Utenriksministeren og statsministeren koblet inn før politet stanset koranbrenning ved Tyrkias ambassade

Etter først å ha gitt klarsignal for SIANs planlagte koranbrenning foran Tyrkias ambassade i Oslo, snudde politiet sist torsdag og nektet plutselig den muslimfiendtlige gruppen å holde markeringen.

Oslo politidistrikt har ikke gitt noen begrunnelse utover en «helhetsvurdering» av sikkerheten.

Avgjørelsen kom omtrent samtidig som demonstrasjonsplanene i Oslo ble offentlig kjent, fordi Tyrkia kunngjorde at Norges ambassadør i Ankara var kalt inn på teppet.

Utenriksministeren orientert før demonstrasjonen ble kjent

Overfor Filter Nyheter bekrefter regjeringsapparatet at både utenriksminister Anniken Huitfeldt, Statsministerens kontor og Justis- og beredskapsdepartementet var koblet inn i saken onsdag 1. februar, altså før politiet tok den svært uvanlige beslutningen om å stanse hele markeringen.

– Utenriksministeren ble orientert om saken på onsdag, skriver pressevakt Mathias Rongved i UD i en e-post til Filter Nyheter.

Samme dag ble Jonas Gahr Støres stab involvert.

– Utenriksdepartementet varslet onsdag Statsministerens kontor om at det var planlagt en markering utenfor Tyrkias ambassade i Oslo, bekrefter statssekretær Kristoffer Thoner ved SMK overfor Filter Nyheter.

Politiets opprinnelige klarsignal for markeringen kom samtidig som det haglet med trusler og diplomatiske reaksjoner mot Sverige etter den rasistiske provokatøren Rasmus Paludans koranbrenning foran Tyrkias ambassade der.

Etter alt å dømme var både Støre og Emilie Enger Mehl koblet inn i tillegg til Huitfeldt dagen før vedtaket om å nekte SIAN-demonstrasjonen, men departementetene har ikke vært tydelige om justisministerens og statsministerens rolle.

– Det er normalt at Justis – og beredskapsdepartementet orienteres i forkant av kjente demonstrasjoner som kan medføre økt oppmerksomhet, så også i dette tilfellet. Justisdepartementet mottok slik orientering onsdag 1. februar, skriver statssekretær Hans-Petter Aasen i en e-post til Filter Nyheter.

Statsministerens kontor koblet inn før PSTs trusselvurdering

Torsdag ble Filter Nyheter kjent med at Politiets sikkerhetstjeneste 1. februar skrev en egen trusselvurdering om SIANs planlagte koranbrenning som skulle finne sted to dager senere.

Trusselvurderingen handler imidlertid om hypotetiske konsekvenser i form av fokus på Norge i utenlandsk terror-propaganda, og peker ikke på trusler i Norge som skulle tilsi at selve SIAN-arrangementet ikke kunne sikres.

Kort tid etter at oslopolitiet fikk trusselvurderingen på onsdag skal det ha blitt tema å stanse markeringen, tross at SIAN tidligere samme dag hadde fått beskjed om at den skulle gjennomføres.

På spørsmål fra Filter Nyheter har Statsministerens kontor bekreftet at SMK ble koblet inn forut for PSTs trusselvurdering.

– Statsministerens kontor ble informert av UD onsdag, før vi var kjent med PSTs trusselvurdering, opplyser statssekretær Kristoffer Thoner.

Det er ikke kjent hvem som tok initiativet til at PST skulle utarbeide en egen vurdering spesifikt om SIANs ambassade-demonstrasjon. Politiets sikkerhetstjeneste har bare villet uttale seg generelt om denne formen for notater.

Filter Nyheter har spurt departementene og SMK om hvilket syn på gjennomføring eller forbud mot SIAN-markeringen de har formidlet til andre norske myndigheter. Ingen har svart konkret på dette spørsmålet.

– For Justis – og beredskapsdepartementet vil det alltid være viktig å verne om ytringsfriheten. Retten til å ytre seg er en grunnleggende rettighet i det norske samfunnet. Men det er opp til politiet å gjøre vurderinger om hva som er sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre, skriver statssekretær Hans-Petter Aasen i Justisdepartementet.

– Det er politiet som gjør vurderinger om sikkerheten knyttet til demonstrasjoner. Justisdepartementet varslet torsdag Statsministerens kontor om at politiet ikke ville tillate SIAN å holde den planlagte markeringen foran Tyrkias ambassade, skriver Thoner ved Statsministrens kontor til Filter Nyheter,

Regjeringen varslet om utfallet

Utenriksdepartementet opplyser at UD ble varslet direkte av Oslo politidistrikt onsdag 1. februar som del av en fast rutine knyttet til de internasjonale forpliktelser om å ivareta ambassade-sikkerheten.

Men i denne saken ble altså også utenriksministeren orientert om SIANs planlagte markering.

Utenriksdepartementet bekrefter at det også var dialog mellom UD og Justis- og beredskapsdepartementet om saken.

– Torsdag 2. februar meddelte politiet til UD at demonstrasjonen ikke ville bli tillatt etter en helhetlig sikkerhetsvurdering. Det var også kontakt mellom UD og JD, og i likhet med Politiet ga JD beskjed til UD da tillatelsen ble trukket, skriver pressevakt Mathias Rongved i Utenriksdepartementet.

Vil ikke si noe om hva «ny informasjon» var

Da SIAN-leder Lars Thorsen torsdag fikk beskjed torsdag ettermiddag om beslutningen om å likevel nekte koranbrenningen, viste oslopolitiet til «ny informasjon»:

Men Oslo politidistrikt har ikke villet gi noen forklaring på hva som skjedde mellom beslutningen 1. februar om å gjennomføre demonstrasjonen og beslutningen 2. februar om at det ikke var mulig.

– På hvilket nivå i politiet ble besetningen om å forby markeringen, tatt?

«Det er Oslo politidistrikt som har tatt denne beslutningen. Etter en helhetsvurdering har Oslo politidistrikt kommet fram til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet», skriver politiinspektør Martin Strand til Filter Nyheter i en e-post.

– Hvilke skriftlige trusselvurderinger er gjort av politiet i tidsrommet mellom aksepten for arrangementet og forbudet?

«Bakgrunnen for vurderingen er etterretningsinformasjon vi besitter».

– Når fikk politiet opplysningene som utløste forbudet?

«Vi kan ikke gå nærmere inn på den etterretningsinformasjonen vi besitter».

– Hvilken rolle har Politidirektoratet hatt i saken sett fra Oslo politidistrikts side?

«Det er Oslo politidistrikt som har ansvar for arrangementer og markeringer i vårt distrikt».

– Hvilke innspill i saken fra Utenriksdepartementet, Statsministerens kontor eller Justis- og beredskapsdepartementet er politimesteren kjent med?

«Det er Oslo politidistrikt som har gjort en selvstendig vurdering».

Fredag opplyste politidirektør Benedicte Bjørnland at hun ikke har vært involvert i saken utover å bringe informasjon videre til Justis- og beredskapsdepartementet. Bjørnland fikk den omtalte trusselvurderingen fra PST samtidig som oslopolitiet.

Ifølge Bjørnland har det ikke vært kontakt mellom henne og Utenriksdepartementet eller Statsministerens kontor om saken.

Kan ha manglet hjemmel for forbudet

I Norge kreves det ingen tillatelse for å demonstrere, og politiets oppgave er i utgangspunktet bare å sørge for trygging av gjennomføringen uansett innhold, selv om det skulle kreve store ressurser.

– Det er ikke hjemmel for å forby demonstrasjoner i Norge på grunn av fare for reaksjoner i utlandet, da ville jo politiet alltid kunne forby nesten enhver demonstrasjon. Det er klart at en norsk politilov vedtatt i Norge må gjelde sikkerheten i Norge og ikke andre steder, sa jurist og førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf, til Filter Nyheter på fredag.

Oslopolitiet har de siste årene sikret en rekke demonstrasjoner der potensialet for voldelige sammenstøt i forkant har framstått som stort – også markeringer med skjending av koranen. I fjor demonstrerte for eksempel Rasmus Paludan sammen med SIAN foran Stortinget.

Når politiet har fått melding om markeringen i god tid, som i den ferske SIAN-saken, er terskelen svært høy for å gripe inn på noen annen måte enn med mindre, praktiske justeringer. Dette gjelder særlig på så etablerte og vanlige demonstrasjonssteder som ved ambassadene i Oslo.

Politiet har siden 2019 understreket en rekke ganger at koranbrenning som aksjonsform er innenfor ytringsfriheten – altså at politiet må beskytte slike markeringer i like stor grad som andre demonstrasjoner.

Bestemmelsene i politiloven som ble brukt som grunnlag for forbudet i forrige uke, brukes vanligvis ved helt konkrete sikkerhetsbekymringer på selve demonstrasjonsstedet på den aktuelle dagen. Politiet har altså ikke villet forklare hva dette skal ha dreid seg om.

Hvis PSTs trusselvurdering om framtidig terrorfare eller bekymring for ambassadesikkerheten i utlandet er den egentlige årsaken til forbudet, kan politiet ha grepet inn i ytringsfriheten uten å ha grunnlag for det, mener Kierulf.

– Hvis det er den reelle begrunnelsen, så har man ikke hatt hjemmel i politiloven til å hindre en demonstrasjon i Norge, sier ytringsfrihetseksperten.

På spørsmål til Anniken Huitfeldt om hvordan utenriksministeren ser på balansen mellom ytringsfrihet og sikkerhetsvurderinger i saken, viser UD til samtalen Norges ambassadør torsdag hadde med tyrkiske myndigheter:

– Den norske ambassadøren i Ankara fremførte Norges offisielle syn, nemlig at Norge har en sterk og grunnlovsfestet ytringsfrihet, og at norske myndigheter ikke støttet den planlagte demonstrasjonen, uttaler Huitfeldts statssekretær Eivind Vad Peterssson til Filter Nyheter.

