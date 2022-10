Bolsonaro sterkere enn antatt: Mot ny runde i presidentvalg i Brasil

JAIR BOLSONARO GJØR DET enn meningsmålingene skulle tilsi, og frarøver sin sosialistiske opponent det alminnelige flertallet som ville avgjort presidentvalget i Brasil.

Den sittende presidenten får 43,7 prosent av stemmene, mot Luiz Inácio Lula da Silvas 49,3 prosent.

Valget går med det videre til en avgjørende runde 30. oktober.

Generelt ser de konservatives støtte i landet ut til å ha blitt undermålt: Partiet gjør det godt i kongressvalget og flere av Bolsonaros tidligere ministere er valgt inn, inkludert miljøministeren som tillot rekordmye avskoging i Amazonas og helseministeren som var ansvarlig for den sendrektige koronaresponsen som kostet Brasil mange liv. New York Times/The Brazilian Report

UKRAINA HEVDER Å HA full kontroll på logistikk-knutepunktet Liman i Donetsk, og med det et utgangspunkt for nye angrep på russiske forsyningslinjer i en av regionene Putin forrige uke erklærte å ha annektert.