IDA WOLDEN BACHE BLIR LIKEVEL SENTRALBANKSJEF: Jens Stoltenberg går ikke av som generalsekretær i Nato som planlagt i september, og vil lede forsvarsalliansen i ytterligere ett år på grunn av krigen i Ukraina. Det ble kunngjort etter toppmøtet med statsledere i alle Nato-landene i Brüssel i dag. Umiddelbart etterpå kom meldingen fra Finansdepartementet at Stoltenberg sier fra seg stillingen som sentralbanksjef i Norge, og at Kongen i statsråd får en innstilling om utnevnelse av Ida Wolden Bache som sentralbanksjef.



Wolden Bache var Stoltenbergs motkandidat da stillingen ble besatt i fjor høst, og er i dag konstituert i stillingen. Hun blir den første kvinnelige lederen av Norges Bank. Norge har støttet ønsket fra Nato-landene om en forlengelse av Stoltenbergs periode som generalsekretær, sier Jonas Gahr Støre til NTB/Dagens Næringsliv.





STYRKER TILSTEDEVÆRELSEN I ØST-EUROPA: Nato-toppmøtet førte frem til en felles uttalelse fra de 30 statslederne om nye grep for å styrke motstandskraften til de allierte, «på tvers av alle domener og med en 360-graders tilnærming». Det er besluttet å koordinere innsatsen for å gjøre Europa mindre avhengig av russisk olje og gass, styrke den militære slagkraften langs østgrensa med substansielt flere soldater, flere jagerfly og krigsskip på en permanent basis, og styrke cyberforsvaret (det ble kjent i går at Ukraina får beskyttelsesutstyr mot kjemiske, biologiske og kjernefysiske våpen, og at det blir nye fremskutte baser i Slovakia, Romania, Ungarn og Bulgaria). Nato-lederne sier videre at Ukraina har «inspirert en hel verden med sin heroiske motstand» og anmoder Putin om å «umiddelbart stanse krigen». På pressekonferansen nevnte Stoltenberg bekymringen for at Kreml skal ta i bruk kjemiske våpen. Det vil «umiddelbart endre hele konfliktens karakter», sier generalsekretæren.



PS! Straks utløper fristen for å tegne et abonnement på Filter Nyheters papirmagasin og få med mars-nummeret, som i sin helhet er tilegnet krigen i Ukraina. Klikk her for å bestille!



65 NYE SANKSJONER: The Guardian melder at Storbritannia nå sanksjonerer 65 nye firmaer og personer myndighetene beskriver som «nøkkelstrategiske» for Russland. Blant annet er stedatteren til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov – Polina Kovaleva – nå rammet. I tillegg står seks nye banker, et forsvarsselskap som produserer droner og Wagner-gruppa (som ifølge britiske myndigheter skal ha fått beskjed om å drepe Volodymyr Zelinskyj) på lista. Ifølge avisa sa Storbritannias utenriksminister Liz Truss at alle de nye sanksjonerte er «medskyldige i drap på uskyldige sivile», noe de må «betale prisen for».



Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) avslørte tidligere denne uken at store deler av eiendelene til oligarken Alisjer Usmanov er nær umulig å få tak i fordi pengene låst i en stiftelse. Dermed står pengene hans potensielt utenfor sanksjonsregimet som nå påføres av USA, EU og Storbritannia.



Også USA kommer med nye sanksjoner i dag, mot et dusin russiske selskaper innen forsvarsindustrien, 328 medlemmer av Dumaen, og mot toppdirektøren i Sberbank, som er Russlands største. Det ventet at USA og EU vil kunngjøre et større initiativ for å sende mer flytende naturgass til Europa.





APROPOS NORGES BANK: Styringsrenta heves fra 0,5 til 0,75 prosent, og trolig enda en gang på neste rentemøte, i juni. Den nye prognosen for rentebanen tilsier at vi når en topp på 2,5 prosent i september 2024, men er det utsikter til mer varig prisvekst kan rentehevelsene komme kjappere, varsler sentralbanken. Den har også i dag hevet kravet til kapitalbuffer for bankene, skriver E24.



God ettermiddag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Nato



Klikk her for å bestille et abonnement på Filters papirmagasin! Gjør du det i dag, rekker du å få det store Ukraina-nummeret som ditt første. Et abonnement på Filter inkluderer også en rekke eksklusive nyhetsbrev og spalter.