Zelenskyj i London: «Takk på vegne av hver far og hver mor»

I LONDON: President Volodomyr Zelenskyj er i dag i Storbritannia for første gang etter Russlands fullskalainvasjon, der han blant annet skal møte statsminister Rishi Sunak og på audiens til kong Charles, og i skrivende stund holder tale i Underhuset. Der takker han det britiske folket for støtten, «på vegne av hver eneste mor og hver eneste far som venter på at sine modige sønner og døtre skal komme hjem fra krigen». Besøket sammenfaller med britiske kunngjøringer om at opplæringen av ukrainske soldater nå utvides til jagerflypiloter for å sette dem i stand til å operere samme standardfly som NATO-landene. (Totalt har Storbritannia lovet å trene 20 000 ukrainiske soldater i år). Det er også ventet en ny sanksjonspakke mot Russland fra britene. The Guardian direkteblogger om besøket og de tilstøtende nyhetene her.

STATSMINISTEREN KOBLET INN FØR PST-NOTAT: Koranbrenningen som aldri fant sted ved Tyrkias ambassade klokka 14 sist fredag var tema på Debatten hos NRK i går kveld. (Se sendingen her). Til tross for at både assisterende PST-sjef Hedvig Moe, assisterende politidirektør Håkon Skulstad og statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet deltok, kunne tilsynelatende ingen av dem forklare konkret