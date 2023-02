Snudde etter Tyrkias reaksjoner: Politiet nekter SIAN å brenne koranen ved Tyrkias ambassade

Oslo politidistrikt har torsdag ettermiddag besluttet å ikke tillate markeringen til Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) foran Tyrkias ambassade i Oslo fredag.

Det opplyser flere kilder overfor Filter Nyheter.

Etter første publisering av denne artikkelen har Oslo politidistrikt bekreftet beslutningen i en pressemelding. (Se nedenfor)

Så sent som onsdag ga politiet aksept for demonstrasjonen, der SIAN-leder Lars Thorsen og andre aktivister i den muslimfiendtlige og høyreradikale organisasjonen varslet at de skulle brenne koranen klokka 14 fredag. Oslo politidistrikt opplyste da at demonstrantene kom til å få anvist sted av innsatsleder i politiet vis á vis ambassaden.

I Norge finnes det ikke noe forbud mot å brenne bøker som del av en politisk markering, og politiet har understreket at det ikke er straffbart å brenne koranen eller andre symboler / flagg.

I det ferske avslaget heter det imidlertid at «ny informasjon» gjør at politiet ikke kan ivareta ro, orden og sikkerhet under arrangementet. Politiet opplyser ikke hva informasjonen dreier seg om. SIAN har tidligere holdt en lang rekke demonstrasjoner sentralt i Oslo uten at de har blitt stanset av politiet.

– Det er riktig at jeg har fått en e-post fra politiet der de likevel gir avslag. Ethvert spørsmål rundt sikkerheten var kjent 1. februar, og det eneste som har skjedd i mellomtiden er reaksjonene fra Tyrkia. Det er åpenbart årsaken her, sier Lars Thorsen til Filter Nyheter.

Den tyrkiske ambassaden skal ha blitt varslet om demonstrasjonsplanene kort tid etter at SIAN gikk i dialog med politiet og kommunen.

Torsdag ble det kjent via nyhetsbyrået Reuters at Tyrkia har kalt inn den norske ambassadøren på teppet på grunn av det tyrkerne oppfatter som en tillatelse til å vanære koranen.

Etter det Filter Nyheter erfarer har det norske regjeringsapparatet engasjert seg i spørsmålet, men det er ikke kjent hvilken eventuell direkte dialog som har vært mellom UD eller Justisdepartementet og Politidirektoratet / Oslo politidistrikt om saken.

Filter Nyheter har torsdag ettermiddag ikke lykkes med å få kommentarer fra Oslo politidistrikt. Etter første publisering av denne artikkelen sendte politiet en pressemelding:

– Politiet har på bakgrunn av den informasjonen vi besitter vurdert om politiet kan ivareta sikkerheten rundt markeringen. Vi har etter en helhetsvurdering kommet fram til at vi ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet, uttaler politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt i pressemeldingen.

Kopierer rasismedømt provokatør

SIANs framstøt mot den tyrkiske ambassaden kommer etter Tyrkias reaksjoner på et tilsvarende stunt der den dansk-svenske muslimfiendtlige provokatøren Rasmus Paludan brant en koran foran ambassaden i Stockholm 21. januar.

På Facebook spurte Lars Thorsen onsdag om det ikke er «på tide å markere også i Norge». Paludan har tidligere demonstrert sammen med SIAN foran Stortinget.

Paludans koranbrenning førte til at Tyrkias president, Tayyip Recep Erdogan, gikk så langt som å si at Sverige «ikke kunne regne med støtte» til deres Nato-søknad.

Allerede da Sverige ga tillatelsen til Paludan, ble Sveriges ambassadør i Ankara kalt inn på teppet til det tyrkiske utenriksdepartementet – et kraftig diplomatisk signal. Tv-bildene av Paludans koranbrenning ble senere sendt av regjeringslojale tyrkiske medier, koblet til vinklinger om at den danske provokatøren ble beskyttet av politiet. Senere samlet folk seg foran den svenske ambassaden i Ankara for å demonstrere.

Fikk lov i Sverige

Koranbrenning som markering mot Tyrkia håndteres nå ulikt i Norge og Sverige, der Paludan har fått gjennomføre aksjonsformen.

Paludans koranbrenning fikk den tyrkiske regjeringen til å fremme et krav om at Sverige «slutter å gjemme seg bak hensynet til ytringsfriheten». Den svenske statsministeren Ulf Kristersson sier Paludans aksjoner er avskyelige og dypt respektløse mot de troende, men understreker på Twitter at slike ytringer er og alltid vil være lovlige.

– Ytringsfrihet er en fundamental del av demokratiet. Men det som er lovlig er ikke nødvendigvis hensiktsmessig. Å brenne hellige bøker er for mange en dypt respektløs handling. Jeg ønsker å uttrykke min sympati til alle muslimer som er støtt av det som skjedde i Stockholm i dag.

Filter Nyheter kommer med mer.

