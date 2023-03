«Et overgrep mot samefolket», «en rettskatastrofe» og «trenering fra staten»: Fosen-saken forklart

Sterke ord er brukt i den opphetede debatten om to vindturbinparker på Fosen-halvøya i Trøndelag. 11. oktober 2021 stadfestet Høyesterett at konsesjonen til det ferdigbygde anlegget krenker samefolkets urfolksrettigheter, og derav er den ugyldig. Fosen-saken fikk også internasjonal oppmerksomhet da den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg deltok i aksjonen i Oslo sentrum, og lot seg bli båret bort av politiet to ganger på én dag.

Siden torsdag 23. februar har Fosen-motstandere tatt seg til rette i området rundt regjeringskvartalet med lavvoer og bålpanner. De er klare på at de ikke har noen som helst planer om å forlate stedet før kravet deres er oppfylt: Vindmøllene må bort og landområdet må tilbakeføres til reindriftssamene. De første dagene satte noen av aksjonistene seg ned inne i lobbyen til Olje- og energidepartementet. Resten av dagene har en gruppe slått leir og blokkert inngangen døgnet rundt. De ansatte i departementet ble oppfordret til hjemmekontor.

I sjutiden på morgenen planlegger Fosen-aksjonistene hvordan de skal fordele seg før demonstrasjonene onsdag 1. mars. Foto: Marie Lytomt Norum

Kaotiske scener

Før klokka sju om morgenen onsdag 1. mars, etter en uke med demonstrasjoner og 507 dager etter seieren i Høyesterett, var demonstranter fra Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR) og Natur og Ungdom (NU) i full gang med å planlegge hvordan de skulle fordele seg til dagens aksjoner. Denne dagen trappet de opp aksjonen fra å blokkere inngangene til Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet, til også å sette seg foran Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I titiden denne onsdagen ble Greta Thunberg først identitetssjekket av politiet, før 20-åringen ble båret bort fra Finansdepartementet med et stort pressekorps på slep. Like etterpå ble hun bortvist for andre gang, da hun lenket seg fast foran inngangen til Klima- og miljødepartementet.

Greta Thunberg skapte internasjonale overskrifter da hun demonstrerte foran Finansdepartementet og ble båret bort. Foto: Marie Lytomt Norum

Store og krevende interesser står på spill, og Arbeiderpartiet og deres ordførere er splittet internt. Hva dreier Høyesterettsdommen seg egentlig om, og hvordan skal regjeringen forholde seg til at de har forhåndsgodkjent vindturbiner som senere ble kjent ugyldige? Hvordan går det med reindriften etter at vindmøllene har stått der i snart fire år?

Her er en innføring i Fosen-saken.

1. Stridens kjerne?

Striden dreier seg om to vindkraftanlegg på Fosen-halvøya i Trøndelag: Roan og Storheia. Totalt er det snakk om 151 vindturbiner, i tillegg til svære veianlegg, som nå er ferdigbygget. Utbyggingskostnaden anslås å være 5,7 milliarder kroner.

Først var det Statkraft Development som i 2006 meldte sin interesse for utbyggingen. I 2010 godtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søknaden deres. De ga konsesjon – altså utbyggingstillatelse – og ekspropriasjonstillatelse til vindkraftverkene.

Sørsamer i reindriftslagene Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, som har drevet reindrift i områdene siden 1500-tallet, reagerte kraftig på at deres territorier kom til å bli berørt. De klagde inn hvert sitt anlegg til Olje- og energidepartementet, men fikk ikke gjennomslag.

I 2013, under Regjeringen Stoltenberg, opprettholdt Olje- og energidepartementet tillatelsen. Etter departementets syn kunne sørsamene fortsatt benytte områdene til reindrift, til tross for at det erkjente at utbyggingen kom til å ha negative konsekvenser.

Året etter fikk Statkraft, Fosen-prosjektets hovedeier, 10 milliarder kroner i statsbudsjettet fra Regjeringen Solberg for å legge tilrette for utbyggingen.

Her venter demonstrantene, inkludert Greta Thunberg, på å bli båret bort av politiet. Foto: Marie Lytomt Norum

2. Når var vindturbinene i drift?

I mellomtiden, før noen rettskraftig dom lå klar, fikk utbyggerne altså tillatelse til å bygge ut ved en såkalt forhåndstiltredelse. Tiltredelsen gir den som eksproprierer muligheten til å starte arbeidet på eiendommen før erstatningssaken er gjennomført. I 2018 ba FN Norge om å stanse utbyggingen inntil saken var avklart i rettsvesenet, noe som ikke ble tatt til følge.

Roan vindkraftverk sto ferdig i 2019, med 71 turbiner over et landområde på 24,5 kvadratkilometer. Særlig den østlige delen av anlegget – Haraheia – påvirker reindriften.

Året etter ble Storheia ferdigbygget som Norges største med 80 vindturbiner over 38 kvadratkilometer.

Her blir en av demonstrantene båret bort fra Keyser gate i Oslo. Politiet aksjonerte da departementet anmodet om at en sideinngang måtte frigjøres for samfunnskritisk personell. Foto: Kim Nygaard / Adresseavisa

3. Hva dreide rettssaken seg om?

Den underliggende saken i retten var i utgangspunktet ikke et søksmål fra reindriftseierne om gyldigheten av konsesjonen, påpeker nettavisa Rett24.

Søksmålet ble opprinnelig tatt ut av utbyggeren, Fosen Vind, for å fastsette et erstatningsbeløp til sørsamene som var berørt.

Det var i denne tvisten at reindriftseierne la ned påstand om at søksmålet skulle nektes fremmet, fordi de mente konsesjonen var ugyldig. Derfor måtte domstolene ta stilling til spørsmålet om konsesjonenes gyldighet.

I søksmålet påsto sørsamene at utbyggingen krenket deres rettigheter til kulturutøvelse, at vindturbindene forstyrrer reinsdyrene og truer livsgrunnlaget til familiene som holder til der.

Sørsamene viste til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), artikkel 27. I bestemmelsen heter det at medlemmer av etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal «nektes retten til å dyrke sin egen kultur».

4. Er konsesjonen ulovlig?

Ja, reineierne fikk medhold av en enstemmig Høyesterett i storkammer om at konsesjonen er «ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse». De to vindparkene er dermed ulovlige slik de står i dag.

(Et storkammer har et høyere antall dommere enn vanlig (11 dommere – mot normalt fem). Saker som etter loven regnes å være av «særlig viktighet» behandles på denne måten.)

I dommen skriver Høyesterett følgende: Vindkraftparken utgjør en alvorlig trussel mot reindriftsnæringen fordi beiteområdene «i praksis er tapt». Den sørsamiske kulturen er «særlig sårbar», og tradisjonell reindriftsnæring er bærebjelken i kulturen og det sørsamiske språket.

Domstolen konkluderer ikke med hva som må gjøres med vindparkene, men er tydelig på at det må settes inn tilstrekkelig avbøtende tiltak for å dempe konsekvensene.

Saken er dermed tilbake til OEDs bord, som har ansvar for å følge opp dommen ved å fatte et nytt vedtak som oppfyller den såkalte reparasjonsplikten overfor sørsamene. Olje- og energiminister Terje Aasland står fast ved at dommen ikke innebærer at konsesjonen har falt bort, men at det må settes inn nye tiltak.

5. Hvorfor minoritetsvern?

I debatten omkring Fosen-saken har det dukket opp argumenter om hva som er mest økonomisk gunstig, og her er det ingen tvil om at kraften vindturbinene kan produsere slår reindriften. Men:

Hvis minoritetsvernet taper for majoritetens interesser, vil minoriteten alltid tape. Det er derfor minoriteters rettigheter har vern i grunnloven og i menneskerettighetene.

Da temaet ble tatt opp i NRKs Debatten var også statsråd Aasland tydelig på at dette ikke er et spørsmål om økonomi, men om urfolks rettigheter.

Demonstranter bæres bort utenfor Finansdepartementet. Foto: Marie Lytomt Norum

6. Hva med reindriften?

I beslutningen lente Høyesterett seg på en vitenskapelig utredning fra Frostating lagmannsrett. De viste til flere studier som samlet kom fram til at reinen i betydelig grad ville unnvike beiteområder med vindkraftanlegg fra 3 til 20 kilometer. Derfor kan man ikke anta at reinen venner seg til turbinene på sikt. Effekten er større når turbinene er synlige på lang avstand, enn for eksempel i tåkevær.

Selv om enkelte rein, hovedsakelig bukker, ikke nødvendigvis bryr seg om vindturbinene, la retten til grunn at det store flertallet av reinen, spesielt hunner, ville komme til å unnvike området.

Men i motsetning til Høyesterett, tilkjente lagmannsretten reineierne likevel en erstatning på nær 90 millioner kroner for tapte beiteområder, da de ikke mente inngrepet var stort nok til å bryte FN-konvensjonen. Høyesterett mente derimot at en skjønnsvurdering for erstatning for inngrepet ikke er tilstrekkelig. Frostating mente også at vinterfôring i innhegning var tilstrekkelig kompensasjon, men også dette var Høyesterett uenig i.

7. Er beitebruken redusert i ettertid?

Det svenske forskningsprogrammet Vindval påviste i 2021 at reinen i større grad har holdt seg unna Roan etter vindkraftutbyggingen.

Her er det rapportert at beitebruken er redusert med 50 prosent 5–15 km unna anlegget.

Rapporten har skapt større enighet i internasjonale forskningsmiljøer om at vindkraftverk har betydning for rein og reindrift. Vindval har ikke sett på Storheia, skriver NRK, som også påpeker at Statsforvalteren i Trøndelag har sendt inn en bekymringsmelding.

På Fosen er det totalt 32 reineiere og drøyt 1800 rein.

Foto: Harald S. Klungtveit

Foto: Harald S. Klungtveit

8. Må 151 gigantiske vindmøller rives?

Til det samiske miljøet sin fortvilelse har driften av anlegget på Fosen fortsatt for fullt, tross dommen. Spørsmålet om riving ble aldri behandlet i Høyesterett, noe lederen for domstolen, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie, har presisert overfor Adresseavisen i etterkant.

Selv om dommen var en seier for de sørsamiske familiene, sier den altså ingenting om hva staten og utbyggerne må foreta seg.

Sametinget krever at vindturbinene skal fjernes, og at naturen skal tilbakeføres til hvordan den var før. Men Staten har svart dem at de ønsker å finne en mulighet der reindrift og vindkraft kan drives side om side.

«Målet for prosessen i departementet er å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas. Det må blant annet vurderes endringer i konsesjonsvilkårene eller avbøtende tiltak», skrev statsråd Aasland til Sametinget i fjor sommer.

Siden Staten er over terskelen for hva som er «negative konsekvenser for kulturutøvelse», ifølge Høyesterett, leter de nå etter et kompromiss sørsamene kan akseptere. Her har forhandlingene stagnert. Flere personer i det samiske miljøet har uttrykt at de mener regjeringen forsøker å gå inn for en omkamp i en sak som allerede er avgjort av Høyesterett.

Ved en eventuell riving, kan Staten også risikere søksmål fra utbyggerne.

9. Kan man komme fram til et mellomløsning?

Situasjonen virker svært fastlåst, men mulige alternativer må i tilfelle være:

Hele vindparken rives og området tilbakeføres til samene. Deler av vindparken rives. Reineierne får tilgang på andre beiteområder, noe de sørsamiske reineierne sier er uaktuelt. Et mulig kompromiss er i teorien et sett med flere tiltak, inkludert økonomisk kompensasjon. Utbyggerne foreslår blant annet utvidede vinterbeiteområder, redusert rovdyrbestand, å begrense andre områder der reinen beiter eller å brøyte anlegget på vinterstid. «Dynamisk styring» av vindkraftproduksjonen: Dette innebærer at vindturbinene stopper opp når reinen nærmer seg. Dette kan sammenlignes med automatiske lys når man går inn i et rom, der håpet er at reinen blir vant til hvordan turbinene fungerer.

Foto: Harald S. Klungtveit

10. Hva skjer videre?

Regjeringens svar: Det utredes. Og utredes. Og utredes litt til.

Stikkordet myndighetene gjentar er «kunnskapsinnhenting». De sier de må ha mer kunnskap før de kan finne et tilstrekkelig avbøtende tiltak. Etter departementets syn er det uaktuelt å tilbakeføre området før dette er avklart. Utbygger Fosen Vind sendte i fjor vår inn sine forslag til hvilke tiltak som kunne være aktuelle.

På høsten sendte OED deretter et nytt brev om «forslag til et utredningsprogram» til reindriften på Fosen og Sametinget, omlag elleve måneder etter at dommen falt.

Statsråd Aasland har sagt det kan ta helt opp til et år før de kommer i mål med utredningen, men har senere understreket at de ønsker å få ferdig arbeidet så fort som mulig.

11. Hvem demonstrerer i Oslo nå?

Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR) og Natur og Ungdom (NU) er hovedarrangører bak demonstrasjonene ved regjeringskvartalet. Mange av demonstrantene ved regjeringskvartalet har kommet langveisfra. Flere av de samiske aksjonistene bruker kofta på vranga, en tradisjonell samisk måte å protestere på.

En av de mest kjente aksjonistene er den samiske aktivisten, artisten og skuespilleren Ella Marie Hætta Isaksen. Isaksen er for tiden aktuell i hovedrollen i en film om kampen mot kraftutbyggingen i Altavassdraget i 1979, «Ellos eatnu – La elven leve». Til VG sier 24-åringen at parallellene til Alta-saken er åpenbare, og at Norge burde ha kommet mye lengre etter 44 år. Ifølge Isaksen ofres reindriften konsekvent til fordel for næringsindustri.

Både Greta Thunberg og Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: Adresseavisen / Kim Nygård

12. Hva krever demonstrantene?

Torsdag 23. februar markerte aktivistene at det var gått 500 dager siden Høyesteretts dom, uten at regjeringen hadde kommet fram til noen løsning.

Fosen-aksjonistene nekter å forlate Oslo før kravene deres om riving og tilbakeføring av territorier er gitt.

De mener at så lenge turbinene står og ingenting gjøres, foregår det i realiteten et pågående menneskerettsbrudd.

I denne påstanden får de støtte av fra Stortingets vaktbikkje for menneskerettigheter; Norges institutsjon for menneskerettigheter (NIM):

13. Er det et «pågående» menneskerettsbrudd i dag?

Om det er et pågående menneskerettsbrudd nå, eller om selve «bruddet» først kommer senere, er avgjørende for hvor fort driften på Fosen må endres. Men fagfolkene strides.

Spesielt tydelig har det blitt at OED og NIM har ulike tolkninger av dommens bruk av termen «på sikt»:

«Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen», heter det i dommen.

Statsråd Aasland argumenterer for at vindkraftverkene på Fosen først i framtiden er en trussel for reindriften og samenes rett til kulturutøvelse. Med dette utgangspunktet har regjeringen tid til å utrede saken før de setter inn tiltak.

Men Norges fremste menneskerettseksperter i NIM er tydelige i sitt syn på at Fosen-saken representerer et «pågående menneskerettsbrudd» etter at dommen ble rettskraftig. På Debatten begrunnet NIM-leder Adele Matheson Mestad standpunktet med at det så langt ikke har skjedd noen endringer ved anleggene.

Foto: Marie Lytomt Norum

14. Er demonstrasjonene i regjeringskvartalet ulovlige?

Nei, alle har lov til å ytre seg ved departementene. Politiet skal gi så mye rom for markeringer som mulig, men kan gi instrukser om gjennomføringen begrunnet med sikkerhet eller ferdsel i byen.

Men: Aktivistene som nå er i Oslo sentrum er åpne om at de med hensikt forsøker å sperre alle innganger til flere departementer i lang tid for å tvinge fram reaksjoner, og at de blir sittende selv når politiet beordrer dem bort. Det er et lovbrudd å ikke følge pålegg fra politiet. Lignende aksjoner i regi av radikale klimaaktivister har de siste årene skapt en praksis i Oslo der departementene og politiet gjerne «ignorerer» den sivile ulydigheten i noen timer, før de blir pålagt eksplisitt å dra og fjernet med makt når de nekter.

Medaktivister ble sinte da politiet ved en feil kom til å tråkke på den vrengte kofta til en av demonstrantene som ble bært bort fra Finansdepartementet 1. mars. Foto: Marie Lytomt Norum

I skrivende stund har politiet aksjonert ved seks anledninger mot Fosen-aktivistene, basert på skriftlige begjæringer fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS):

Natt til mandag 27. februar, etter at markeringen hadde pågått i fire dager, hentet politiet ut 13 demonstranter som ennå oppholdt seg inne i resepsjonsområdet til Olje- og energidepartementet. Politiet har fått mye kritikk for at aksjonen skjedde midt på natta og at aktivistene ble fraktet ut via kjelleren.

Mandag ettermiddag ble sju aktivister båret bort fra to sideinnganger til et av departementsbyggene for å ha en passasje til ansatte. Aktivistene ble ikke pågrepet og kunne fortsette demonstrasjonen utenfor det aktuelle gatestrekket, men de er nå anmeldt for ikke å etterkomme pålegg.

Tirsdag morgen kom det raskt en begjæring fra DSS da demonstrantene utvidet sivil ulydighet-aksjonen til Finansdepartementets innganger og politiet bar bort ni aktivister i 09.15-tida.

Onsdag, etter at aksjonistene trappet opp på nytt, fjernet politiet demonstranter fra tre steder – henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementets hovedinngang og en bakdør til Klima- og miljødepartementet.

I forkant har hver enkelt aktivist fått pålegg om å fjerne seg og tydelig informasjon om hva som vil skje hvis de ikke følger politiets ordre innen et gitt klokkeslett. Trolig vil enkeltpersonene få bøter på mange tusen kroner hver, begrunnet med at de ikke har rettet seg etter politiets pålegg.

Politiet har understreket at aktivistene oppfører seg bra utover selve den sivile ulydigheten, som politiet kaller «passiv motstand».

Demonstrantene får tepper, boller og varm drikke for å holde varmen under demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet. Foto: Marie Lytomt Norum

15. Grønn energi eller naturvern?

Tilbake i 2010 var det en kraftkrise i Trøndelag, noe som gjorde at strømprisene føk til værs. Massiv utbygging av vindkraft ble et av svarene for å skaffe Midt-Norge rimeligere strøm.

Som andre vindkraftprosjekter på land er utbyggingen på Fosen problematisk med tanke på naturvern. I dette tilfellet er saken også pikant fordi målet om fornybar energi strider med hensynet til samenes kulturarv.

Fosen Vind argumenterte i retten med hensynet til det grønne skiftet og for at økt fornybar energiproduksjon er viktig, noe Høyesterett sa seg enig i.

Men:

Høyesterett finner at fordi det fantes andre alternativer som kunne ivaretatt miljøaspektet – som ville vært mindre inngripende for reindriften – så var det derfor ikke snakk om en kollisjon mellom miljøhensyn og reineiernes rett til kulturutøvelse.

16. Er det et paradoks at klimaaktivister demonstrerer mot grønt skifte?

Spørsmålet ble blant annet stilt til klimaaktivist Greta Thunberg på Dagsnytt 18, der hun svarte «ikke i det hele tatt»:

– Klimakrisen og krenkingen av urfolksrettigheter og menneskerettigheter går hånd i hånd. Løsningen på klimakrisen må inkludere at vi lytter til urfolk og tar deres perspektiver til ettertanke.

– Dette er et tydelig eksempel på grønn kolonialisme – at vi later som vi skal redde planeten samtidig som vi krenker menneskerettigheter og ignorerer urfolksperspektiver.

Staten har gitt utbyggerne tillatelse og støttet utbyggerne i retten.

17. Hvor store næringsinteresser står på spill?

Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger kommune, som også har et samisk opphav, mener det vil være kroka på døra for næringsutviklingen i Finnmark dersom demonstrantene får fullt gjennomslag. Ordføreren tror det vil bli umulig å få til en positiv utvikling i nord med tanke på arbeidsplasser, og hun frykter fraflytting.

De 151 vindturbinene produserer nemlig årlig strøm som tilsvarer årsforbruket til 100 000 husstander.

Roan og Storheia vindkraftanlegg er en del av Fosen Vind-prosjektet – det hittil største vindkraftprosjektet i Europa.

Utbyggingsplanene ble skrinlagt i 2015 på grunn av dårlig økonomi. Året etter investerte Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power 11 milliarder for å sette i gang gigantprosjektet. (Konsesjonen ble senere overført til Fosen Vind).

18. Kan det bli stans i andre utbyggingsprosjekter i områder med samisk reindrift?

Dette er et av de mange spørsmålene regjeringen nå utreder. De må finne ut hvilke følger en mulig riving vil få i andre saker.

Regjeringen vurderer også hva som vil skje på andre områder: Alt fra utbygging av strømnettet og strøm til olje- og gassplattformer, til utbygging av en togbane til Nord-Norge.

Foto: Harald S. Klungtveit

