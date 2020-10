– For meg står det klart at dette har vært en forhåndsplanlagt pandemi.

Pinsevennen Gjermund Kvamme, som tidligere har engasjert seg sterkt i kampen mot det norske barnevernet, snakker i mikrofonen på Eidsvolls plass i Oslo. Han mener at sårbare grupper er offer for «koronafascisme».

– Dette var en forhåndsplanlagt forbrytelse mot menneskeheten! Og derfor står vi her utenfor Stortinget nå. For her har de godtatt å være med på det, fortsatte Kvamme.

– Og løgnmedia, roper én av de cirka 150 tilhørerne som har samlet seg til landets første demonstrasjon mot munnbindpåbud, sosial distansering og mulig «tvangsvaksinering» som følge av covid 19-pandemien.

De er ikke en ensartet gruppe: Noen mener at myndighetene med vilje har skapt pandemien og utnytter situasjonen for å ta totalitære grep. Andre er skeptisk til om de innførte tiltakene faktisk virker. Mange av de involverte har også før koronakrisen vært kjent for å spre konspirasjonsteorier om ulike tema på nettet.

Litt i utkanten av forsamlingen står leder og sekretær i den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) – og nærmere talerne har fire menn med tilknytning til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) tatt oppstilling.

Ingenting tyder på at brorparten av de andre deltakerne kjenner mennene fra den voldsfremmende nazistiske organisasjonen.

Tror ikke på dødstall og mener vaksine er skadelig

Tidligere denne uka viste en ny undersøkelse at villedende konspirasjonsteorier om koronapandemiens alvorlighet eller myndighetenes strenge tiltak har slått rot i flere land.

Til tross for at viruset har forårsaket mer enn 1,1 millioner dødsfall så langt, mener mer enn 40 prosent av de spurte i Hellas, Polen, Mexico og Sør-Afrika at dette tallet helt sikkert eller sannsynligvis er «sterkt overdrevet» og at myndighetene har overdrevet med vilje.

Undersøkelsen omfatter 25 land og er gjennomført av analysebyrået YouGov for avisen The Guardian i juli og august.

Nesten én av fem i undersøkelsen er skeptisk til en mulig vaksine – og uttrykker bekymring for at potensielle bivirkninger kan bli forsøkt hemmeligholdt av myndighetene. En urovekkende stor andel av respondentene mener også at koronaviruset med vilje er blitt skapt og spredd av enten kinesiske eller amerikanske myndigheter.

I Norge er tallene litt annerledes. Ifølge Helsedirektoratets oversikt fra september svarer 77 prosent av norske menn og 83 prosent av kvinnene at de i stor grad har tillit til helsemyndighetenes håndtering av koronaviruset, mens bare 8 prosent av menn og 5 prosent av kvinner havner i den andre enden av skalaen.

Det hindret ikke rundt 150 personer fra å demonstrere utenfor Stortinget søndag 25. oktober. Til stede var både vaksineskeptikere, barnevernsmotstandere og personer som tidligere har engasjert seg mot FNs migrasjonsavtale.

«Spørsmål om tid før det blir en krig mellom oss»

SIAN-leder Lars Thorsen hadde på seg en «Trump 2020»-lue, mens sekretær Fanny «Anna» Bråten kom i t-skjorte med påskriften «Størst av alt er ytringsfriheten» og det norske flagget på ryggen. Den Putin-vennlige idéhistorikeren Bjørn Nistad, leder av det høyreradikale Selvstendighetspartiet Reinert Skadsem og den profilerte naturmedisineren Heiko Santelmann var også til stede.

Demonstrasjonen fikk omfattende dekning i den høyreradikale bloggsfæren. Anneli Virtanen, som tidligere har vært tilknyttet Den nordiske motstandsbevegelsen i Sverige, strømmet direkte til følgere av «Alternativ Media». Fra DNM i Norge sto den profilerte nynazisten Richard Eide på første rad.

Han kom sammen med tre andre DNM-tilknyttede aktivister. To av disse deltok sammen med Eide selv i aksjonen ved den jødiske synagogen i Oslo under Jom Kippur for noen uker siden. Vedkommende som ble pågrepet av politiet og fratatt en kniv utenfor den samme synagogen noen dager senere, var også til stede.

Én av DNM-aktivistene sendte direkte fra markeringen på Facebook. «I dag er det veldig, veldig viktig folkens at dere kommer dere ut i gatene og demonstrerer mot dette lockdown-opplegget til Erna Solberg og co. Det er ekstremt viktig, for nå er vi i en fase så det bare er spørsmål om tid før det blir en krig mellom oss som mennesker og mot politiet og staten», sa vedkommende i en video før det startet.

Nader Eide, som sto som arrangør av demonstrasjonen på Eidsvolls plass, sier til Filter Nyheter at han ikke var klar over at nynazister var til stede.

– Jeg står ikke for sånn idiotiske holdninger, jeg har ikke noe politisk ståsted. Det jeg bryr meg om, er livet mitt og koronabløffen. Jeg visste ikke at de var der, og jeg vet fortsatt ikke hvem de er. Det var et åpent arrangement under åpent tak, sier Eide.

Tyskland: Bekymret for antisemittisme i koronaprotester

I flere europeiske land har myndighetene de siste månedene sett at innbyggere tar til gatene for å protestere mot ulike koronatiltak. Demonstrasjonene har vært spesielt store i Tyskland, der politiet har måttet gripe inn for å skille meningsmotstandere fra hverandre eller sørge for at smittevernregler blir overholdt.

Den hittil største markeringen var i slutten av august, da nær 30 000 deltakerne samlet seg i Berlin. Forrige søndag var 2000 til stede under en protest mot koronatiltak på Alexanderplatz i den tyske hovedstaden. Politiet oppløste demonstrasjonen etter at deltakerne gjentatte ganger hadde ignorert pålegg om å bruke munnbind og holde avstand til hverandre.

Bare timer i forveien hadde Robert Koch-instituttet i Berlin blitt angrepet med flasker og brennbart materiale. Instituttet har hatt en ledende rolle i utformingen av de tyske myndighetenes koronastrategi.

Når forbundskansler Angela Merkel nå har varslet nye og enda strengere koronaregler fra og med mandag, er flere bekymret for om disse vil bli overholdt. Representanter for partiet Alternativ for Tyskland har omtalt de strenge tiltakene som «absurde», samtidig som undersøkelser viser at flere tyskere bare siden begynnelsen av oktober er blitt mer kritiske til det strenge koronaregimet.

Samtidig har flere av protestmarkeringene mot koronatiltakene tiltrukket seg både konspirasjonsteoretikere og høyreekstreme, som har forsøkt å utnytte misnøyen med myndighetene til egen fordel.

Berlin's authorities called off an anti-coronavirus protest in the city. But right-wing extremists, in particular, are now calling for protesters to "storm Berlin."#b2908 #SturmaufBerlin https://t.co/I5OQSMJKt1 — DW Politics (@dw_politics) August 28, 2020

I forrige måned uttrykte både jødiske grupper og politiet bekymring for en utstrakt antisemittisme blant flere av demonstrantene etter store markeringer i Berlin.

«Måtte innbille mennesker at det var en livsfarlig pandemi»

Parallelt med at fysiske markeringer mot koronatiltak har manifestert seg både her hjemme og ellers i Europa, har aktiviteten i sosiale medier med lignende tema økt markant. I Storbritannia økte antallet Facebook-innlegg med vaksineskeptisk innhold fra 12 000 i juli til 42 000 i august.

Nader Eide, som arrangerte markeringen på Eidsvolls plass i Oslo forrige søndag, er sammen med sin kone Kari Eide administrator for Facebook-gruppen «Corona Hoax – Nok er nok» med over 1100 medlemmer.

«Du som ser gjennom sprekkene i samfunnet og ikke lar deg forføre/skremme av mainstream media og ser spillet i Plandemien, den såkalte bløffen kalt Covid-19 er velkommen i denne gruppen», heter det i gruppebeskrivelsen.

Samtidig er grupper som «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» langt større med over 9500 medlemmer. I forrige uke reklamerte administratorer for denne gruppen gjentatte ganger for den nært forestående markeringen på Eidsvolls plass.

Blant talerne utenfor Stortinget var også den omstridte juristen Marius Reikerås. Han har skrevet flere innlegg på konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet og i en årrekke markert seg som kritiker av barnevernet.

I mikrofonen advarte han mot «hva slags totalitært samfunn vi er iferd med å få» dersom myndighetenes strenge koronatiltak videreføres. Like før hadde Gjermund Kvamme hevdet at FN for mange år siden hadde en «tankegruppe» som skulle finne ut hvordan folk kunne holdes «i lydighet».

– Da var konklusjonen at man enten måtte innbille mennesker at det var en livsfarlig pandemi, eller så måtte dem innbille folk at det var en invasjon fra verdensrommet, sa Kvamme til latter fra forsamlingen.

