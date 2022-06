UD ga Rhipto millionavtale før kriteriene for pengebruken var klare

I midten av mai skrev Filter Nyheter om store hull i Utenriksdepartementets kontroll med deres tilskudd til Rhipto – et lite foretak på Lillehammer som i over seks år fikk millioner i bistandspenger av UD for å levere rapporter om terrorfinansiering.

I januar i år ble Rhipto-direktør Christian Nellemann siktet av Økokrim for bedrageri av rundt 56 millioner kroner i statlige tilskudd.

Nellemanns advokat har opplyst at han ikke ønsker å gi noen kommentarer til media.

Nå gir dokumenter som Filter Nyheter har fått innsyn i nye opplysninger om hvordan UD skjøttet starten av det som skulle bli Rhiptos statsfinansierte million-eventyr:

Utenriksdepartementet ga den første flersifrede millionavtalen til Rhipto i 2016 uten å ha reglene klare for hvordan de skulle bruke pengepotten som Rhipto fikk støtte fra.

De kriteriene fastsatte UD etter at Rhipto hadde fått beskjed om at avtalen med UD var i boks. UD behandlet med andre ord søknaden fra Rhipto samtidig som regelverket for ordningen ble skrevet.

Selv hevder UD «den endelige beslutningen» om støtte til Rhipto ble tatt etter at reglene var ferdig utarbeidet.

Hevder søknaden ble vurdert opp mot internt regelverk

Høsten 2015 var Rhipto-direktør Christian Nellemann i hyppig kontakt med saksbehandlere i Utenriksdepartementet. Rhipto hadde samme vår avsluttet sitt første prosjekt med UD der de, ifølge egne og også UDs beskrivelser, leverte over forventning.

Nå ville det Lillehammer-baserte foretaket ha støtte til et nytt, 3,5-årig prosjekt på til sammen 17,2 millioner kroner.

Pengepotten som det var aktuelt å gi støtte fra, var tilskuddsposten 164.72 Global sikkerhet, utvikling og nedrustning – av UD ofte omtalt som «GSU-midler».

UD behandlet i 2015 åtte andre søknader på samme område som Rhipto. Det normale er at søkere blir vurdert opp mot kriterier for den spesifikke ordningen som er listet opp i en offentlig utlysning. Filter Nyheter ba derfor departementet om disse kriteriene.

UD svarer slik:

– Det var ikke en egen utlysning av GSU-midler i 2015. Søknader ble derfor vurdert opp mot ordningsregelverket for post 164 72.

Det såkalte ordningsregelverket, som UD viste til, er reglene som departementet er forpliktet til å fastsette for tilskuddet. Det skal si noe om målet med ordningen og hvem som er målgruppen; det skal gi informasjon til søkerne og si noe om departementets oppfølging, kontroll og evaluering av ordningen.

Sist, men ikke minst, skal dokumentet inneholde kriterier for om prosjektet oppnår ønskede resultater og kriterier for hvem som kan få tilskudd.

Ved e-posten til Filter Nyheter la UD det aktuelle dokumentet, som i 2016 var «utformet til intern bruk›:

– Ordningsregelverket som søknaden til Rhipto ble vurdert opp mot i 2016 er vedlagt.

Første side av UDs ordningsregelverk for tilskuddsposten som Rhipto fikk støtte fra, datert 25. januar 2016.

Ga Rhipto beskjed om innvilget avtale 14. januar

Da UD ga Rhipto ny millionstøtte skal altså organisasjonen ha blitt vurdert ut fra ordningsregelverket ovenfor.

Problemet med den forklaringen er at dokumentet er datert 25. januar 2016. Nellemann fikk beskjed om støtten fra UD allerede 14. januar.

I e-posten fra saksbehandleren sto det:

«Utenriksdepartementet har gleden av å meddele at vi har besluttet å innvilge søknaden med tilskudd på inntil kr. 10 200 000.»

I samme e-post oversendte UD avtalen som de ville at Rhipto skulle signere:

«Vedlagt oversendes tilskuddsbrev som utgjør avtalen mellom UD og Rhipto om støtte til dette prosjektet. Det bes om at dere signerer og fyller ut nødvendig informasjon […]»

UD-lederen med myndighet til å ta budsjettbeslutninger sto i kopi på e-posten som gikk ut.

Det skjedde elleve dager før reglene for bruken av den aktuelle pengepotten var ferdig utarbeidet:

E-post datert 14. januar 2016, der UDs saksbehandler gir beskjed om at UD har besluttet å gi Rhipto støtte på 10,2 millioner kroner med avtalen vedlagt for signering.

Også minst én annen søker til samme tilskuddspost fikk beskjed av UD den 14. januar om at deres avtale var innvilget.

– Endelig beslutning om støtte ble gjort 3. februar

Filter Nyheter har konfrontert UD med at ordningsregelverket de viser til er datert elleve dager etter at UD ga Rhipto beskjed om bevilgningen.

Til Filter Nyheter bekrefter departementet at det ikke fantes noe formalisert regelverk for tilskuddet da de sendte Nellemann gladmeldingen den 14. januar.

Men i dag fremstiller UD det som at den endelige beslutningen om å gi avtalen til Rhipto ikke ble tatt på det tidspunktet e-posten gikk ut, men tre uker etterpå:

– UD holdt på å utarbeide det første ordningsregelverket for ordningen for globale sikkerhetsutfordringer i årsskiftet 2015/2016. Det forelå utkast til ordningsregelverk rundt tidspunktet da søknaden til Rhipto ble behandlet. Den endelige beslutningen om støtte ble gjort 3. februar, etter at ordningsregelverket var godkjent.

Datoen som UD viser til, onsdag 3. februar, er dagen da ansvarlig leder signerte UDs såkalte beslutningsdokument – et internt dokument der UD formelt begrunner hvorfor de mener Rhipto fortjener flere millioner i støtte gjennom en ny tilskuddsavtale.

Samme leder hadde altså tre uker tidligere stått i kopi på bekreftelsen som UDs saksbehandler sendte ut på e-post om at UD hadde innvilget avtalen med Rhipto.

Siste side av UDs beslutningsdokument der UD formelt begrunner hvorfor Rhipto skal få ny støtte, signert 3. februar 2016.

Om man ser nøye på beslutningsdokumentet ser man også at det ble datert 14. januar av saksbehandleren som skrev det. Datoen ble strøket over og erstattet med 3. februar da ansvarlig leder signerte dokumentet tre uker senere.

– Regelverket skal som hovedregel foreligge før tildeling

UD informerte altså Rhipto om at de hadde innvilget millionavtalen både før UD hadde ferdigstilt de offisielle reglene for bruken av pengene og før UD hadde signert det formelle dokumentet som forsvarte pengebruken internt:

11. desember 2015: Nellemann sender inn endelig søknad til UD for prosjektperioden 2016–2017

Nellemann sender inn endelig søknad til UD for prosjektperioden 2016–2017 14. januar 2016: Saksbehandler varsler Nellemann om at UD har innvilget søknaden med ansvarlig leder i kopi. Dette er også datoen som opprinnelig sto på UDs beslutningsdokument.

Saksbehandler varsler Nellemann om at UD har innvilget søknaden med ansvarlig leder i kopi. Dette er også datoen som opprinnelig sto på UDs beslutningsdokument. 25. januar 2016: Ordningsregelverket for tilskuddspost 164.72 blir ferdigstilt

Ordningsregelverket for tilskuddspost 164.72 blir ferdigstilt 3. februar 2016: Ansvarlig leder signerer UDs beslutningsdokument

Overfor Filter Nyheter bekrefter Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) at ordningsregelverket for et tilskudd som hovedregel skal stå ferdig før departementet gir støtte fra den aktuelle tilskuddsordningen:

– I henhold til økonomiregelverket i staten skal departementet fastsette et regelverk for tilskuddsordningen. Som hovedregel skal det foreligge et tilskuddsregelverk når departementet tildeler tilskuddsmidler, sier seksjonssjef Anne Sofie Teveldal i DFØ.

DFØ understreker at det finnes unntak, som når Stortinget har vedtatt at tilskuddet skal gå til bestemte mottakere.

Unntakene som DFØ viser til ser ikke ut til å kunne gjelde Rhipto-avtalene:

Øremerking der mottakeren er navngitt i bevilgningsvedtak eller i forslaget til statsbudsjett

Penger som gis på grunn av Norges medlemskap i internasjonale organisasjoner eller samarbeid med andre land

Spesielle tilskudd til landbruk

Ordningsregelverket passet Rhiptos søknad godt

Da det omtalte ordningsregelverket var ferdig 25. januar 2016, passet beskrivelsene der av hva UD ville ha for pengene godt med hva Rhipto hadde sagt de kunne levere.

Blant annet gjaldt det flere av regelverkets ni «indikatorer for måloppnåelse» som tilskuddsmottakerne skulle velge blant for å rapportere på hvordan prosjektet gikk.

Utsnitt fra UDs ordningsregelverk for tilskuddspost 164.72 som beskriver indikatorene for måloppnåelse for ordningen.

Flere av momentene i Rhipto-direktørens siste søknad til UD – der han også går gjennom Rhiptos overbevisende resultater fra forrige prosjekt – er å finne igjen i ordningsregelverket.

Det gjelder for eksempel indikatorene om:

Antall rapporter

Rhipto skriver i søknaden at foretaket har levert over 50 briefer til FN bare i 2015 og lister opp «antall rapporter og briefer produsert og levert til partnere og sitert» som en indikator for måloppnåelse.

Senere er en av UDs indikatorer for måloppnåelse «antall operative analyser».

Antall FN-resolusjoner

I søknaden beskriver Rhipto at flere av rapportene allerede er blitt «ekstensivt sitert» i resolusjonene til FNs generalforsamling. En av Rhiptos egne indikatorer for måloppnåelse er at språk om trusselfinansiering blir integrert i resolusjonene til FNs sikkerhetsråd.

I UDs ordningsregelverk blir «antall FN-resolusjoner» ført opp som en indikator.

Antall medieoppslag

Ifølge søknaden har Rhipto ingen problemer med å få mediedekning om rapportene sine. De skal ha blitt intervjuet av mediehus som Washington Post, Time Magazine, Financial Times, i tillegg til flerfoldige intervjuer med norsk TV, radio og aviser. En av Rhiptos egne indikatorer er «medieinteresse og -dekning (antall artikler)».

«Antall medieoppslag» er senere en av UDs indikatorer i ordningsregelverket.

Utdrag fra Rhiptos søknad til UD datert 11. desember 2015 der Rhipto viser til et stort antall leverte rapporter, flere siteringer i FN-resolusjoner og bred mediedekning.

Utsnitt fra Rhiptos søknad til UD datert 11. desember 2015 der prosjektets forventede resultater og tilhørende indikatorer blir beskrevet.

– Ser at vi kunne lagt inn strengere dokumentasjonskrav

I ordningsregelverket står det også tydelig beskrevet hvordan UD skal forvalte tilskuddsavtalen og følge opp pengene som blir gitt til Rhipto.

Blant annet står det under regelverkets punkt 5.4 om «Oppfølging»:

«Seksjon for juridiske, økonomiske og forvaltningsspørsmål skal innhente rapportering fra mottaker for tiltak under ordningen som gjør det mulig å vurdere tiltakets effekt på målgruppen og rapportere på ordningens måloppnåelse i den årlige budsjettproposisjonen.»

Ifølge beslutningsdokumentet som ansvarlig leder i UD signerte 3. februar 2016, var den primære målgruppen for Rhiptos prosjekt «utviklingsland […] som opplever konflikt eller er på randen til utbrudd av konflikt».

Den sekundære målgruppen var ulike FN-avdelinger – igjen ifølge UD.

At Rhiptos prosjekt skulle fremme fred og sikkerhet «utelukkende» i utviklingsland var også forutsetningen for at Norad kunne godkjenne prosjektet som bistand.

Men to år senere, da UD signerte nok en flersifret millionavtale med Rhipto, innrømmet UD at «effekten på landnivå er nesten umulig å måle».

I mai i år stilte Filter Nyheter spørsmål til UD om kontrollen med tilskuddet. Departementet vedgikk at de ikke på noe tidspunkt i løpet av årene de ga millionstøtte til Rhipto var i kontakt med utviklingsland eller FN for å kontrollere om Rhiptos rapporter var nyttige for dem.

Departementet har heller ikke informasjon «som kan konkludere med at det er primært mottakere i utviklingsland som har dratt nytte» av Rhiptos rapporter:

– I dag ser vi at vi kunne lagt inn strengere dokumentasjonskrav på bruken av produktene i utviklingsland, men vi har ikke grunn til å konkludere med at dette ikke kan defineres som bistand.

