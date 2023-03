Tyrkiske kvinner trosset politi for å kreve sine rettigheter

TUSENVIS AV KVINNER I Istanbul trosset forbudet mot markering av den internasjonale kvinnedagen (forbudet ble innført i fjor), og tok til gatene for å protestere mot diskriminering og behandlingen av ofrene etter jordskjelvet i februar. Politiet stanset marsjen fra å nå Taksim-plassen i sentrum av den tyrkiske storbyen, men lot markeringen pågå i rundt to timer før de brukte tåregass for å oppløse den.

Kvinnedagen ble ellers markert verden over, ofte med paroler til støtte for kvinner i Afghanistan, som har blitt fratatt nesten alle rettigheter de siste månedene, og Iran, som har vært åsted for massive demonstrasjoner for bedring av kvinners kår. AP News/Reuters/BBC News



I GEORGIA ER DET for andre dag på rad brukt vannkanoner og tåregass mot demonstranter. De protesterer mot den nye loven som på umiskjennelig russisk vis stempler journalister og bistandsarbeidere som «utenlandske agenter». Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gått ut med støtte til demonstrantene og sier det ikke finnes en ukrainer som ikke håper på «europeisk suksess, demokratisk suksess»