MANSHAUS-SAKEN: Aktor Johan Øverberg er i gang med sin prosedyre i rettssaken mot Philip Manshaus: – Han er en ytterst farlig person. Det er han som bestemmer hvem som fortjener å leve og hvem som må dø, dersom det tjener hans sak, sier statsadvokaten. Følg oss på Twitter for kontinuerlige oppdateringer.

NORWEGIAN GOES CHINA: Flyutleie-selskapet BOC Aviation, eid av den kinesiske staten, blir en av de nye storeierne i Norwegian. Selskapet har hovedkontor i Singapore og er børsnotert i Hongkong. De har gått med på å få 389 millioner aksjer i bytte mot at 1,6 milliarder kroner i gjeld blir slettet. Eierandelen blir 12,67 prosent.

DROPPET ANSATTE: Sentralbanksjef Øystein Olsen droppet å intervjue interne kandidater til jobben som oljefondssjef. Han så ikke noe poeng i å intervjue de interne finalekandidatene siden de «hadde god kjennskap til hverandre fra før», skriver DN.

MØRK TREDJEPLASS: Brasil har nå inntatt tredjeplassen over land med flest registrert koronasmittede i verden, og dermed passert Storbritannia. Kun Russland og USA har flere. Brasil noterte tirsdag rekord i antall registrert smittede og døde på ett døgn: Over 17 400 smittede og nær 1180 døde. President Trump antydet i går at USA ser på reiserestriksjoner mot Brasil. Jair Bolsonaro har kastet seg på malariamedisin-kjøret.

HINT OM FRAMTIDEN: I begynnelsen av april sank de daglige klimautslippene i verden per dag med 17 prosent sammenliknet med 2019: Fra rundt 100 millioner tonn CO2 til 83 millioner tonn per dag. Dette tilsvarer nivået verden lå på i 2006, skriver forskere ved University of East Anglia. Registrert strømbruk, data over folks bevegelser, samt oversikt over koronatiltak i ulike land er plottet inn. Analysene, som er publisert i i Nature Climate Change, at 43 prosent av kuttet kommer av redusert trafikk (hjemmekontor for klima!), industri for 25 prosent, kraftproduksjon for 19 prosent og luftfart for 10 prosent. USA og Kina er de to store enkeltlandene i regnestykket. Årsutslippet er beregnet å synke med 4-7 prosent. Det er sammenlignbart med de årlige kuttene i CO2-nivået vi må gjøre over det neste tiåret, hvis vi skal greie å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Koronatida gir dermed et hint om hva som skal til for å bekjempe klimaendringene, skriver forskerne. Les mer på forskning.no, som har omtalt rapporten. Se grafene på Energi og Klima.

PSST: I natt sendte vi filtermagasin nummer to til trykkeriet. Nå setter vi inn en spurt for å nå 2000 månedlige støttespillere i løpet av de neste ukene. I så fall vil vi ansette en ny journalist i redaksjonen, som skal gjøre undersøkelser om helse og vitenskap på Filter-måten. Hva det er kan du lese om her.

