USA: FTX-gründeren bygget kryptobørs på «fundament av bedrag»

DEN ARRESTERTE GRÜNDEREN i det konkursrammede kryptoselskapet FTX, Sam Bankman-Fried, er nektet kausjon på Bahamas. Det kan øke sannsynligheten for at han blir utlevert til hjemlandet USA, noe han har indikert at han vil motsette seg. Bankman-Fried har nå en av landets mest alvorlige straffetiltale for svindel hengende over seg. Hans kryptobørs var «bygget på et fundament av bedrag» og brukte kundenes innskudd for å finansiere politisk påvirkning, kjøpe overdådige eiendommer og investere i andre selskaper, mener det amerikanske finanstilsynet. New York Times/BBC News



EN DOMSTOL I PERU har avvist eks-president Pedro Castillos anmodning om å løslates. Castillo har bedt politi og militære om å «slutte å drepe» demonstrantene som krever at han gjeninsettes som statsleder. Landets forsvarsminister sier de væpnede styrkene nå skal ta kontroll over landets viktigste infrastruktur for å bsekytte det mot opprørere. Seks er så langt omkommet under demonstrasjonene mot avsettelsen av Castillo. AFP/Reuters



GIVERLANDSKONFERANSEN i Paris ender med løfter om mer enn en milliard dollar i hurtig hjelp til reparasjon av infrastruktur i Ukraina. Mer enn 50 land deltok. I USA skal det nærme seg en avgjørelse på å donere ukrainerne missilforsvarssystemet Patriot. I dag tidlig er Kyiv igjen rystet av kraftige eksplosjoner. Flyalarm og luftvern er aktivert.

