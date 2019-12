Med bare 48 timer igjen til valgdagen, satte den venstreorienterte tabloiden Daily Mirror dagsorden i britisk politikk mandag: På forsiden publiserte de et bilde av antatt lungesyke Jack Williment-Barr (4), som i mangel på en seng måtte sove på gulvet ved et sykehus i Leeds.

Sykehuset har både bekreftet og beklaget hendelsen, som fikk Jacks mor til å uttale at hun ville stemme Labour for første gang i sitt liv: Hun hadde sett krisen i helsevesenet på nært hold. Men statsminister Boris Johnson hadde ikke så lyst til å se. Det ble tydelig i et intervju med ITV-reporter Joe Pike.

Videoen fra intervjuet viser hvordan Pike gjentatte ganger ber Johnson om å kommentere Daily Mirrors førstesideoppslag. Han holder opp mobiltelefonen sin med et bilde av den syke gutten, men statsministeren flytter ikke blikket.

I stedet for å se på bildet, forteller Johnson at han ikke har hatt tid til å se på det. «Men se på det nå, statsminister», oppfordrer reporteren. «Jeg skal studere det senere», svarer Johnson, og fortsetter med å repetere Det konservative partiets talepunkter: «Vi tar dette landet fremover».

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.

The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ

— Joe Pike (@joepike) December 9, 2019