Thunberg fjernet med makt av Oslo-politiet

GRETA FJERNET MED MAKT: Miljøaktivist Greta Thunberg kan i dag huke av Norge på lista over land der hun er båret bort fra demonstrasjoner av politiet. Thunberg deltok i dag i blokkeringen av flere departementer i Oslo i dag tidlig, og ble først båret bort fra Finansdepartementet, og kort tid etter fra Miljø- og klimadepartementet (se vår Twitter-tråd for videoer av det som skjedde). Takket være henne har kampen for de samiske rettighetene til reinsdyrhold på den vindkraft-utbygde Fosen-halvøya fått internasjonal oppmerksomhet (et eksempel). Ifølge NRK oppfordrer sametingspresident Silje Karine Muotka nå FN til å ta kontakt med den norske regjeringen om saken. «Jeg håper du kan vurdere å kommunisere med den norske regjeringen om saken, enten ved å be om informasjon, eller uttrykke bekymring rundt Fosen-saken» skriver hun til organisasjonens spesialutsending for urfolksrettigheter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avlyste i dag en planlagt reise til London sammen med kronprinsparet på grunn av protestaksjonene i Oslo. Jusprofessor Øyvind Ravna ved UiT Norges arktiske universitet er overfor NRK kategorisk på at ministeren tar feil når han hevder at Høyesteretts dom ikke nødvendigvis gjør at konsesjonen til vindkraftverkene på Fosen er ulovlig.

VG avslørte tirsdag at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har oppfordret landets Ap-ordførere om å unngå enkle løsninger og bastante uttalelser i Fosen-saken. Han skal ha brukt Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen utsagn om at vindmøllene på Fosen må rives, som et eksempel som ikke var til etterfølgelse.

KAN BLI AKTUELT Å OPPGI BAKHMUT: Ukrainske styrker kan komme til å trekke seg tilbake fra den strategisk viktige Donbas-byen Bakhmut, dersom det viser seg å bli nødvendig. Det sier en rådgiver