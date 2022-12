Irans moralpoliti: Nedleggelse får liten betydning, sier aktivister 

DEMONSTRANTER I IRAN har erklært tre dager streik denne uka, idet situasjonen er uavklart for landets moralpoliti – en egen avdeling i politiet som har som ansvar å håndheve moralske lover, slik som kvinners påkledning.

At styrken skal legges ned, slik en myndighetsperson sa i helga, er fortsatt ikke bekreftet på regjeringsnivå. Det vil være en kraftig innrømmelse overfor demokratibevegelsen som har demonstrert over hele landet, men uten stor praktisk betydning så lenge lovene består og håndheves på andre måter, sier aktivister. Kraftfulle offentlige protester, ofte med kvinner i front og klassifisert som opprør av myndighetene, har preget Iran siden 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september. The Guardian/New York Times



UKRAINAS PRESIDENT Volodomyr Zelenskyj sier i sin kveldstale til ukrainerne at det vil kreve samhold og utholdenhet å overleve vinteren.