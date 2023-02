Togulykke, blåsvart røyk og kjemikalier: Dette skjer i Ohio

HVA SKJER I OHIO? Bilder av en voldsom, blåsvart røyksky på Ohio-himmelen er skremmende nok til at hashtagen «Chernobyl 2.0» trender på Twitter. Det er imidlertid ingen radioaktiv strålingskatastrofe som utspiller seg i jordbruksstaten – men en kontrollert utbrenning av kjemikaliene ombord i et godstog som sporet av like ved landsbyen East Palestine nordøst i staten for to uker siden. «Vi hadde to muligheter: Enten sprenger vi det, eller så sprenger det seg selv», har ordføreren i byen forklart.

Det betyr ikke at situasjonen er noe å misunne innbyggerne – røyken er giftig, lukter vondt og sprer seg over et stort område, det er meldt om syke husdyr, og eksperter sier grunnvann og boliger må følges nøye med på i lang tid for å oppdage eventuell forurensing. Lokalt er likevel ikke luftkvaliteten verre enn at USAs miljømyndigheter har latt evakuerte beboerne flytte hjem, og flere av de mest gruoppvekkende påstandene som er fremmet i mer eller mindre sensasjonskåte medier (som fiskedød i en omkrets på hundrevis av kilometer) har vist seg å ikke bunne i fakta. Fox News har grepet anledningen til å hamre løs på Biden-administrasjonen. «Det skumle er at de føderale myndighetene ikke kan stoles på når de sier det er trygt å bevege seg området», sa en reporter på talkshowet til Tucker Carlson nylig – «Vel, de tvang befolknigen til å ta covid-vaksiner, så de er åpenbart ikke troverdige», repliserte programlederen.

BRUKER PENGENE PÅ FEIL ENERGI: I går slapp Det internasjonale energibyrået (IEA) en rapport med en liten bombe: At subsidier til fossile forbrukere mer enn doblet seg i løpet