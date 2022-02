«Surrealistisk» – «utenkelig» «som å våkne i et mareritt» – «Putin er en gal, maktsyk mann» – «ukrainere vil kjempe» – «Stopp Putin – stopp krigen».

Det er ordene som går igjen når eksilukrainere og -russere, bare timer etter Russlands omfattende angrep mot en rekke ukrainske byer, møtes i protest utenfor den russiske ambassaden i Oslo. Russlands invasjon er kanskje det mest dramatiske som har skjedd på europeisk jord siden andre verdenskrig. I mer enn to timer samles russerne og ukrainerne for å vise avsky mot president Vladimir Putin. Det er opprop, plakater, appeller og ukrainsk musikk.

At et angrep skulle skje, var ikke overraskende, men få hadde klart å se for seg omfanget av det som utspilte seg i natt. Russiske stridsvogner tok seg inn i landet via Hviterussland, det ukrainske folket våknet av bomber og missiler fra et Russland som vil ha et regimeskifte. «Verden kan og må stoppe Putin», sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Det er helt utenkelig, hvem skulle tenke at vi får en ny krig. Det er en mørk dag og sjokkerende for alle. Selv om man hadde forventet at det skulle skje, er det helt forferdelig å se bildene og videoene av Ukraina som blir bomba, sier norsk-russiske Maria Stensrud fra St. Petersburg, en av arrangørene bak protesten.

– Jeg håpet til siste øyeblikk at dette ikke skulle skje. Men det kunne ikke være en bløff med all den styrkeoppbyggingen på grensen, sier Stensrud, lederen av «SmåRadina: For demokrati i Russland».

Anslagsvis rundt 50 personer møtte opp på den spontane demonstrasjonen utenfor den russiske ambassaden i Oslo.

Innstilte fly, matvaremangel og frykten for en fullskala krig

De aller fleste Filter Nyheter møter på demonstrasjonen, er bekymret for familie og venner i Ukraina. Flyene er innstilt og det er vanskelig for dem som skulle ønske å komme seg komme vekk.

– Russiske styrker er rundt alle grenser, hvordan skal man passere det? spør Julia lunga oppgitt. Hun pratet med familien i Ukraina rett før hun dukket opp på den spontane markeringen.

Invasjonen har også skapt matforsyningsproblemer med mangel på grunnleggende varer som melk og mel, forteller Zhanna Voskoboynik, én av de rundt 50 personene som på kort varsel snudde om dagen for å vise støtte overfor landet hun kommer fra.

Viktoriya Ivaniy Stein, opprinnelig fra Kyiv, sier de er redde det skal eskalere til en fullskala krig.

– Vi frykter at friheten og uavhengigheten blir tatt fra oss, at vi kommer tilbake til et regime der vi må gjøre som én person sier. Putin prøver å få tilbake Sovjetunionen, sier hun.

«Putin hands off Ukraine!», er norsk-ukrainernes klare budskap utenfor den russiske ambassaden. Vik toriya Ivaniy Stein er i midten av bildet. (Foto: Marie Lytomt Norum)

– Putin har store ambisjoner om å få imperiet tilbake

Flere av eksilukrainerne Filter Nyheter prater med, kaller Putin en gal mann og mener han har sittet alt for lenge ved makta. De mener Russland forsøker å stjele historien deres og at han har store ambisjoner om å få Sovjetunionen tilbake. Han største frykt er demokrati i Ukraina – ikke Nato, mener de.

– Putin sa det var amerikansk propaganda, men nå ser alle at alt han sa var en løgn, sier Stein.

Ukrainske Alina Chornovil har bodd i Norge siden 2005. Flere av hennes nærmeste familiemedlemmer er i Ukraina, både moren, søsteren og broren, i tillegg til at hun kjenner en haug med andre slektninger og venner. Det viktigste nå er å få dem i sikkerhet, sier hun, og påpeker at de fleste har et bomberom tilgjengelig.

– Våre soldater er drept, men også sivile folk er påvirket. Alle er bekymret, og prøver så godt de kan å holde roen. Vi håper at verden kommer og hjelper Ukraina og Europa. Vi kan ikke fjerne Putin, men jo mer press vi kan få på ham, jo bedre er det, sier Chornovil.

(Foto: Marie Lytomt Norum)

Russisk propaganda skaper splid

Marina Jansen, opprinnelig fra Russland, forteller at russisk propaganda har skapt konflikt i familien hennes, og at hun for enhver pris må forsøke ikke å snakke om politikk med dem.

– Det er utrolig hvor mye propaganda kan gjøre. Foreldrene mine ser kun på russisk tv hver eneste kveld, og de tror det er ukrainerne som angriper. De mener jeg er hjernevasket.

Julia Lunga og Marina Jansen

Jansen og Lunga forteller at russiske medier nærmest forsøker å dehumanisere ukrainerne med en nedlatende retorikk om at ukrainerne er mindre verdt enn russerne. Flere av dem sammenligner den russiske retorikken, med måten tyskerne snakket om jødene før andre verdenskrig.

Lunga påpeker at hun har sett dette komme de siste årene: – Det er som om det er en forberedelse til noe større, sier hun.

Flere sammenligner Russlands handlinger med Hitlers før andre verdenskrig. (Foto: Marie Lytomt Norum)

Forventer opptrapping av krigsføringen

Maria Stensrud fra St. Petersburg var med å stifte SmåRadina for halvannet år siden i protest mot forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Med angrepet mot Ukraina mener hun Russland fullstendig har gått over grensen.

– Ingen vet hva som skjer videre, vi kan bare forvente at det blir en opptrapping. Ukrainere er veldig tydelige på at de vil forsvare landet sitt, at de ikke vil gi seg så enkelt. Nå vil de kjempe, sier Stensrud, som selv har oldeforeldre fra Ukraina, og flere venner der.

Hun sier det russiske angrepet er et sjokk for de fleste hun kjenner i Russland, der blant annet søsteren hennes bor.

– Det er ikke til å tro. Det har blitt varslet så lenge at Putin er en maktsyk diktator. Det er så mange som har venner i Ukraina, et slags forhold til nabolandet vårt. At de blir bombet nå – det er feigt. Rett og slett.

– Hvilken støtte har Putin i Russland nå?

– Noen ble glade da han anerkjente Luhansk og Donetsk som selvstendige. Folk tenkte at det blir fred. Andre ser på Putin som en mektig person, en som klarer å få fred der – men det blir ikke fred. Jeg vet ikke helt hvordan folk reagerer på det siste nå, jeg har ikke helt rukket å plassere meg.

Vesten har sanksjonert, men bryr Putin seg?

Vi må ha sanksjoner som «stopper galskapen» sier flere av dem Filter Nyheter møter utenfor den russiske ambassaden. Isa Sadirov, som opprinnelig er fra Serbia, men som selv har deltatt i russisk krig, synes det ser ut til at verdenssamfunnet viser mer støtte nå enn de gjorde under okkupasjonen av Krim i 2014.

Anna Kashkarova fra byen Dnipro, rundt 300 kilometer fra den opprinnelig konfliktsonen, frykter nå at hele landet har blitt en krigssone. Hele verdenssamfunnet er påvirket, og nå trenger de hjelp, påpeker hun.

– Putin skal ikke kontrollere hele verden. Jeg håper russere våkner opp, at de ikke bare leser Kreml-propaganda.

– Russland har store ambisjoner om å bli Sovjetunionen igjen, sier Anna Kashkarova.

