Russiske grupper krangler om «æren» for Soledar

KRANGLER OM SOLEDAR: Ikke bare har det den siste uka versert ulike versjoner av om det er Ukraina eller Russland som har kontroll over saltgruve-byen Soledar øst i Ukraina – nå krangler også russiske grupper seg imellom om hvem som skal ta «æren». Den ukrainske avisa Kyiv Independent har nå skrevet at ukrainske myndigheter erkjenner at de har mistet overtaket, og ifølge sjefen for den ukrainske drone-enheten Robert «Magyar» Brovdy har Ukraina flyttet fronten utenfor bygrensen.

Nå er det dermed uklart om det er Russland ordinære væpnede styrker eller leiesoldathæren Wagner som sørget for at de fikk overtaket. Etter at det russiske forsvarsdepartementet fredag hevdet at russiske fallskjermjegere tilslutt klarte å ta byen, skrev Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin (bedre kjent som «Putins kokk») på Telegram at «de kontinuerlig» forsøker å stjele Wagner-gruppas seire.