekt som gjerningsperson. Han dør selv i angrepet.

27. desember

67 år gamle Svein Andersen ved Ellingsrudhjemmet i Oslo blir den første i landet som får koronavaksine, utviklet av Biontech og Pfizer.

30. desember

Klokken 03.59 får politiet melding om skred ved et boligfelt sør for Ask sentrum i Gjerdrum kommune på Romerike. Flere personer er ikke gjort rede for. – Dette er en stor katastrofe, sier statsminister Erna Solberg da hun besøker stedet. Årsaken er ikke fastsatt, men det er mye kvikkleire i området.

31. desember

10 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter skredet i Gjerdrum. Politi og letemannskaper sier de har håp om å finne folk i live. Søk blir gjort med helikopter, droner og lytteposter. Det er ennå ikke mulig å gå inn i rasområdet.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.