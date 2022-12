Ukrainske droner angrep dypt inne i Russland

KREML SIER EKSPLOSJONENE på to militærbaser nesten 500 kilometer fra den ukrainske grensen i går skyldtes ukrainske droneangrep. Kilder i Ukraina sier til New York Times at dronene tok av fra ukrainsk territorium og i hvertfall ett av tilfellene ble styrt av ukrainske styrker i nærheten av basene. Ytterligere et droneangrep, på en flyplass i Kursk-regionen i Russland, satte i natt fyr på en oljelagringstank.

Offisielt har Ukraina verken bekreftet eller avvist å stå bak, i likhet med droneangrepet på Sevastopol i november og andre angrep inne i Russland og på den russisk-okkuperte Krym-halvøya. Men landets våpenindustri meldte i høst at de hadde fremstilt en drone med en rekkevidde på nesten 1000 kilometer mil og et stridshode på 75 kilo. Kreml sier dronene som angrep henholdsvis Engels 2-basen øst for Saratov og flyplassen i Rjazan mandag, ble skutt ned, og at skader ble forårsaket av nedfall. Begge basene huser langdistansebombefly som brukes i angrep på ukrainsk infrastruktur.