Razzia mot klimaaktivister i Tyskland

RAZZIA HOS RADIKALE KLIMA-AKTIVISTER: Tysk politi har utført ransakinger i minst elleve boliger som del av en etterforskning av klimaaktivister i sivil ulydighet-gruppen Letzte Generation («Siste generasjon»). Den siste tida har gruppen vært mest kjent for å blokkere rullebaner på flyplasser og for mediestunt med suppekasting i kunstgallerier, men det skal være en aksjon mot oljeraffineriet PCK Schwedt i april i år som er bakgrunnen for etterforskningen. Da aktivister lenket seg fast inne på området måtte leveransene i en av de viktigste rørledningene til Berlin stanses en periode.

Det er foreløpig uklart hva aktivistene er siktet for. Så sent som i midten av november avviste den tyske sikkerhetstjenesten BfV at Letzte generation utgjør noen trussel mot nasjonal sikkerhet. BfV-sjef Thomas Haldenwang kalte det da «nonsens» at klimaaktivistene var i ferd med å utvikle seg i militant retning.