Russlands sportslige eventyr tok brått slutt da de invaderte Ukraina. Men vil Gazprom og de russiske oligarkene komme tilbake i varmen? 8. august 2008: Russlands statsminister, Vladimir Putin, møter en rekke vestlige politikere under åpningsseremonien av OL i Beijing. Samme dag invaderer russiske styrker Georgia. 2014: En rekke statsledere besøker Sotsji under vinterlekene. Putins popularitet i hjemlandet øker enormt. Tre uker senere annekteres Krim i Ukraina. – Det er en klar sammenheng for Putin mellom sport og krig. Han bruker sporten som skalkeskjul for å utføre andre handlinger i storpolitikken, sier sportshistoriker Stanis Elsborg i Play the Game til Filter Nyheter. […]