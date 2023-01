Terrorsiktede diskuterte «homofili-praksisen» i Norge

BHATTI I AVHØR I PAKISTAN: Ifølge anonyme kilder til Aftenposten skal terrorsiktede Zaniar Matapour (42) og Arfan Bhatti (46), som er siktet for medvirkning til terror etter masseskytingen 25. juni i fjor, ha hatt omfattende kontakt siden 2020 der de diskuterte «homofili-praksisen» i Norge. To personer ble drept og 20 personer skadet etter masseskytingen utenfor utestedene Per på Hjørnet, London Pub og Elsker. Bhatti skal under avhør i Pakistan ha forklart at han snakket med Matapour bare fem dager i forkant. I samtalene skal de ha beskrevet homofili som en synd og diskutert barneoppdrag i samsvar med islamsk lære. Året før terrorangrepet skal de ha delt bekymringer om at «homofili-praksisen» var i ferd med å spre seg i Norge og for om barn lærte om homofili i barnehagene. De skal også ha snakket om «antimuslimske gjerninger», blant annet brenning av Koranen.

To andre menn er også siktet for medvirkning til terrorangrepet. En av dem benekter straffskyld, og den andre stiller seg uforstående til anklagene. Norsk politi arbeider nå med å få Arfan Bhatti utlevert til Norge, som selv avviser å ha noe som helst med terrorangrepet å gjøre.



«VÅPEN ER VEIEN TIL FRED»: På NHOs årskonferanse advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg om å undervurdere Russland. Dette begrunnet han med at Russlands president Vladimir Putin har vist seg villig til å tåle store menneskelige tap og lidelser, og at de nylig har mobilisert