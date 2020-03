Dagen etter Erna Solberg på en pressekonferanse fortalte landets innbyggere at regjeringen ville innføre de mest drastiske innstrammingene i det norske samfunnet i fredstid, landet Sigbjørn Dugal (48) på flyplassen i Beijing i Kina.

Dugal, som har vokst opp i Tønsberg men har bodd og arbeidet de siste 20 årene i Kina, hadde returnert fra en reise til Europa for å besøke foreldrene på ferie i Spania, og et selskap han har startet opp, som har hovedkontor i Norge. Han ble skremt av det bekymringsløse dagliglivet han så i Spania. På det tidspunktet Dugal ankom, i månedsskiftet februar-mars, hadde landet 84 registrerte smittede, nær en dobling fra dagen før.

Det var ikke bedre i Norge, som var i ferd med å gå inn i helga to uker etter vinterferien var over, med kjent alpeturistutfart. Norge hadde femdoblet antall registrerte smittede på de seks dagene han hadde vært i Spania, fra 19 til 108 smittede totalt. I Kina var antall smittede på god vei til å stabilisere seg på litt over 80 000.

Dugal ville imidlertid til Beijing for å føle seg trygg.

– Dagen jeg kom til Norge tenkte jeg at «jeg må bare komme meg hjem», sier han til Filter Nyheter via Skype fra Kina.

Han dro hjem til Kina så fort han fikk lov, etter å ha ventet til den 14 dager lange «transit-karantenen» som ulike mellomlandings-steder hadde innført for reisende som nylig hadde vært i Kina. Han måtte rett i hjemme-karantene i Beijing, en by med 15 millioner innbyggere, 566 smittetilfeller per 26. mars, og åtte døde. Antall nye smittede har ligget under ti personer dagen de tre foregående dagene.

Bare så det er klart: Hjemme-karantene i Kina er ikke det samme som i Norge. Slik gjør kineserne det:

Flyplassen: Navneopprop og personlig sjekk

Fredag 13. mars landet Sigbjørn Dugal på flyplassen i Beijing. Da hadde han mellomlandet i både Istanbul og Abu Dhabi. På siste flight var det nesten bare kinesere som ville hjem, forteller Dugal. Alle hadde munnbind, noe nordmannen hadde reagert på at ingen gikk med i Europa. Noen hadde vernebriller på, enkelte full vernedrakt.

Da flyet landet på Beijing flyplass, ble flyet stående på gaten. Folk ble ropt opp ved navn, med beskjed om at de kunne forlate flyet.

– Jeg tror det var personer som kom fra høyrisiko-land, sier Dugal.

Selv satt han på flyet i to timer og ventet, da fikk alle som var igjen på flyet gå inn på flyplassen. På flyplassens shuttle-tog var det lite folk. Tog-vakten, som sørger for at alle går av, og alle kommer seg på, desinfiserte plassen han hadde sittet da han gikk av.

Inne på flyplassen ble folk delt inn i to ulike køer ved hjelp av flyplassens sperrebånd. Én og én ble de sluset forbi et bord med personell som sjekket kroppstemperatur. Han måtte også fylle inn et egenerklæringsskjema over egen helsetilstand.

– Den andre køen ble ført til et annet sted, jeg er ikke sikker på hvor. Det er et stort konferansesenter like ved flyplassen, Beijing International Convention Center, som er omgjort til et stort testsenter, sier Dugal.

Selv vet han med sikkerhet at det var tre koronasmittede på flyet han reiste med til Beijing.

– Informasjonen er offentlig. Den blir lagt ut i en app, der du kan sjekke hvor mange smittede som var ombord ved å søke opp flightnummeret, sier han.

Hjemme: Hele familien i karantene

Sigbjørn Dugal ankom Beijing mens det ennå var tillatt med hjemme-karantene for reisende fra utlandet. Eller, isolasjon, som vi ville kalt det her i Norge.

– Jeg gjorde en feil da jeg kom hjem. Jeg skulle informert managementet der jeg bor før jeg kom. De skulle verifisert meg, og satt meg i karantene et sted i huset som er adskilt fra resten av familien. Jeg dro bare rett hjem uten å varsle, sier Dugal.

Han bor i et villastrøk i Beijing, som er et såkalt «gated community», et bevoktet nabolag. Den vanlige kineser i Beijing bor med andre ord langt fra slik. «Managementet» i et beskyttet nabolag har litt de samme ansvarsoppgavene som styret i et borettslag, med gartner- og vaktmestertjenester og så videre, bare at det administrerer et helt nabolag. Vakten ved porten til nabolaget varslet nabolagsstyret som hadde ansvar for hans del av nabolaget. Det hadde toppen gått ti minutter siden han kom inn egen dør før han fikk besøk av fem personer fra nabolagsstyret.

– Det var kona mi som hadde rapportert til managementet at jeg var på reise, så de visste at jeg hadde vært utenlands. Managementet fortalte at siden jeg dro rett inn i huset, så måtte hele familien min i karantene. Det vil si at vi ikke kan gå utenfor porten til vårt eget hus, sier Dugal.

Han signerte noen dokumenter, noen med informasjon som at han ikke må ha på aircondition, og at han ikke må fryse.

I karantene: Overvåkningskamera og vakt ved hageporten

På dag to i hjemmekarantene monterte nabolagsstyret opp et kamera ved hageporten til Sigbjørn og familien.

Her har han filmet det nyoppsatte kameraet.

– Etter hvert ble det plassert ut en egen vakt på plassen utenfor hageporten. Det var vel på dag tre eller fire, jeg husker ikke helt. Kanskje de kom frem til at kameraet ikke var godt nok. Jeg vet ikke om det var managementet eller myndighetene som bestemte det, sier Dugal.

Hver dag tar vaktene i nabolaget et bilde av vakten som passer på familien Dugal, for å verifisere at han sitter der. Det er Dugals datter i forgrunnen:

Korona-test: 12-15 personer involvert kun for én test

På dag 11 i karantene fikk Sigbjørn Dugal beskjed om at han skulle testes for koronavirus, selv om han var, og er, symptomfri. Han ble da bedt om å komme ut på plassen utenfor hageporten.

– De sprayet for å se hvilken vei vinden blåste, før de sa hvor jeg skulle stå, sier han.

Det var minst 12 personer involvert i testingen, og politiet var også tilstede.

Se hvordan det foregikk i denne videoen (alle i videoen er involvert i testingen av Dugal):

Dagen etterpå fikk Dugal beskjed om at han testet negativt, men at han må fullføre hjemme-karantenen på 14 dager.

Melder inn daglig kroppstemperatur via app

Dugal forteller at han får upåklagelig service av nabolagsstyret og myndighetene mens han sitter i karantene.

– Hvis jeg vil kjøpe mat, munnbind eller antibac, så kjøper jeg det bare i nettbutikken. Hvis jeg trenger en agurk nå, så bestiller jeg det via en app og har det på døren innen en time. Alle butikkene er fulle, produksjonen har kommet opp å gå. Managementet kommer hver dag og sjekker hvordan det går, henter søppel, kommer med mat. Jeg kan ringe og be om hjelp til daglige tjenester.

Hver dag må familien scanne en QR-kode på appen WeChat, og rapportere inn kroppstemperatur. Dugal viser via Skype hvordan det ser ut. På appen kan han skrolle nedover loggen over daglig kroppstemperatur.

– Slik monitorerer myndighetene kroppstemperaturen til alle som sitter i karantene, og ser når de begynner å få feber.

Alle butikker og restauranter sjekker temperaturen på folk før de får gå inn. Mange fabrikkarbeidere melder også inn kroppstemperatur via app til arbeidsgiver før de kommer på jobb. Hensikten er å hindre at smitten sprer seg blant personalet, og at alle må i karantene.

Dugal forteller også om et positivt samhold i nabolaget.

– Vi snakker sammen på gruppechat. Alle er innstilt på å bekjempe viruset, sier han.

Støtter Kina, berømmer Norge

Samtidig som Verdens Helseorganisasjon (WHO) har rost Kinas innsats for å få kontroll på virusutbruddet i landet, har andre, deriblant Human Rights Watch, rettet sterk kritikk mot myndighetenes mest drakoniske virkemidler, samt grepene for å kvele kritikken.

Sigbjørn Dugal ønsker å understreke at han støtter tiltakene og restriksjonene han har levd under de siste to ukene.

– Det kan kanskje se voldsomt og rart ut for folk i Norge, men jeg synes det er positivt og støtter det fullt ut. Kina gjør alt for å bekjempe viruset, sier Dugal.

Samtidig ønsker han å berømme Norge og norske myndigheter.

– Jeg trodde det skulle eksplodere ut fra det jeg så da jeg var der for to uker siden. I retrospekt ser jeg at det har det ikke gjort. Norge tester utrolig mye nå, det er veldig bra. Kanskje Norge ikke trenger like strenge restriksjoner som Kina, siden folk ikke bor så tett, og at den norske befolkningen er høyt utdannet, informert, og følger myndighetenes retningslinjer, avslutter han.

Flyplass-tiltak strammet inn

Da Sigbjørn Dugal ankom fredag 13. mars, landet han direkte på Beijing flyplass. Senere samme måned ble det bestemt omdirigeres flyene først til mindre flyplasser i nærheten for sjekk av reisende, av kapasitetshensyn. De som passerer undersøkelsen, får fly til Beijing flyplass og lande der. Siden søndag 22. mars får innkommende fra utlandet imidlertid ikke reise hjem i karantene, de plasseres på hoteller, som nå er tomme grunnet stupende, for ikke å si ikke-eksisterende, turisme. 26. mars kunngjorde Kina at landet stenger grensene for utlendinger fra og med 28. mars.

Onsdag ettermiddag hadde sikkerhetspersonellet på Beijing flyplass håndtert mer enn 30 000 reisende fra 150 internasjonale ankomster de siste 6 dagene, ifølge byens sikkerhetsmyndigheter (CNBC).

– Jeg har en venn som sitter på hotell i karantene nå. Han må være inne på hotellrommet hele tiden. Når personellet kommer med mat eller annet, må han vente et halvt minutt før han kan åpne døra og hente maten, sier Dugal.

