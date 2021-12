VERSTE FALL ER VELDIG ILLE: Uka startet med flere dystre omikron-nyheter, la oss forsøke å få med det viktigste:

Hvis tiltakene man begynte med 8. desember «ikke bremser epidemien betydelig», kan det om tre uker bli opp mot 90 000 og 300 000 tilfeller per dag i Norge og 50 til 200 daglige sykehusinnleggelser, skriver FHI i en ny risikovurdering. (De fleste premissene er svært usikre – les hele analysen her). I en slik situasjon vil naturligvis ringvirkningene lamme store deler av det norske samfunnet, så…

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at det kommer nye tiltak raskt. Ifølge VG pågikk det i formiddag et møte med statsforvaltere, kommuner, FHI og Helsedirektoratet der helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ga uttrykk for at tiltakene vil bli presentert i kveld.

På det nevnte møtet skal statsråden ha informert om at Forsvaret nå skal bistå i vaksineringen sammen med apotekene. I skrivende stund er det ikke kjent hvilke endringer som eventuelt gjøres i takten i vaksinasjonsprogrammet. (Danmark forsøker å gi alle over 40 år tredje dose allerede denne uka).

Av de 358 personene som er innlagt på norske sykehus med korona, er i dag 109 på intensivavdeling. Av disse får 62 respiratorbehandling. Tallene er økende.

I Danmark øker andelen smittede med omikron så raskt at varianten antas å bli dominerende denne uka. FHI regner med at det samme kan skje i Norge noen dager senere, men estimatene er svært usikre blant annet fordi man ikke vet hvor mange omikrontilfeller som utgjør utgangspunktet her hjemme.

EN «BLØFF» OG ET «BESTILLINGSVERK»: I februar tok flere overleger til orde for at beredskapsplanene som la til grunn at norske helseforetak kan skalere opp til 1200 intensivplasser som et krisetiltak, var fullstendig urealistiske. Én av dem var Jon Henrik Laake, leder av Norsk anestesiologiske forening og overlege ved Akuttklinikken på Rikshospitalet. Nå mener overlegen det er akkurat det vi ser:

– Man kan ikke si til en befolkning at vi har plass til 2600 koronapasienter, og når det er 320 så sier man at det går ikke, vi er nødt til å stenge ned. Da må alle skjønne at beredskapsplanen var en bløff, sier Laake til Filter Nyheter. Les hele saken her.

DØMT FOR Å MINNES MASSAKREN: Jimmy Lai og og syv andre demokrati-aktivister er nå dømt til opptil 14 måneders fengsel for å ha forberedt, deltatt i og oppfordret andre til å bli med i en markering for å minnes ofrene ved massakren på Den himmelske freds plass den 4. juni 1989, skriver blant annet The Guardian. Kinesiske myndigheter har de siste to årene forbudt minnemarkeringen begrunnet med smittevern, men kritikerne mener myndighetene bruker pandemien som en unnskyldning for å blokkere markeringen.

Jimmy Lai har blant annet har grunnlagt den nedlagte, regimekritiske avisen Apple Daily og sitter allerede i fengsel.

DØMT I RIKSRETT: En tidligere innvandringsminister i Danmark er dømt til 60 dagers fengsel i en riksrettssak – den sjette i den danske nasjonens historie. Venstrepolitiker Inger Støjberg hadde vervet i Lars Løkke Rasmussens regjeringer fra 2015 til 2019 og sto tiltalt for en ulovlig instruks om at asylsøkere i par skulle skilles hvis en av dem var mindreårig. 25 av 26 dommere stemte i riksretten for domfellelse. Støjberg selv har omtalt aken som «barnebrudsaken» og ikke erkjent skyld.«Jeg synes det er en underlig tilstand vi er kommet i, når man kan komme hit som eldre mann med en yngre pike og gå fri, og så er det jeg som blir straffet», sier hun til pressen etter å ha fått opplest dommen, ifølge Berlingske.





Fortsatt god mandag!

Toppbilde: Mufid Majnun på Unsplash

Test gjerne vårt nye digitalprodukt Filter MER – nå får du en måned gratis! Motta rykende ferske nyheter hver morgen i tillegg til jevnlige drypp av dypdekunnskap om blant annet konspirasjonsteorier, klima og politisk ekstremisme. Les mer og tegn deg opp ved å klikke her!