De siste to årene har vært en berg- og dalbane. Pandemien lignet slutten for hele Filter-prosjektet, men vi ville det annerledes:

Gjennom lanseringen av et nytt papirmagasin for grundig og undersøkende journalistikk – og massiv støtte fra våre lesere – kom vi styrket ut på den andre siden.

Dette har inspirert oss. Nå satser vi hardere enn noen gang: Vi foretar en massiv utvidelse av tilbudet til våre abonnenter, og lanserer nå Filter MER og et nytt digitalprodukt til 70 kroner per måned.

– Uavhengig og gjennomarbeidet journalistikk er viktigere enn noensinne. Norge trenger seriøse, redaksjonelle miljøer med kritisk blikk på temaområder som ekstremisme, klima og andre viktige samfunnsspørsmål. Nå skal vi tilby mer av det, sier redaktør Harald S. Klungtveit.

Sterkt utvidet tilbud

Det betyr et nytt, forbedret og sterkt utvidet tilbud til våre betalende abonnenter, som nå får tilgang til:

• Filter Kaffe – en rykende fersk oppsummering av det viktigste i nyhetsbildet akkurat nå, levert grytidlig på epost hver morgen.

• Filter Konspi – et fast bidrag fra journalist og forfatter John Færseth, vår nyvervede ekspert på konspirasjonsmiljøet i inn- og utland.

• Filter X – en ukentlig oppsummering av nyheter om politisk ekstremisme, hatkriminalitet og rasisme i Norge og verden.

• Filter Anbefaler – En ukentlig anbefaling fra redaksjonens konsum av store mengder journalistikk, serier, musikk, bøker og dokumentarer.

• Filter Elendig fredag – vår essensielle oversikt over ukas viktigste klima- og miljønyheter, den viktigste saken i vår tid.

• Filter Invitert – jevnlige kommentarer fra skarpe hoder utenfor redaksjonen.

• Filter Magasin – vårt månedlige papirmagasin, spekket med grundig og avslørende journalistikk.

Er du ikke allerede abonnent, kan du nå teste det uten at det koster deg noe. Vi gir deg de første 30 dagene gratis – les mer her.

– Våre lesere er kresne. De er godt oppdaterte og svært engasjerte i samfunnsspørsmål. Vi ønsker å tilby dem det lille ekstra: Vår journalistikk skal være etterrettelig og forklarende, samtidig som vi vil overraske og utfordre. Filter MER betyr mer av dette, sier Klungtveit.

Avslørende nyheter

I over fem år har Filter markert seg som landets viktigste nettsted for avslørende nyheter om aktører på politikkens ytre høyre-side. Dette arbeidet skal nå intensiveres, ifølge Klungtveit.

– Vi fortsetter våre kritiske undersøkelser i disse miljøene med uforminsket styrke. Jeg er sikker på at vår journalistikk har ført til økt bevissthet om det ikke-demokratiske og menneskefiendtlige tankegodset som forfektes – i det åpne eller skjulte – blant ytterliggående og ekstreme aktivister i Norge. Filter skal fortsatt bedrive uredd journalistikk.

Nytt, digitalt innhold

Filters eksisterende abonnenter vil som tidligere motta Filters papirmagasin hjem i postkassa én gang i måneden.

Men de får også tilgang til vårt nye, digitale innhold på filternyheter.no, der de kan logge seg inn for å lese. De ferske spaltene tilbys også som e-post, levert direkte i innboksen på jevnlig basis. Abonnentene kan selv velge hvilke e-poster de ønsker å motta.

– På denne måten gjør vi det mulig for leserne å skreddersy sin egen nyhetshverdag: Ønsker du daglige e-poster klokken 07 med «det viktigste som skjedde» mens du sov? Huk av for Filter Kaffe. Vil du ha John Færseths informerte analyser av konspi-universets bekymringsfulle irrganger? Huk av for Filter Konspi. I alle tilfeller kan du logge deg på filternyheter.no og lese det du måtte ønske, sier Klungtveit.

De fleste av Filters artikler vil fortsatt være åpne og gratis for alle på nett. Journalistikken vår forblir reklamefri.

Men disse nye satsingene blir forbeholdt våre betalende abonnenter, som vi av erfaring vet setter stor pris på gjennomarbeidet og godt formidlet stoff om viktige tema.

