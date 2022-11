Slik gikk det med de tolv skumleste Trump-kandidatene￼

Nei, Donald Trump var ikke på valg da amerikanerne gikk til urnene tirsdag. Men ekspresidenten har vært sterkt tilstedeværende i valgkampen og delt ut «endorsements» (støtte) til rundt 300 kandidater – såvel til Kongressen som til guvernørposisjoner og andre verv i delstatene.

Allerede før valglokalene stengte prøvde Donald Trump å agitere tilhengerne med antydninger om valgfusk i flere delstater.

Årets mellomvalg i USA har blitt sett på som et av de mest avgjørende for USAs demokrati, fordi flere av de Trump-støttede kandidatene går til valg på stillinger som vil være ansvarlige for å gjennomføre valgene i delstaten. Disse kandidatene benekter valgresultatet fra 2020 og enkelte av dem tar også til orde for at de vil reversjere presidentvalget av Joe Biden dersom de får makta til det. Flere har også kommet med forslag til hvordan de ønsket å endre valgsystemet i deres respektive delstater – til fordel for Det republikanske parti.

Mange av racene er onsdag 9. november langt fra avgjort, og først etter fintelling de kommende dagene vil vi ha et endelig resultat og et fullstendig bilde av hvilken kurs verdens rikeste land vil ta de kommende årene. I skrivende stund ser det ut til at Republikanerne vinner Representantenes hus, da de leder med 197 mot 172 seter. Det er likevel på det rene at Det demokratiske partiet gjør et sterkere valg enn mange trodde, og at trumpistene har levert svært blandede resultater.

Blant de Trump-støttede kandidatene som allerede har sikret seg valgseier, finner vi:

1. Marjorie Taylor Greene

Helt som ventet får Kongressens mest kjente konspi-hode fire nye år for Georgias 14. distrikt. Med 95 prosent av stemmene opptalt har «MTG» 66 prosent oppslutning, og kan fortsette å kjempe mot våpenlover og abort i Representantenes hus mens hun høster applaus i sosiale medier for sine dårlig tilslørte nikk til den høyreekstreme QAnon-kulten, som fantaserer om at de liberale elitene i USA tilhører en satanistisk pedofili-ring bare Donald Trump kan rive ned.

2. Harriet Hageman

I Wyoming har det ikke vært noen spenning knyttet til hvem som tar statens ene mandat i Representantenes hus, etter at Det republikanske partiet tidligere i år vraket Trump-kritiker og 6. januar-gransker Liz Cheney til fordel for den hardnakkede valg-fornekteren og grensemur-populisten Harriet Hageman. Hele 70 prosent av velgerne i staten støtter henne.

3. Matt Gaetz

Trumps «favoritt» Matt Gaetz, som skryter av å ha fått kallenavn som «The Trumpiest Congressman», har enkelt vunnet gjenvalget om et av Floridas seter i Representantenes hus. Som forventet går 40-åringen dermed inn i sin fjerde periode i Washington. Dette til tross for at han er under etterforskning av justisdepartementet for anklager om seksuell omgang med en 17-åring og sexkjøp av kvinner som kan ha krysset delstatsgrenser. Gaetz forsøkte å bli benådet av Trump før han gikk av som president for å unngå straff, men nå ser det ut til at justisdepartementet slipper anklagene.

Under pandemien gjorde Gaetz narr av koronaviruset ved å møte opp i Kongressen med gassmaske etter at flere tusen mennesker hadde dødd.

4. J.D. Vance

Den unge mannen som trosset en bakgrunn i noen av Kentuckys fattigste områder, ble en suksessfull kapitalist og vant litterære priser for sin oppvekstskildring, er Ohios nye senator med 53 prosent oppslutning. Det selv om Demokraten Tim Ryan har gjort et sterkere valg enn ventet. Vance har et komplisert forhold til Trump. Tidligere kritiserte han ekspresidenten for å demonisere immigranter, men fikk til slutt Mar-a-Lagos støtte etter blant annet å ha leflet med ideen om at Demokratene forsøker å «bytte ut» den konservative befolkningen i USA med utlendinger.

Han er også motstander av likekjønnede ekteskap og har hyllet Ungarns semi-autoritære president Viktor Orban for sin støtte til tradisjonelle familier.

5. Ted Budd

En av Nord-Carolinas menn i Representantenes hus bytter kammer i Kongressen og blir senator etter å ha fått 51 prosent oppslutning. Han er blant de mange republikanerne som stemte mot å godkjenne valgresultatet i Pennsylvania i 2020. Og – mer kuriøst – blant de få som faktisk var imot å fordømme militærkuppet i Myanmar i fjor.

Noen av de Trump-støttede kandidatene som foreløpig vipper om plasser, men ser ut til å tape, er følgende:

6. Kari Lake

Helt fra tobarnsmoren lanserte sitt kandidatur har 52-åringen tatt til orde for at valget i Arizona kan bli stjålet – med mindre hun selv vinner. Kari Lake, som flere ser på som en kvinnelig versjon av Donald Trump, har ved en rekke anledninger hevdet at Joe Biden ikke er USAs rettmessige president på grunn av valgfusk.

Lake har tidligere uttalt at motkandidaten hennes Katie Hobbs (D) burde settes i fengsel fordi hun godkjenner valgresultatet av Joe Biden.

Ved årets valgrunde har det skjedd noe kluss med stemmetelling-maskinen i Arizona, noe Lake allerede framstiller som et «bevis» på at også mellomvalget nå er stjålet. Sent tirsdag kveld amerikansk tid uttalte hun til en folkemengde at «bedragere og skurker» styrer Arizonas valgsystem. Hobbs kritiserer nå Kari Lake for å spre desinformasjon på valgdagen.

Foreløpig er det et tett løp mellom Lake og Hobbs og det vil trolig ta dager før valgresultatet er klart. Midlertidige målinger viser at Hobbs leder med 55 prosent av stemmene, mot Lakes 45 prosent. Blir dette stående blir det ikke gjenvalg mellom de to kandidatene.

7. Lauren Boebert

Mandatet til den 35 år gamle våpenentusiasten og kristenfundamentalisten som har omtalt Q-«teoriene» i positive ordelag (samtidig som hun vokter seg for å gi dem eksplisitt støtte), henger onsdag formiddag i en tynn tråd. Hennes forholdsvis konservative opponent fra Det Demokratiske partiet, Adam Frisch, leder med et hestehode når 88 prosent av stemmene er telt opp. Tar han mandatet i Colorados 3. distrikt er det en solid nesestyver for den ytterliggående republikanske fløyen. Ifølge Washington Post ligger det an til at Boebert går på et «sjokkerende tap».

8. Herschel Walker

Den svært omstridte tidligere fotballspilleren og politiske debutanten som har spredd et utall løgner om presidentvalget i 2020, løyet eller fordreid sin egen bakgrunn i politiet og forretningslivet, og avgitt megetsigende utsagn om klimapolitikk – «our good air decided to float over to China’s bad air, so when China gets our good air, their bad air got to move» – ligger bare et halvt prosentpoeng bak sittende Georgia-senator Raphael Warnock når mer enn 95 prosent av stemmene er telt opp. Siden en tredje kandidat har stukket av med en liten håndfull stemmer vil neppe noen av dem passere 50 prosent, og i henhold til statens regler ligger det da an til omkamp om fire uker.

Arizona-kandidatene Kari Lake, Blake Masters og Mark Finchem.

9. Mark Finchem

Høyreekstreme Mark Finchem har stilt til valg som viseguvernør, i praksis stillingen som Secretary of State, i Arizona. Foreløpig ligger han an til å tape i det som er et svært tett løp. Finchem fremmer narrativet om at det vil være mulig å underkjenne valgresultatet for presidentvalget i 2020, dersom man kommer i en maktposisjon til å gjøre dette.

65-åringen har vist støtte for den paramilitære militsgruppa Oath Keepers som hadde en avgjørende rolle for stormingen av kongressen den 6. januar i fjor. Finchem var også beviselig tilstede under angrepet, selv om dette er noe han selv benekter. «En komplett gærning», sier Civitas USA-ekspert Eirik Løkke om Finchem til TV2.

10. Blake Masters

Arizonas risikokapitalist Blake Masters (36) ligger foreløpig an til å tape mot Demokrat Mark Kelly om plassen i Senatet. Masters fikk Trumps anerkjennelse da han først hevdet at valget var stjålet. Forrige måned deltok han i en debatt der han ble presset til å erkjenne at han ikke hadde noen konkrete beviser for valgfusk-påstanden (64 rettssaker og en rekke granskinger finner at alt gikk riktig for seg), men han fortsatte likevel å fremme det samme oppdiktede narrativet like etter, ifølge AP.

Disse kandidatene har allerede tapt valget:

11. Mehmet Oz

Allerede sent tirsdag kveld kunne Demokraten John Fetterman erklære valgseier over kjendisdoktoren Mehmet Oz – bedre kjent som tv-doktoren Dr. Oz. I seierstalen sier Fetterman at han «aldri hadde forventet» å snu så mange røde stemmer til å bli blå. Valgkampen mellom de to kandidatene har vært opphetet og dramatisk med høy underholdningsverdi:

Mehmet Oz.

12. Doug Mastriano

Som forventet tapte Trump-støttede Doug Mastriano guvernørvalget i Pennsylvania med 42 prosent av stemmene. Dermed vant motkandidaten Josh Shapiro (D) overlegent med 56 prosent i en delstat der valgkampen har vært preget av abortrettigheter og valgintegritet.

Inntil videre har imidlertid Mastriano benektet nederlaget og sier han ikke vil erkjenne tapet før alle stemmene er ferdig telt opp.

Slik har det gått med de Republikanske kandidatene som ikke støttes av Donald Trump:

Ron DeSantis

Sittende Florida-guvernør Ron DeSantis har blitt gjenvalgt. Ron DeSantis kan være den som ender opp med å utfordre Donald Trump om å bli Republikanernes presidentkandidat før valget 2024 – noe Trump advarer ham mot å prøve på. Trump har også truet 44-åringen med å publisere «lite flatterende» private detaljer om ham dersom han går inn i presidentkampen. Flertallet av innbyggerne i Florida støtter DeSantis som presidentkandidat foran Trump, ifølge NRK.

DeSantis har skapt overskrifter verden over med politiske stunt der han busser eller flyr migranter fra sørstatene til mer innvandrings-positive stater i nord – for eksempel til riksmanns-feriestedet Martha’s Vineyard i Massachusetts.

Brad Raffensperger

Brad Raffensperger (67), mannen som ble kjent for å nekte å presentere et falskt valgresultat da Trump ringte ham, er nå sikret seier med 53 prosent av stemmene. Raffensperger fortsetter dermed i stillingen som «Secretary of State» i Georgia og vil være ansvarlig for framtidig valgadministrasjon i delstaten. Raffensperger har etter valget 2020 fortalt at både han og familien har blitt utsatt for uttallige trusler fra Trump-støttespillere som mener Republikaneren burde ha klart å «finne» over 10 000 ekstra Republikanske stemmer.

Støtt Filter

Vil du bidra litt ekstra til Filter Nyheters kritiske gravejournalistikk og hjelpe oss å finansiere letingen etter nye avsløringer? Bli Filter-fadder.

Din donasjon hjelper studenter å få gratis Filter-abonnement. Nå kan du donere en valgfri sum til ordningen Filter FADDER, der hver krone matches av oss og går til Filter-abonnementer til studenter ved høgskoler og universiteter vi samarbeider med. Fyr av en donasjon med VIPPS til 73 15 46, eller les mer her.