– Vi er både stolte og glade over å kunngjøre at fotballtidsskriftet Josimar er det nye familiemedlemmet i vårt mediehus, sier styreleder Even Aas-Eng.

Josimar har siden 2009 markert seg både i Norge og utlandet med avsløringer om fotballsportens mørke sider. Flere av scoopene er sitert i internasjonale storaviser og har satt dagsorden blant fotballfans verden over. Samtidig har driften av tidsskriftet langt fra vært noen gullgruve.

Så når redaktør Håvard Melnæs denne uka mottok Oslo redaktørforenings pris for «Årets meningsbærer», for å ha skapt det juryen kalte «et av de aller viktigste europeiske medier for kritisk journalistikk om pengene, makten, verdiene og etikken i internasjonal toppfotball», skjedde det bare uker etter at han hadde lagt ned papirutgaven.

Men når Filter Nyheter og Josimars redaksjoner nå flytter sammen i Oslo sentrum gjør det at fotballtidsskriftet kan reversere beslutningen om å legge ned papirutgaven. Derfor jobber Melnæs nå mot neste papirutgave av tidsskriftet, og har stor tro på kraften i det å bli en del av en litt større gruppe avistitler (også Natt&Dag er et søsterselskap av Filter). Sammen er tanken å drive mer effektivt og tyne mer journalistikk ut av hver inntektskrone.

Josimar har flere likheter med Filter Nyheter: Tidsskriftet bryr seg ikke om det tar fire timer, fire dager eller fire uker å skrive ferdig en artikkel, men publiserer når saken virkelig er klar, og jakter ikke klikk eller virale poster i sosiale medier på bekostning av grundige forklaringer, opplysende artikler og andre bidrag til en informert offentlig samtale. Akkurat som Filter er Josimar dessuten opptatt av at deres viktigste saker er åpne og tilgjengelig for alle på nettet.

– Vi har selv hatt gleden av å jobbe med Josimar-redaksjonen det siste året i forbindelse med Filters dekning av sportsvasking før VM i Qatar, og fant fort ut at vi passer godt sammen, sier redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter.

Respekten er gjensidig. Melnæs sier om sine nye kolleger at de «har på kort tid etablert seg som en av de viktigste stemmene i presse-Norge. Deres dekning av høyreekstreme miljøer i Norden og avslørende journalistikk innenfor en rekke ulike områder har vært et viktig bidrag i den norske samfunnsdebatten».

Nå feirer vi den gode nyheten med en helt spesiell kampanje som vi garantert aldri vil kjøre igjen: Kjøper du et årsabonnement på Filter før 1. april får du et årsabonnement på Josimar med på kjøpet, helt GRATIS!

For å benytte deg av tilbudet kjøper du et Filter abonnement her til 900,- og får:

12 utgaver av Filter magasin i posten det neste året

Tilgang til Filters lukkede spalter og nyhetsbrev som Filter Kaffe, Filter Kalddusj, Elendig Fredag, Filter X og Filter Konspi

4 utgaver av Josimars lekre papirmagasin hjem i posten

Tilgang til alt Josimars innhold på nett

Gleden av å støtte to medier som prøver å gjøre en forskjell i samfunnet ved å utøve kritisk og undersøkende journalistikk

Klikk her for å tegne årsabonnement på Filter og få Josimar med på kjøpet!

NB: Etter du har bestilt mailer vi deg informasjon om ditt Josimar-abonnement. Det gjøres manuelt, så det kan ta et par dager før du hører fra oss.

Allerede abonnent hos Filter? Da skal du ha fått en epost om gratis Josimar. Send mail til kundeservice@filtermedia hvis du ikke har mottatt denne!