Oi, hvordan vil dette gå? I morgen stemmer britene. Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson har lenge hatt en komfortabel ledelse på meningsmålingene. Basert på sin utvidede MRP-modell, anslo analysebyrået YouGov for to uker siden at toryene ville få et stort flertall med 68 seters overvekt i parlamentet.

Vi følger innspurten til parlamentsvalget i Storbritannia 12. desember med en kjapp oppdatering på den siste utviklingen. Deler av denne teksten er hentet fra vårt daglige nyhetsbrev, som du kan abonnere på her.

Men mye har skjedd på kort tid (og du kan bla deg gjennom våre korte oppdateringer her for å se hva) i et valg som har handlet mest om brexit og det nasjonale helsevesenet NHS, i tillegg til de sedvanlige skandalene.

Tirsdag kveld publiserte YouGov en ny undersøkelse der de konservatives forsprang har krympet betraktelig.

Målingen gir toryene 339 av totalt 650 seter i parlamentet, altså et rent flertall på 28. Men tar man feilmarginen med i betraktningen, ligger partiet an til mellom 311 og 367 seter. Dermed åpner denne målingen – i motsetning til den forrige – for at det kan bli et såkalt hung parliament.

Labour ligger an til å vinne 231 seter, Det skotske nasjonalistpartiet 41 og Liberaldemokratene 15, ifølge samme måling.

Et lite sveip bakover: I britiske valg etter krigen har situasjonen med vippeparlament bare oppstått tre ganger – i 1974, 2010 og 2017. I tillegg har to regjeringer mistet sine flertall mens de satt i posisjon (det skjer for eksempel når parlamentsmedlemmer melder overganger eller forlater partiet sitt).

Et lite sveip fremover: Statsminister Boris Johnson har mobilisert alle krefter for å skaffe toryene et flertall, slik at han slipper å belemres med et uregjerlig parlament som stadig stemmer ned, endrer eller vedtar andre lovforslag enn det regjeringen ønsker – slik vi har sett flere eksempler på når det gjelder brexit.

Den høyreorienterte tabloiden Daily Mail tar ikke lett på YouGovs siste måling og dunker til med det som ligner dommedagsprofetier på dagens førsteside: «Don’t sleepwalk into catastrophe. You MUST use your vote – and stop us plunging into the worst crisis since the war»:



Les også våre tidligere oppdateringer på valget i Storbritannia: