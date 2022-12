Setter hardt mot hardt: Makspris på russisk olje og embargo innført i dag

GÅR ETTER RUSSISK INNTEKTSKILDE: To av Vestens hardeste sanksjoner mot den russiske krigsøkonomien trådte i kraft i dag. G7-landenes makspris på 60 dollar på russisk, sjøbåren råolje og EUs embargo av nesten all olje fra landet. Begge tiltakene er ment å senke Moskvas inntekter og ramme krigføringen i Ukraina. Landets president Volodomyr Zelenskyj kritiserer imidlertid maksprisen på 60 dollar per fat – et resultat av langvarige internasjonale forhandlinger – for å være for høy til å ha noen særlig effekt, melder Kyiv Independent. Østeuropeiske EU-land som Polen, Estland og Litauen ønsket seg opprinnelig et mye lavere nivå, helt ned mot 30 dollar fatet.

