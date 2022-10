Voldsom Putin-tirade på dramatisk dag i Ukraina-krigen

EN DRAMATISK DAG FOR EUROPA: Russiske styrker kan være i ferd med å gå på Ukraina-krigens største tap samme dag som Vladimir Putin erklærer at de delvis okkuperte ukrainske regionene Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson fra nå av er en formell del av Russland.

Til sammen har regionene rundt 4 millioner innbyggere og utgjør 15 prosent av Ukrainas totale areal.

Tvangsannekteringen er den største i Europa siden Den andre verdenskrig og en dramatisk eskalering av konflikten. Kremlin har i dag igjen gjort det klart at militære angrep på disse regionene vil bli ansett som et angrep på Russland.

I en tale på Den røde plass i dag brukte Putin selv de falske folkeavstemningene forrige helg som påskudd for tvangsannekteringen, sier de fire regionene skal «forsvares med alle midler tilgjengelig» og kom med en voldsom tirade mot Vesten, som ifølge ham «leter etter stadig nye måter å slå til mot vårt land, å svekke å ødelegge Russland», «holder ikke ut at vi er et så stort land med rike naturressurser og folk som ikke vil leve under andres regler», søker kolonisere og rane Russland og gjøre folket til viljeløse slaver. Han anklager vestlige eliter for å være rasistiske og russofobiske.