PST har pågrepet mulig russisk agent i Tromsø

HAR PÅGREPET MULIG RUSSISK AGENT: En brasiliansk statsborger er pågrepet i Tromsø, mistenkt for å være i Norge med falsk navn og identitet, og i virkeligheten agent for russisk etterretning. PST mener mannen, som er i 30-40-åra, er en såkalt «illegalist» – en som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utanlandsk etterretning, melder NRK. Han kom til Norge høsten 2021 for å forske på oppdrag for Universitetet i Tromsø om blant annet nordområdene og hybride trusler.

PST har samarbeidet med andre lands etterretningstjenester for å avsløre saken. «PST er uroet for at han kan ha tilegnet seg et nettverk og informasjon om Norges politikk i nordområdene. Selv om dette nettverket eller informasjonen bit for bit ikke er en trussel mot rikets sikkerhet, er vi urolige for at informasjonen kan bli misbrukt av Russland», sier assisterande PST-sjef Hedvig Moe.