Russisk oligark overførte milliarder til barna rett før sanksjonene slo inn

OLIGARK-LEKKASJE: Dokumenter The Guardian har fått tak i viser at tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj overførte store deler av formuen til barna sine like før Vestens sanksjoner slo inn. Dokumentene, som trolig stammer fra et datainnbrudd, skal vise at Abramovitsj gjorde store omrokkeringer på formuen bare tre uker før Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina. Eksperter påpeker overfor avisa at dette kan ha blitt gjort for å beskytte oligarkens milliarder fra å bli fryst. Nå har flere vurdert om også barna hans bør rammes av vestlige sanksjoner. (EU og Storbritannia regner Abramovitsj for å ha tette bånd til Vladimir Putin, men […]