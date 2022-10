TV-doktoren mot slagpasienten: Høstens villeste duell kan avgjøre USA-valget

I tvil om hvor du skal rette oppmerksomheten i myriaden av politiske verv som er i spill i høstens mellomvalg i USA? La oss foreslå kampen om å representere Pennsylvania i Senatet – Demokratenes beste håp for å beholde flertallet i USAs førstekammer.

Her er det ikke bare mulighet for at partiet kan vinne et sete som har vært republikansk i tolv år. Begge partiene har nominert kandidater som på hvert sitt vis bryter med stereotypier du har om politikere. Det har ikke gjort valgkampen dem imellom gemyttlig – snarere tvert imot.

Men i ren underholdningsverdi er det lite som slår feiden mellom demokratenes John Fetterman og republikanernes tv-kjente kvakksalver «Dr. Oz». La oss «recappe» den kronologisk.

Februar 2021: «Politisk rambukk» med tatoveringer, kortbukser og geiteskjegg melder seg for topp-politikken

Det holder å se det offisielle portrettbildet av John Karl Fetterman for å skjønne at det dreier seg om en politiker et stykke unna USA-standarden med spraytan og plettfri slipsknute.

Offisielt foto av John Fetterman fra guvernørkontoret i Pennsylvania (CC BY 2.0).

Iført grovfibret arbeidsskjorte, med barbert skalle og geiteskjegg ser 53-åringen snarere ut til å være en overvintret grunge-gitarist fra 90-tallet. (I virkeligheten vokste han opp i en republikansk familie i et overklassenabolag).

Imaget hindret ham ikke å bli valgt som ordfører i den mistrøstige og voldspregede Pittsburgh-forstaden Braddock i 2006. Der gjorde han et poeng av å tatovere datoen på høyrearmen hver gang en lokal beboer måtte bøte livet i skyteepisoder, og sto bak flere stunt for å trekke kreative, unge tilflyttere til nabolaget. Det ga oppmerksomhet, om ikke konkrete resultater.

Pennsylvanianere flest ble kjent med Fetterman da han i 2016 for første gang tok opp kampen om å bli Demokratenes senatorkandidat. Da frontet han en rekke progressive standpunkter og ble omtalt som en ung utgave av Bernie Sanders.

Primærvalget ble tapt, men tre år senere vant han både viseguvernør-vervet og den unge venstresidens hjerter med kompromissløst arbeid for cannabislegalisering og LHBT-rettigheter. En «media-savvy politisk rambukk» var karakteristikken til New York Times da Fetterman klargjorde at han nok en gang siktet mot Senatet.

November 2021: Republikaner-favoritt trekker seg etter tap i barnefordelingssak, og feltet åpnes for en svært berømt outsider

På republikansk side skulle dette egentlig være Sean Parnells år i Pennsylvania. Afghanistan-veteranen hadde sikret seg Donald Trumps støtte etter at senator Pat Toomey takket nei til gjenvalg etter tolv år som republikansk senator for den folkerike delstaten nordøst i USA. Så avslørte Parnells ekskone ham som barnemishandler og konebanker i retten og fikk full tilslutning for sitt krav om å frata ham foreldreretten til de tre barna. Kort tid senere er Parnell ute av politikken.

Dr. Oz på Oprah Winfrey Network i 2014 (skjermdump fra Youtube)

Det manglet forsåvidt ikke på andre republikanske kandidater som ville bli Pennsylvania-senator. Men ut av det blå melder en av USAs mest berømte tv-kjendiser seg: Mehmet Cengiz Öz, kirurgen som i mange år var et fast innslag i talkshowet til Oprah Winfrey og senere programleder for sitt eget helseshow på TV, «The Dr. Oz Show», der han fritt fremmet alternativmedisin, slankepiller, magisk healing og annen pseudovitenskap.

Dr. Oz, som hele Amerika kjenner ham som, hadde null politisk erfaring fra før, men ble engasjert av det han oppfattet som altfor inngripende tiltak under covid-pandemien. Umiddelbart stjal han oppmerksomheten fra det resterende republikanske feltet.

Oprah Winfreys reaksjon på kandidaturet var heller kjølig: Hun nøyde seg med å konstatere at «det fine med det amerikanske demokratiet er at hvem som helst kan prøve seg».

Februar 2022: Oz kysser sin egen stjerne på Hollywoods «Walk of Fame»

There's a cropped shot of Oz reacting to his Hollywood star.

The uncropped original isn't being used as much. I wonder why. pic.twitter.com/WKuoR8Mxzz — Artemis Green (@ArtemisionGreen) February 12, 2022

De mer etablerte republikanske Pennsylvania-kandidatene sitter ikke stille og lar en tv-kjendis stjele senat-kandidaturet på walkover. De angriper Dr. Oz ved hver tenkelige anledning og anklager ham for å være «skap-liberal» og en selvgod og virkelighetsfjern elitist.

Når Oz tildeles en stjerne på det berømte Walk of Fame-fortauet på Hollywood Boulevard i Los Angeles, og reagerer med å legge seg ned og kysse det, er det selvsagt ved til bålet (en manipulert versjon av bildet, der det er Donald Trumps stjerne som blir kysset, sprer seg samtidig blant tilhengere av Det demokratiske partiet).

Styggere er angrepene på Oz’ tyrkisk-etniske herkomst, og framstillingen av hans doble tyrkisk-amerikanske statsborgerskap som en sikkerhetspolitisk risiko. Det rapporteres at hovedmotstanderen i primærvalget, David McCormick, rått bruker Oz’ muslimske tro mot ham i lukkede møter med Donald Trump, for å skremme ekspresidenten fra å støtte tv-legens kandidatur.

Strategien funker ikke: Trump har klokkertro på Oz’ tv-kjendisstatus som et vinnerkort, kunngjør sin støtte og stiller på et par valgkamparrangementer (det skal han angre bittert på senere).

Mai 2022: Primærvalgkampen drar seg til – så skjer det utenkelige

Med få uker igjen til velgerne skal avgjøre hvem som skal stille for de to partiene er partietablissementet fortsatt skeptiske til fyren med geiteskjegget, og Fetterman får påfallende få støtteerklæringer fra mer kjente demokrater.

Likevel reiser Fetterman staten rundt i hettegenser og kortbukser (uansett temperatur), seiler opp som klar favoritt og forklarer populariteten med «I’m just a dude that shows up and just talks about what I believe in, you know», minner om at «voting is kinda critical to democracy» og lover velgerne å «get good Democratic stuff done».

Siste helga før valgdagen blir alle opptredener brått avlyst.

To dager før velgerne går til urnene avslører Fettermans stab at han har hatt slag. Selv om staben insisterer på at hans kognitive evner er intakt og at kandidaten vil komme seg, er han på valgdagen fortsatt innlagt sykehus.

Kona Gisele holder takketalen når det blir klart at han går av med seieren. Hun sier Fetterman er på vei mot full rehabilitering.

Juni: Dr. Oz blir utnevnt til republikansk kandidat – av motstanderen

På republikansk side er primærvalget så tett at mindre enn tusen stemmer skiller de potensielle vinnerne. Det må derfor omtelling til. Dr. Oz ignorerer Trumps råd om hvordan han skal håndtere situasjonen («si at valgseieren er stjålet!»). Og selvsagt blir det advokatkrangel (skal man telle med forhåndsstemmer som er poststemplet før fristen utløp, når folk har glemt å i tillegg notere dato utenpå konvolutten?).

Men 3. juni trekker David McCormick seg, og det er klart at tv-legen er republikansk senatorkandidat i The Keystone State, som røft sett består av et stort, standhaftig republikansk omland mellom de to demokratisk anlagte storbyene Philadelphia og Pittsburgh. Det gjør den til en klassisk «vippestat» der vektskåla lett skifter fra den ene til den andre siden.

Juli: Fetterman kaster seg på kritikken av Oz’ herkomst

Med valgkampen mellom de to rivalene i gang for alvor, hever heller ikke John Fetterman og Demokratene seg fra å angripe Dr. Oz for hvor han kommer fra.

Bare at nå handler det ikke om å mistenkeliggjøre at republikaneren har foreldre som innvandret fra Midtøsten. Istedet gjøres det et stort poeng av at Oz har bodd mesteparten av livet i nabostaten New Jersey, bostedsregistrerte seg i Pennsylvania så sent som i 2020 og derfor ikke kan regnes for «ekte» pennsylvanianer.

Når Fetterman får nyss i at Oz ved en anledning har krysset grensa vestover, leier Demokratenes valgkampfolk et fly med et banner som ønsker Oz «velkommen hjem».

To all yinz + youse down the shore today: hope you saw my very nice message ✈️ to one of NJ’s famous longtime residents 🥰 pic.twitter.com/xiVd6q5JIm — John Fetterman (@JohnFetterman) July 10, 2022

Fetterman starter også en grasrotkampanje for å gi Oz en æresbevisning som er forbeholdt New Jersey-folk og engasjerer en rekke kjendiser med sterk New Jersey-tilknytning – som Snookie fra «Jersey Shore» og Steven van Zandt fra «The Sopranos» og Bruce Springsteens band – for å spre budskapet.

NJ's own @StevieVanZandt 🎸 has a VERY special message for Dr. Oz!!



So Dr. Oz just fuhgeddaboudit! pic.twitter.com/awlAeVcUeg — John Fetterman (@JohnFetterman) July 27, 2022

Ved delstatsgrensa møtes bilister snart av skilt som informerer dem om at de nå «forlater New Jersey for Pennsylvania… akkurat som Dr. Oz».

NEW BILLBOARD ALERT 🚨



If you commute from NJ to PA (idk like a certain celebrity doctor running for Senate 🙄)…



then a warm welcome awaits you at the Betsy Ross Bridge 🤗 pic.twitter.com/JRwXwvbdFs — John Fetterman (@JohnFetterman) August 2, 2022

Fettermans fravær fra valgkamparrangementer skaper uro om han er i form til å være senator

Fra å være «overalt» i delstaten foregår John Fettermans valgkamp nå primært på nett og gjennom uformelle sammenkomster, og flere av videoene som publiseres er åpenbart filmet før hjerneslaget. Ut over at det var forårsaket av en blodpropp, at pasienten har fått satt inn pacemaker og at en lege kunngjør at helsa ikke vil hindre ham i å fungere i rollen som senator, kommer det få oppdateringer om Fettermans helsetilstand. Det skaper spekulasjoner om hvor svekket han er etter slaget. Kona sier at han i hvert fall trenger en måneds hvile, og valgkampstaben innrømmer at han sliter med å snakke med en uanstrengt flyt.

Dr. Oz nedskalerer omfanget på egne arrangementer i konkurrentens fravær, men fyrer opp tilhengerbasen ved å poste melkekartonger der Fetterman er «savnet» og «Lost»-plakater.

Still looking for John Fetterman. Let us know if you see him. pic.twitter.com/RVdkbAxVAg — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) July 22, 2022

Fetterman angripes også for sin «radikale» agenda, slås i hartkorn med mer kontroversielle demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez og Elizabeth Warren, og fremstilles som sosialist og skjødesløs pengesløser, de kriminelle narkogjengenes beste venn, og personlig ansvarlig for alt fra opioidkrise til høye bensinpriser og inflasjon.

En avsløring i The Philadelphia Inquirer om at Fetterman mottok penger fra sine velstående foreldre langt opp i 40-årsalderen, er selvsagt for god til å la ligge:

John Fetterman to his parents at 46 years old. https://t.co/aQ02vkgpL3 pic.twitter.com/kfmf6NPNcz — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) August 3, 2022

Ut over det er det lite konkret, egen politikk å spore i Oz’ valgkamp. Det dreier seg mest om å «sette amerikanere fremst» og å «reversere Bidens agenda».

August: John Fetterman innrømmer å ha visse problemer med å snakke

I et intervju dagen før han skal gjøre comeback på et valgkamparrangent i Erie i nordvest-Pennsylvania, sier Fetterman at han fortsatt har visse problemer med talen, men at han stadig blir bedre. Opptredenen foran tusenvis av tilhengere avslører at han har fått en tendens til å hoppe over ord eller dra dem sammen mot slutten av setninger.

Oz later som om han er like bekymret for stigende matvarepriser som folk flest, og en hel delstat lærer seg et nytt fransk ord

Egentlig stammer den fra april, men av ukjente årsaker snapper Fetterman den opp først på seinsommeren: Videoen der Dr. Oz later som om han går i matbutikken for å kjøpe ingredienser til den franske forretten crudité – oppskårne grønnsaker, om du vil – og er «sjokkert» over hvor mye brokkolien og gulrøttene koster.

Inflation is hurting American families. Under Joe Biden, gas prices are skyrocketing and food prices are rising. We must stop the reckless spending. This is outrageous! Thanks a lot, Joe. pic.twitter.com/8kNil6upn8 — Dr. Mehmet Oz (@DrOz) April 6, 2022

Den ikke spesielt overbevisende seansen går viralt og antenner på nytt narrativet om at Oz er en riking og livsfjern elitist som bare later som om han er en mann av folket. (Det hjelper ikke at han i videoen uttaler navnet på dagligvarekjeden Redner’s helt feil). «Let them eat crudité!»

Fetterman tipser lakonisk om at retten Oz planlegger å lage, av de aller, aller fleste amerikanere simpelthen kalles for et grønnsaksbrett («veggie tray»). Oz svarer at hele videoen bare var en selvbevisst spøk.

En liten hvit løgn om omfanget på eiendomsporteføljen får også kjørt seg i Fettermans mem-verksted.

Dr. Oz claimed he has only two houses. Survey says…. pic.twitter.com/CLJbhQCH7U — John Fetterman (@JohnFetterman) August 17, 2022

På meningsmålingene ser det ut til at angrepene virker, og Dr. Oz går fra et snitt på rundt 44 prosent oppslutning til under 38 i midten av august (Fetterman måles jevnt til rundt 49 prosent). Det gjør stemningen amper på en golfklubb i Florida. «He’s going to fucking lose», raser Donald Trump til sin stab, ifølge Rolling Stone. Ekspresidenten angrer angivelig på at han stilte seg bak tv-doktorens kandidatur, og klør seg i hodet over at noen som har vært så mye på skjermen ikke er mer populære i folket.

September: Valgvinden snur

Når sommer går til høst viser blir det tydelig at Demokratene langt fra kan ta den aktuelle senatsplassen i Pennsylvania for gitt.

Et taktskifte fra Republikanernes side der nesten alt skyts rettes inn mot Fettermans «myke» innstilling til kriminalitetsbekjempelse, ser ut til å vinne gehør i storbyenes forstadsområder. Dr. Oz styrker seg sakte, men sikkert på målingene og snart er avstanden mellom de to redusert til rundt 4,5 prosentpoeng.

Selv tilskriver Fetterman utviklingen at Republikanernes favoritt-kanal Fox News nå har gjort Fettermann til en hovedperson i hele kongressvalgdekningen, gjerne med vinklinger som går i takt med kostbare, aggressive valgkampreklamer.

Oktober: John Fetterman avslører at han er avhengig av tekst-til-tale-teknologi

Måneden starter med en ny Twitter-schlager når Fetterman gjør denne kryssklippinga mellom Dr. Oz og kvakksalverlegen fra «The Simpsons».

Before there was Dr. Oz, there was Dr. Nick.



They say the Simpsons always predict the future – and once again, they nailed it. pic.twitter.com/hx5ivJtpdg — John Fetterman (@JohnFetterman) October 3, 2022

11. oktober stiller Fetterman til sitt første tv-intervju siden slaget. Der kommer det fram at han sliter med å forstå muntlig tale og er avhengig av å lese intervjuerens spørsmål på en skjerm for å henge med i samtalen.

Det løser han med tekst-til-tale-teknologi, som han mener fungerer så godt at det ikke vil hindre ham i å utføre vervet som senator på en god måte. Men tv-reporter Dasha Burns avslører i sin introduksjon til sendingen at det var åpenbart at Fetterman ikke hang helt med i småpraten før kameraene ble skrudd på, altså da han ikke hadde noen hjelpemidler.

Det blir også avtalt at de to kandidatene skal møtes til en direktesendt tv-debatt 25. oktober. Også her vil Fetterman lese simultan teksting på monitor. Hvordan det slår ut i velgermassen, er helt åpent.

8. november avgjør velgerne hvem som skal bli Pennsylvanias nye senator. Da er også 34 andre seter i Senatet i spill, i tillegg til de 435 mandatene i Representantenes hus. Utfallet av valget blir avgjørende for i hvilken grad Joe Bidens agenda vil kunne gjennomføres i den siste halvdelen av hans presidentperiode.