Trump vil stanse FBIs gjennomgang av graderte dokumenter

DE FØRSTE DOKUMENTENE Nasjonalarkivet i USA lyktes i å få utlevert fra Donald J. Trump i januar, omfattet mer enn 150 som var hemmeligstemplet.

Det store antallet utløste etterforskningen som endte med at FBI-agenter tok seg inn på Mar-a-lago tidligere denne måneden, og totalt er det nå hentet eller blitt utlevert mer enn 300 slike dokumenter som den tidligere presidenten har sittet på siden han måtte forlate Det hvite hus. Trump søker nå å få en midlertidig forføyning mot at FBI får lese gjennom dokumentene. I en separat avsløring skriver amerikanske aviser i dag at Trump-teamet som jobbet med å finne bevis på juks ved presidentvalget i 2020 kopierte ut sensitive filer fra valgautomater og delte dem med konspirasjonsteori-spredere og høyrevridde kommentatorer. New York Times/The Guardian/Washington Post