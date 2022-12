USA vil gi Ukraina kraftigere luftvern

GIR UKRAINERNE KRAFTIGERE MISSILER: USAs forsvarsdepartement forbereder å donere det såkalte Patriot-systemet for luftvern til Ukraina – et enda kraftigere missilsystem med lengre rekkevidde enn det norskproduserte NASAMS-systemet ukrainerne allerede har mottatt. Slik skal det ukrainske forsvaret bli bedre i stand til å avverge russiske luftangrep, også fra ballistisk skyts og cruisemissiler, ifølge CNNs kilder i Pentagon. De tror forsvarsminister Lloyd Austin og president Joe Biden vil signere ordren snarlig, slik at de første systemene raskt kan være underveis, og ukrainske luftvernartillerister kan starte sitt kræsjkurs i bruken av systemet, en prosess som vanligvis tar måneder.

