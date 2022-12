Haukete sentralbanksjef hever renta i USA

DEN AMERIKANSKE SENTRALBANKEN hever styringsrenta 0,5 prosentpoeng og oppjusterer rentebanen. Økningen er mindre krapp enn de fire foregående, men det var ingen hurrastemning over talen til sentralbanksjef Jerome Powell, som la vekt på at det fortsatt var nødvendig med hard lut for å bekjempe inflasjonen. Den noe lavere prisstigningen USA i likhet med Storbritannia og eurosonen registrerte i november er ikke nok til å skape tillit til at kampen er vunnet, og det kommer flere rentestigninger i 2023, sier Powell. Det skjer på tross av at USAs økonomi er ventet nær nullvekst og stigende arbeidsledighet neste år.

