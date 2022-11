Trump er presidentkandidat igjen. Mye er annerledes denne gangen

BARE 720 DAGER IGJEN: Donald Trump ble politiker med en rasistisk konspirasjonsteori om Barack Obamas fødested, stilt for riksrett to ganger som president, forsøkte å endre valgresultatet i 2020 og var den viktigste agitatoren i det blodige kuppforsøket i USA i 2021. Nå har den fascistiske frontfiguren i Det republikanske parti altså startet en ny presidentvalgkamp, basert på tilhengere som mener Joe Biden er et illegitimt statsoverhode. Kunngjøringen kom uvanlig tidlig – 720 dager før valget – trolig fordi Trump håper at formaliseringen av kandidaturet skal skjerme ham fra tiltale i en snarlig avsluttet FBI-etterforskning og en rekke andre straffesaker der han er hovedperson.

