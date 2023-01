Her tester de narkotika for brukere i Oslo: «Medvirkning til ulovlige handlinger», sier Helsedirektoratet nå

«Tiltaket vil være medvirkning til ulovlige handlinger og er dermed i seg selv også ulovlig», skriver Helsedirektoratet i sitt avslag til Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) 30. november.

I fjor søkte FTR tilskudd som et «rusmiddelforebyggende tiltak» for å fortsette å drifte rusmiddelanalysetilbudet deres i Oslo.

Rusmiddelanalyse er en tjeneste hvor personer kan undersøke et ulovlig rusmiddel hvis de er usikre på om det inneholder farligere stoffer eller er sterkere enn de har fått oppgitt.

Helsedirektoratet konkluderte med at tilbudet faller under tilskuddsordningen for «rusmiddelforebyggende tiltak», men har altså avslått å støtte tiltaket fordi myndighetene mener det dreier seg om medvirkning til ulovlige handlinger.

– Ordningen med rusmiddeltesting er ikke rettslig regulert, slik tiltaket med for eksempel brukerrom er regulert i lov om brukerrom og i brukerromforskriften, skriver Elise Husum, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, i en e-post til Filter Nyheter.

– Rammes av lovens bokstav, men ikke intensjon

Advokat og fagansvarlig i Foreningen tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust, mener at direktoratets begrunnelse «ikke holder vann juridisk».

– Lovgiver har åpenbart ikke ment å forby en virksomhet som vår, og myndighetenes plikt til å verne om liv og helse går foran straffelovgivningen, sien han.

– Problemstillingen vår er at det rammes av lovens bokstav, men ikke lovens intensjon, mener Paust.

Kan oppdage farlige erstatningsstoffer

Filter Nyheter møter ham på foreningens rusmiddelanalysekontor i Oslo.

Foreningen har ikke offentliggjort hvor de holder til og har heller ingen faste åpningstider. Dette fordi brukerne deres ville vegret seg for å benytte tilbudet om de fryktet å bli stoppet av politiet på vei til og fra. De må derfor forhåndsavtale time.

På kontoret jobber en kjemi-tekniker deltid med å analysere stoffene de får inn. Vanligvis har de kapasitet til å ta inn sju-åtte prøver i uka.

Analyseapparatet som benyttes av Foreningen tryggere ruspolitikk. Foto: Marie Lytomt Norum

Analyseapparatet deres, et infrarødt spektrometer, trenger en svært liten stoffmengde for å kunne analysere hva et rusmiddel består av.

– Vi får en liten mengde av et stoff noen har, og vi gir det ikke tilbake. Det blir destruert, forklarer Paust.

Brukerne kan dermed selv vurdere om de fortsatt vil benytte seg av stoff fra det aktuelle partiet eller kaste det.

Prøven som analyseres mens Filter Nyheter er på kontoret, er omtrent som teknikeren forventet, med anslagsvis 46 prosent amfetamin og 37 prosent koffein. Paust påpeker at det ikke bare er amfetaminet i seg selv som gir negative effekter:

– Koffein er også sentralstimulerende og kan forverre søvnproblemer fra amfetaminbruk. Jo mer brukerne tar, desto mer koffein vil hope seg opp i kroppen, forklarer han.

Slik ser det ut når kjemi-teknikeren analyserer stoffprøver. Foto: Marie Lytomt Norum

Ligner MDMA – men lavere effekt

I 2022 fikk analysetjenesten inn 12 stoffprøver som kjøperne trodde var MDMA, men viste seg å være stoffet 4-CMC.

– Alle hadde kjøpt stoffet i den tro om at det var MDMA. Uten unntak, forteller Paust.

«Erstatningsstoffet» 4-CMC er også sentralstimulerende, men gir ikke like sterk ønsket effekt som MDMA, påpeker han:

– Vi har tilfeller i utlandet med folk som har fått psykoser. Det er ganske skummelt. 4-CMC er også farlig å blande med MDMA. Generelt er det problematisk hvis folk får noe de tror er noe annet enn de forventer. Uvitenheten medfører i seg selv en risiko.

Dette har tidligere skjedd med to andre stoffer som lignet MDMA: Stoffene PMMA/PMA gir mindre ruseffekt, samtidig som terskelen for overdose er lavere.

Mer enn 30 mennesker i Norge er registrert døde etter å ha tatt disse stoffene. Trolig tok de en ny dose siden effekten inntrådte langsommere enn de var vant med, ifølge Tidsskrift for den norske legeforening.

– Ingen hokus-pokus

Vice skrev for fem år siden om en tilsvarende tjeneste i Storbritannia. Den gang skrøt myndighetene av at narkotikabruken for ungdom mellom 16–24 år var på vei ned, samtidig som overdosedødsfallene hadde steget med 48 prosent de siste ti åra. «Første steg for skadereduksjon er å vite hva du tar», poengterte avisa.

Paust understreker at de er spesielt opptatt av å sjekke stoff folk har fått en uventet reaksjon fra.

– Noen ganger har vi også fått avkreftet at stoffet er narkotika i det hele tatt, og at det heller var for eksempel paracet, forteller han.

Paust er samtidig klar på at rusmiddelanalyse ikke er noen «hokus pokus»-løsning, da testen ikke oppdager alle typer farlige rusmidler. I det siste har dette vært spesielt i fokus på den svært dødelige, potente syntetiske opioiden Protonitazen. Med de nye maskinene foreningen håper å få inn, kan det imidlertid bli mulig å sjekke dette stoffet også.

Ifølge Paust ville det optimale for dem vært om et offentlig laboratorium kunne bistått dem med de mest krevende analysene.

– Men det krever politisk vilje, sier han.

«Pop-up» på festivaler og utesteder

Rusmiddelanalyse tilbys nå i 17 forskjellige land, ifølge rapporten «Tryggere med kunnskap» av Foreningen tryggere ruspolitikk. I noen land er dette offentlige og kommunale tilbud, mens andre steder tilbys det av frivillige grasrotinitiativer. Flere steder har de også testet ut oppsøkende «pop-up»-tilbud på festivaler og utesteder.

Helsedirektoratet oppgir til Filter Nyheter at de ikke har vurdert hvordan tiltaket har fungert i land som offentlig har innført rusmiddelanalyse.

I Nederland oppgir myndighetene at hovedmålet med tjenesten er å holde oppsyn med det illegale markedet. De har også et system for å sette i gang en varslingskampanje via appen «Red Alert» dersom de oppdager at et farlig stoff er i omløp.

Storbritannias første festivalrusmiddelanalyse, som ble satt opp av grasrotorganisasjonen The Loop, fant at nesten en fjerdedel (24 prosent) av rusmidlene var noe annet enn hva kjøperne trodde.

En undersøkelse utført av The Loop fant at tre av ti rusbrukere ville ta mindre doser i fremtiden etter å ha mottatt resultatene av narkotikaanalysen og snakket med helsepersonell. En tredel oppga at de ville være mer forsiktige med blandingsbruk, og én av ti personer vill kvitte seg med andre stoffer de var i besittelse av.

Tiltrekker seg flest rekreasjonsbrukere

Foreningen tryggere ruspolitikk oppgir at noe av det viktigste med tiltaket deres er at de kommer i kontakt med personer som vanligvis ikke oppsøker andre helsetjenester, noe som spesielt gjelder rekreasjonsbrukere.

Ifølge FTR kan de i slike tilfeller gi tips til skadereduksjon og potensielt være tidlig ute med å oppdage rusproblemer.

– Mange tror hovedformålet med tjenesten er å forhindre overdoser, men dette gjelder kun ved «bølger» av spesielt farlig stoff i omløp. I et normalår er hovedformålet heller å nå dem som ikke er i kontakt med tjenesteapparatet og hjelpe dem å redusere den generelle risikoen for skader, sier Paust.

Han oppgir at dersom de hadde hatt ressurser til det, så ville de gjerne hatt et samarbeid med andre instanser, blant annet helsevesen, psykologer og rusrådgivende enheter.

– Vår tjeneste tiltrekker seg brukerne fordi den tilbyr noe de vil ha. Dette har man lenge gjort med marginaliserte brukergrupper gjennom lavterskel-LAR og sprøyteutdeling, men vi gjør det med en mye bredere gruppe.

Tjenesten deres innebærer også at narkotikaselgere får en mulighet til å sikre seg at stoffet de selger inneholder det de har fått oppgitt. Ifølge Paust er det vanskelig for selgerne å benytte resultatene til markedsføring, da de ikke gir ut noen skriftlige beviser etter en analyse.

Helsedirektoratet: – Ikke avgjørende

I sin første vurdering skrev Helsedirektoratet at analysetjenesten ikke var å regne som «rusmiddelforebyggende».

Dette standpunktet endret direktoratet etter at Helse- og omsorgsdepartementet mente de hadde lagt til grunn en «snever forståelse» av hva som var å regne som rusmiddelforebyggende.

– Kan Helsedirektoratet utdype hvordan dere har kommet fram til at et tilbud dere fastslår er å regne som rusmiddelforebyggende, likevel er ulovlig – også basert på lovverkets intensjon?

– Vi har vurdert at besittelse av de illegale midlene som ønskes testet, er ulovlig etter legemiddelloven og narkotikaforskriften. Vi vurderer det også som sannsynlig at de som kommer med illegale midler de vil ha testet, er klar over at dette er ulovlige midler som det er straffbart å besitte. FTR er også, etter hva de selv skriver i sin søknad til oss, klar over at de som kommer med de midlene som de vil ha testet, foretar seg noe som er ulovlig og straffbart, skriver Husum i en e-post via kommunikasjon.

Elise Husum, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet

I vedtaket om avslag påpeker direktoratet at siden tjenesten ikke er regulert i lov, slik som offentlige brukerrom der rusavhengige kan sette heroinsprøyter under medisinsk tilsyn. Direktoratet mener derfor at den «straffbare handlingen» ikke gis fritak for straff når den frivillige rusmiddeltesting ikke er «utviklet og regulert i statlig regi», ifølge vedtaket.

– I brukerromsloven er det gitt fritak for straff for brukerne av brukerrommet. At området for rusmiddeltesting ikke er regulert på samme måte som brukerrom innebærer dermed at det ikke er gitt fritak for straff ved bruk av ordninger med rusmiddeltesting som ikke er utviklet og regulert i statlig regi.

– Helsedirektoratet ser det imidlertid slik at spørsmålet om tiltaket er straffbart og om det kan fritas for straff, ikke er avgjørende for vurderingen av om tiltaket det er søkt om tilskudd til er lovlig, skriver Elise Husum, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet i en e-post til Filter Nyheter.

– Spøker for andre

I sin klage begrunner Dagfinn Hessen Paust hvorfor de er sterkt uenige i at tiltaket er å regne som «medvirkning til besittelse». Dette forklarer han med at de ødelegger alt stoff som kommer til tjenesten, og fordi brukerne allerede besitter stoffet uavhengig av deres tilbud.

Paust argumenterer også for at dersom Helsedirektoratet ikke endrer avgjørelsen, bør også tre andre tiltak være å regne som ulovlige:

Analysevirksomheten til overdoseteamet i Trondheim: I klagen skriver Paust at FTR er kjent med at overdoseteamet i Trondheim sender inn stoffer til St. Olavs hospital, og at resultatet formidles tilbake til brukerne. Lavterskeltilbud: Paust påpeker at brukere ofte har med seg ulovlige rusmidler når de oppsøker væresteder og lavterskeltilbud for rusavhengige. «Ifølge Helsedirektoratets definisjon av medvirkning, kan tjenestene være skyldige i forsettlig medvirkning til besittelse så lenge de vet om og godtar denne mulige følgen av å invitere brukerne inn», skriver Paust. Kommunal skadeforebygging: «Switch»-kampanjen er et kommunalt tilbud som gir opplæring til i røyking av heroin for å forebygge overdoser og smitte. Ifølge klageskrivet er dette en «åpenbar» medvirkning hvis handlinger med skadeforebyggende formål ikke vurderes annerledes av lovgiver.

– Vårt tilbud bør ikke være noe mer juridisk problematisk enn å gi folk opplæring i hvordan røyke heroin, sier Paust til Filter Nyheter, og tilføyer:

– Hvis vi driver ulovlig, spøker det også for andre skadeforebyggende tiltak uten egen hjemmel, for eksempel Switch-kampanjen.

Uenige

Dette er avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet uenig i:

– Vi har vurdert det slik at personell verken i lavterskeltilbud/væresteder eller Switch ikke er i besittelse av de illegale midlene på lik linje med rusmiddelanalysetilbudet fra Foreningen tryggere ruspolitikk. I begge disse tilfellene kommer ikke personalet i direkte kontakt med rusmiddelet, skriver hun i en e-post via kommunikasjon.

– Hva mener Helsedirektoratet skiller disse tre tjenestene fra rusmiddelanalysetilbudet når det gjelder å være/ikke være medvirkning til en ulovlig handling?

– Ordningen med rusmiddeltesting er ikke rettslig regulert, slik tiltaket med for eksempel brukerrom er regulert i lov om brukerrom og i brukerromforskriften, svarer hun.

Mener det må skaffes et bedre faglig grunnlag

Innvendingene mot rusmiddelanalyse har fra flere hold vært bekymringer for om det kan bidra til en «normalisering» av ulovlige rusmidler, eller om det gir brukerne falsk trygghet.

Paust oppgir at de ikke har funnet belegg for påstanden i foreliggende studier, blant annet ved at en studie fra EMCDAA finner at rusbruken ikke har økt i landene der det var innført.

Elise Husum mener likevel at rusmiddeltesting, slik vi kjenner tilbudet i dag, ikke kan garantere at rusmiddelet er trygt å innta, og hun mener det derfor kan gi brukerne falsk trygghet.

Hun skriver at Helsedirektoratet derfor mener det bør skaffes et bedre faglig grunnlag før denne typen tiltak får offentlig finansiering.

– I tillegg, og i likhet med andre tilnærminger til skadereduserende tiltak, kommer muligheten for at rusmiddeltesting potensielt kan stimulere til en økning i bruken av rusmidler i befolkningen. Per dags dato er det ingen identifiserte studier med en kontrollert eller longitudinell tilnærming til å evaluere om rusmiddeltesting «virker» når det gjelder å redde liv.

Skal utredes

Ifølge Husum skal Helsedirektoratet i løpet av året utrede muligheten for rusmiddeltiltak med fokus på «forsvarlig drift, minimal risiko og følgeforskining».

Dette skal være basert på Senter for rus- og avhengighetsforsnings (SERAF) rapport «Kunnskapsgrunnlag for tilbud om rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere».

– SERAFs rapport oppsummerer med at det finnes en rekke ulike metoder for rusmiddeltesting som vil være mer eller mindre hensiktsmessige, avhengig av målgruppen, skriver Husum.

Men hun påpeker at det i SERAFs også rapport blir understreket at rusmiddeltesting ikke er noen garanti for at rusmiddelet er trygt å bruke, samt at analyseresultatet er «underlagt begrensningene for den aktuelle metoden» og kompetansen til teknikeren som gjennomfører analysen.

– Det er et mål å redusere risikoen for skader og overdoser i Norge. Ikke bare i de norske byer, men også i alle kommuner. Derfor har det eksistert en nasjonal overdosestrategi siden 2014, og som videreføres i revidert utgave i 2023, skriver Husum.

Har vurdert å politianmelde seg selv

Styret i Foreningen tryggere ruspolitikk har tidligere vurdert om de skal politianmelde sitt eget tilbud, slik at en domstol kan ta stilling til lovligheten. Foreløpig har de ikke slått det helt fra seg, men de tror det har mindre betydning etter Helsedirektoratets siste vedtak.

– Helsedirektoratet hevder nå at tjenesten er ulovlig uten nødvendigvis å være straffbar. En straffesak vil da ikke være så oppklarende, sier Paust.

På spørsmål til Helsedirektoratet om videre saksforløp, svarer Elise Husum:

– Foreningen har brukt sin anledning til å klage. Helsedirektoratet vil vurdere om det er grunnlag for å endre vedtaket når vi får behandlet saken over nyttår.

Hvis vedtaket ikke endres, sendes klagen for endelig avgjørelse i Helse- og omsorgsdepartementet som er klageinstans, opplyser hun.

Ina Roll Spinnangr og Dagfinn Hessen Paust i Foreningen tryggere ruspolitikk. Foto: Marie Lytomt Norum

Innsamlingsaksjoner

I høst har foreningen satt i gang en innsamlingsaksjon for å kunne å drifte tilbudet framover. Inntil videre har de fått nok penger til å dekke husleie en liten stund til, forklarer daglig leder Ina Roll Spinnangr:

– En sjenerøs giver vil dekke lønn til våre to prosjektmedarbeidere i 20 prosent stilling hver. Vi har også fått overta noen gamle apparater nå som vil la oss påvise flere stofftyper. Men vi må snart finne nye lokaler, og vi vet ikke hvordan dette skal finansieres så lenge Helsedirektoratet nekter å utbetale tilskudd, sier hun til Filter Nyheter.

Tips eller innspill? Kontakt journalist Marie Lytomt Norum på e-post her.

Gi filter i julegave

Klikk på bildet under og gled noen med seks utgaver av papirmagasinet og full tilgang til digitalabonnementet i et halvt år.