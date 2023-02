Fossile subsidier mer enn doblet i 2022

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

I GÅR SLAPP DET internasjonale energibyrået (IEA) en rapport som viser at fossile subsidier ble mer enn doblet i fjor. Og det etter at klimatoppmøtet vedtok å fase dem ut. Energikrisen får skylda, men IEA mener også at vi kan trekke noen viktige lærdommer fra fjoråret. Mer om det i ukas hovedsak, men først: UKAS RUNDE En ny studie konkluderer med at FNs klimapanel (IPCC) ber fattige land om å fase ut kull raskere enn det som er realistisk. Det skriver Climate Change News. Studien, som er publisert i Nature, mener IPCC vil fase ut kull raskere enn olje og […]