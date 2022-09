Bred enighet om at orkaner blir kraftigere

DEN ATLANTISKE ORKANSESONGEN 2022 har vært underlig. Før sesongen, som går fra juni og ut november, ventet man det verste. «En pågående La Niña og atlantiske temperaturer over gjennomsnittet har lagt alt til rette for en hektisk sesong», skrev National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 24. mai.

Men ingenting skjedde.

I begynnelsen av august la NOAA ut en ny melding der de på tross av manglende aktivitet, fremdeles ventet en sesong over normalen.

Da august opprant, hadde fremdeles lite skjedd, og klimaskeptikere begynte å kose seg. «Det ser ut til at Moder Jord denne august måned ikke vil samarbeide med klimaalarmistene», skrev for eksempel Arnt Jensvoll på Document.no.

SÅ KOM «FIONA». For bare en drøy uke siden feide klasse 3-orkanen inn over Puerto Rico og kuttet strømforsyningen til over halvparten av øyas beboere.

Den ble den første orkanen som klassifiserer som «kraftig» (kategori 3 eller høyere) i løpet av 2022.

Dagen etter begynte en tropisk bølge å ta form ved Antillene. Da den hadde beveget seg inn i Karibia og nærmet seg Caymanøyene, var den blitt en klasse 3-orkan og fått navnet «Ian». To kraftige orkaner hadde dannet seg på en drøy uke.