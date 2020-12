Det er trygt å si at 2020 ble et år utenom det vanlig. Vi vet nok at du husker koronapandemien, som fortsatt herjer landet. Men hva med alt det andre?

Med utgangspunkt i Filter Nyheters daglige nyhetsbrev – som du kan få rett hjem i postkassa ved å trykke på denne lenka – vil vi romjula oppsummere året som har gått.

Det gjør vi kvartal for kvartal: Husker du de konstante avbrytelsene i den første tv-debatten mellom Biden og Trump?

Juli: Jan Bøhler tar ikke gjenvalg

1. juli

Postloven endres slik at post i Norge kun utleveres annenhver dag: Mandag, onsdag og fredag i ei uke, tirsdag og torsdag i uka etter.

4. juli

Ap-profilen Jan Bøhler skriver på Facebook at han ikke tar gjenvalg til Stortinget – og hevder at «anonyme kilder i Oslo Ap» har prøvd å skvise ham ut av stortingslista, samt at han ikke vil «være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner».

6. juli

Ap-profilen Marianne Marthinsen kommer med flere begrunnelser for hvorfor hun trekker seg fra politikken, blant annet at varslerne i Giske-saken burde ha blitt beskyttet bedre.

13. juli

Sveriges Norden-minister Anna Hallberg mener koronakrisen fører til gnisninger i det nordiske samarbeidet. «Vi har tatt den stabiliteten vi har hatt i Norden for gitt, og så står det plutselig soldater ved grensen mot Norge. Det er veldig dramatisk. Vi har jobbet for at grensene ikke skal merkes i hverdagen, og nå er grensene så tydelige at man blir veldig bekymret», sier Hallberg.

15. juli

Regjeringen åpner for at turister fra store deler av Europa kan komme til Norge uten krav om innreisekarantene. Det gis også grønt lys for nordmenn som vil reise til blant annet til Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige. Sommeren i Norge er for øvrig grå og regntung: I flere byer i landet er det ikke målt lavere snittemperaturer for juli siden 1990-tallet.

21. juli

Mer koronasmitte bryter ut i Catalonia i Spania. Helsedirektoratet advarer om at 12 000 nordmenn som ferierer i landet sannsynligvis må i karantene når de kommer hjem.

22. juli

En «journalist» hos det innvandringsfiendtlige nettstedet Resett endrer profilbildet på Facebook til en blodtilsølt korsfarer med påskriften «Knights Templar». Vedkommende får sparken etter halvannen uke.

27. juli

Verdens helseorganisasjon advarer mot for hyppige endringer i koronareglene. Endringer gjør det vanskeligere å følge dem og måle effekten. Sjefen for krisehåndtering i WHO, Mike Ryan, påpeker at mange regjeringer har justert reiseregler og regler for bruk av munnbind den siste tiden.

31. juli

Det blir registrert koronautbrudd på hurtigruteskipet Roald Amundsen som ligger til kai i Tromsø. To besetningsmedlemmer er innlagt på sykehus med påvist Covid-19-smitte.

August: Giske innstilt som fylkesleder

3. august

Politiet starter etterforskning av Hurtigruten for mulige brudd på smittevernloven etter at skipet Roald Amundsen har seilt på cruise til Svalbard med koronasmittet mannskap om bord.

3. august

Donald Trump forsøker i et tv-intervju med Axios å bortforklare og/eller forstå grunnleggende statistikk over antallet døde amerikanere i koronaepidemien. «It is what it is», sier han om 1000 daglige dødsfall.

4. august

Folkehelseinstituttet sier at Hurtigruten brøt en avtale om å varsle alle passasjerer om smitteutbruddet per sms.

6. august

Beirut blir rammet av en enorm eksplosjon som koster nær 160 mennesker livet og skader 5000. Etterpå står Libanon overfor en dramatisk mangel på mat, medisiner og boliger.

9. august

Etter åpenbart juks erklærer Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko seg gjenvalgt med over 80 prosent av stemmene – utfordreren Svetlana Tikhanovskaja får under ti prosent. Flere demonstrasjoner i Minsk blir brutt opp med tåregass, sjokkgranater og arrestasjoner.

11. august

Forsvarets interne granskningsrapport etter KNM Helge Ingstad-kollisjonen konkludererer med at lite erfaring og kompetanse blant mannskapet i kombinasjon med sviktende samhandling medvirket til ulykken.

11. august

Joe Biden presenterer Kamala Harris som sin visepresidentkandidat.

12. august

Venstres fire statsråder Sveinung Rotevatn, Guri Melby, Iselin Nybø og Abid Raja er kalt inn til samtaler om hvorvidt de vil kjempe for å ta over etter Trine Skei Grande som leder av partiet.

12. august

E-poster og brev Filter Nyheter får innsyn i gir innblikk i hvordan norske helsemyndigheter involverte seg tungt i å få gjenopptatt Hurtigrutens cruisedrift før koronaskandalen i juli.

13. august

Motstandere av Aleksandr Lukasjenko blir utsatt for utstrakt tortur i fengsel, ifølge Amnesty International.

18. august

Christian Tybring-Gjedde (Frp) karakteriserer kulturminister Abid Raja som en «muslimsk ulv i sekulære fåreklær» i et innlegg på Facebook hvor han lenker til en tekst fra Human Rights Service der tema er regjeringens deltakelse på en moskémarkering for Philip Manshaus-angrepet samtidig som en omstridt imam var til stede.

19. august

Soldater i Mali styrter president Ibrahim Boubaca Keïta, som kunngjør sin egen avgang «for å hindre blodutgytelse» – kuppmakerne hevder de vil sørge for en sivil overgangsregjering og demokratiske valg.

19. august

Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj blir akutt syk om bord på et passasjerfly på vei fra Tomsk i Sibir. Dissidentens talspersoner mener han er blitt forgiftet.

20. august

Steve Bannon, én av Trumps viktigste valgkampstrateger og senere sjefstrateg i Det hvite hus, blir pågrepet om bord i yachten til en kinesisk milliardær og siktet for millionbedrageri og hvitvasking tilknyttet et nettsted som har samlet inn penger for å bygge en grensemur mot Mexico.

22. august

Leder Lars Thorsen i den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) blir angrepet og lettere skadet da rundt 20 personer tar seg gjennom politiets sperringer og gyver løs på deltakere i en lovlig demonstrasjon i Bergen.

24. august

To og et halvt år etter han måtte trekke seg som nestleder i Ap etter metoo-skandalen rundt hans behandling av kvinner i partiet, blir Trond Giske enstemmig innstilt som leder av Arbeiderpartiet i Trøndelag.

24. august

Nicolai Tangen kunngjør at han selger seg ut av AKO Capital, kanaliserer pengene derfra til sin egen veldedige stiftelse og setter fondsandeler verdt fem milliarder kroner i banken – alt for å kunne tiltre som sjef for oljefondet.

26. august

Tidligere leder av Trondheim AUF, Ellen Reitan, tar et hardt oppgjør med partikulturen i Trøndelag og nominasjonen av Trond Giske som ny fylkesleder: «Jeg mener de bør velge en fylkesleder som ikke betyr at å tie fremdeles er bedre enn å varsle».

27. august

Filter Nyheter avslører at rasisten Rasmus Paludan har hatt planer om å delta på en SIAN-demonstrasjon i Oslo sentrum om få dager, men at dette har gått i vasken på grunn av smittevernregler som ville ha plassert ham i ti dagers karantene ved innreise.

28. august

Valgkomitéen i Trøndelag Ap har snudd og vil ikke innstille Trond Giske til noe som helst etter at flere trønderske Ap-kvinner har fortalt sine historier, et nytt varsel mot Giske er levert og hele saken har eksplodert på det direktesendte NRK-programmet Debatten.

29. august

Bråkmakere blant motdemonstrantene under SIANs markering i Oslo sentrum begår hærverk og angriper politiet i flere timer etter at den muslimfiendtlige organisasjonen har forlatt sentrum.

31. august

I et intervju med Fox News sier Donald Trump at «folk i de mørke skyggene» kontrollerer gatene, bidrar til vold og manipulerer Joe Biden til å dyrke kaos. Han sier også at en mystisk flylast med «bøller i mørke uniformer, svarte uniformer, med utstyr» har landet i Washington D.C

September: Chatmeldingene publiseres

1. september

Eks-milliardæren Idar Vollvik blir pågrepet av politiet og siktet for feilmerking av munnbind som han har solgt under pandemien.

2. september

Tysk helsepersonell slår fast at Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj er blitt forgiftet med nervegiften Novitsjok. Russland benekter å ha noe med forgiftningen å gjøre.

3. september

Det amerikanske magasinet The Atlantic skriver at Donald Trump ved flere anledninger har brukt ord som «losers» og «suckers» for å beskrive amerikanske militære, både levende og døde.

Filter Nyheter skriver at førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved NTNU i mai meldte begge sine to jobb-pc-er stjålet, og at dette er noe av grunnen til at det innleide advokatkontorets undersøkelser i saken har tatt lang tid.

Den hittil siste Trond Giske-varsleren står fram med navn og sin historie i Adresseavisen for å «vise grunnen til at Giske trakk seg». «Det er tydelig at folk tror det handler om en bagatell», sier vedkommende, som forteller om beføling i skrittet under en «voksenfest» i partiet da hun var 18 år. Giske bestrider påstandene.

8. september

Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen nekter straffskyld på samtlige tiltalepunkter, inkludert angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, når saken mot henne åpner i Oslo tingrett.

9. september

Den største nyhetssaken i USA er i en kort periode at Christian Tybring-Gjedde har nominert Donald Trump til Nobels fredspris.

9. september

Moria-leiren i Hellas blir rammet av omfattende brann. Flere europeiske land varsler at de vil ta imot enslige mindreårige flyktninger fra leiren.

10. september

I rettssaken mot Laila Bertheussen kommer det frem at tiltalte stilte krav om at PSTs skjulte overvåkning måtte skje uten at den fanget opp selve huset/eiendommen og bilen, ifølge sikkerhetstjenestens etterforskningsleder.

11. september

SIAN-leder Lars Thorsen publiserer et innlegg der han forsvarer makkeren Anna Bråtens tidligere uttalelser om Anders Behring Breivik, blant annet at «vi på sikt må slippe han ut, så vi får ryddet opp i elendigheten».

16. september

Tysk politi går til aksjon mot kolleger som anklages for å spre høyreekstrem propaganda. Over 200 politifolk deltar i aksjonen mot 34 politistasjoner og flere private hjem.

17. september

Filter Nyheter publiserer nær 300 chat-meldinger mellom tiltalte Laila Bertheussen, HRS-leder Rita Karlsen og flere Frp-profiler, deriblant statssekretær (og senere statsråd) Ingvil Smines Tybring-Gjedde, der teaterstykket «Ways of Seeing» og de mange trusselhendelsene blir diskutert.

26. september

Guri Melby blir valgt til ny leder i Venstre.

27. september

New York Times publiserer innholdet i flere av Donald Trumps hittil hemmeligholdte selvangivelser – i 11 av 18 gjennomgåtte år er han oppført med null i inntektsskatt.

29. september

Trump og Biden møtes til den første tv-sendte valgdebatten, som blir preget av førstnevntes konstante avbrytelser, nedrige personangrep og løgner, samt et manglende ønske om å ta avstand fra støttespillerne i den nyfascistiske gategjengen Proud Boys.

