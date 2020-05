PILLETRILLER: President Donald Trump (minst åtte måneder igjen, folkens) uttalte i går at han selv har tatt hydroksyklorokin i halvannen uke som forebygging mot koronaviruset. Verken amerikanske helsemyndigheter eller uavhengige eksperter anbefaler slik bruk, siden bivirkningene kan være alvorlige og det ikke er dokumentert at den kjente malariamedisinen kan forhindre covid-19. Det amerikanske legemiddelverket advarte i april mot at tablettene kan gi farlige hjerterytmeforstyrrelser hos koronapasienter, og Trump har de siste to månedene fått kraftig kritikk fra fagpersoner for å stadig oppfordre folk til å bruke medisinen. Optimismen rundt hydroksyklorokin er ikke tatt ut av lufta – men studiene som har indikert effekt på korona-smittede mennesker er så langt enten svært små eller problematiske metodisk. Trump kunngjorde i dag også en trussel om å trekke USAs støtte til Verdens helseorganisasjon for godt om ikke WHO kan «utvise uavhengighet til Kina» og gjør «store substansielle forbedringer» innen 30 dager. Det er så langt uklart hvilke endringer USA krever.

HELSEKRISE I KAUKASUS: Russland ligger nå på andreplass bak USA i flest bekreftede koronasmittede. Av rundt syv millioner tester, har nær 300 000 vært positive. President Vladimir Putin innrømmer nå at situasjonen i Dagestan i Kaukasus «ikke er lett». Regionens fremste imam har kalt situasjonen en katastrofe. Innrømmelsen kommer i kjølvannet av at den russiske avisen Kommersant siterte et intervju med republikkens helseminister, gjort av journalisten og bloggeren Ruslan Kurbanov. Helseministeren sa at rundt førti leger er døde av viruset. Kurbanov har også intervjuet ambulansearbeidere som forteller om kaotiske forhold.

KINA STENGER NED BY: Kina har stengt byen Shulan nær grensa til Russland. Det skjer på omtrent samme vis som Wuhan ble tidlig i epidemien. Byen ble klassifisert som høyrisiko-område etter en klynge av smittede oppstod rundt en kvinne uten at smitten kunne spores, skriver The Guardian.

MILLION-EVAKUERING: India har begynt å evakuere millioner av mennesker langs østkysten i påvente av en «supersyklon» med en vindstyrke opp mot 184 km/t i Bengalbukta, melder BBC. Uværet ventes å nærme seg land på onsdag, samtidig som titusenvis av migrantarbeidere flykter fra byene for å returnere til landsbyene sine under Indias korona-nedstenging.

NEI TIL DOMSTOLSREFORM: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV går mot regjeringens forslag om å redusere antall rettskretser i Norge. De mener reformen slik den ser ut nå vil tappe rettssalene for folk, skriver NRK. Domstolskommisjonen gikk i fjor inn for å redusere antall rettskretser fra 60 til 22, og halvere antall rettslokaler. Regjeringen gikk ikke så langt, de foreslo å beholde alle rettslokaler, men redusere antall rettskretser. Slik ville hver rettskrets fått én sorenskriver med ansvar for flere rettslokaler.

UTSLIPPSKUTT I SKIPSTRAFIKK: Skipsfarten står i likhet med luftfarten for i overkant av 2 prosent av de globale klimagassutslippene. Norsk Rederiforbund melder nå at at hele den norske flåten skal være klimanøytral innen 2050. Medlemmene skal kutte sine klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud fra 2050 mot drivstofftyper som ikke er karbonnøytrale.

