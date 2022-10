Russland bringer «skitten bombe»-påstand inn for Sikkerhetsrådet

KREML STÅR FAST VED påstandene om at Ukraina planlegger å detonere en «skitten bombe» – en konvensjonell sprengladning som sprer radioaktiv forurensing – og fremmer anklagen i FNs Sikkerhetsråd i dag. Russland vil forholde seg til en slik bombe som om det var et angrep med kjernefysiske våpen, skriver Russlands FN-ambassadør. Vestlige land avfeier uttalelsene som løgn og eksperter sier Ukraina ikke har noen interesse av å spre radioaktivitet i eget land mens de rykker frem med konvensjonelle våpen. Volodomyr Zelenskyj sa i sin videotale i natt at påstandene kan være et påskudd for Russland selv å bruke slike våpen. Reuters/New York Times

30 AV JOE BIDENS PARTIFELLER i Representantenes hus har stilt seg bak et opprop for å presidenten til å endre strategi i Ukraina og gå i forhandlinger med russerne. Det er det første store tegnet på at det er misnøye om Ukraina-strategien innad i Demokratene. Washington Post/CNN