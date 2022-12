22 oligarker døde i «ulykker» og «selvmord» på ett år: Tilfeldig? Neppe, sier Putins kritikere

Tre russiske næringslivstopper etterforskes for å ha drept kone og barn, før de skal ha tatt sitt eget liv.

En rekke andre såkalte oligarker skal ha tatt sitt eget liv, fått hjerteinfarkt eller slag. Én døde i en helikopterstyrt i Frankrike.

Denne artikkelen beskriver skader og andre konkrete forhold knyttet til antatte selvmord. Her finner du en oversikt over hjelpetilbud i Norge.

I 2022 har 22 russiske forretningsmenn med direkte eller indirekte koblinger til Kreml mistet livet.

Dødsårsakene blant de framtredende forretningsmennene har i løpet av året blitt stadig mer absurde:

Én av dem skal ha blitt forgiftet da han gikk til en jamaikansk sjaman for å bli kvitt bakrusen. Andre påstås å ha falt: ut av et sykehusvindu, en yacht, ned en trappeoppgang, fra en hotellbalkong eller ned en fjellskrent.

22 kjente dødsfall

At Putins regime er tilbøyelig til å ta livet av brysomme russere med gift eller iscenesatte ulykker – også i utlandet – er velkjent.

USA Today har funnet at 38 russiske oligarker mistet livet under mystiske omstendigheter fra 2014 til 2017.

Hva som har tilstøtt de enkelte oligarkene som døde i år, er uklart. (Se faktaboks nederst i artikkelen).

I flere tilfeller mener familie og venner det er utenkelig at deres nærmeste har begått selvmord og/eller drept deres egen familie i forkant.

Flere av de avdøde hadde lange karrierer i olje- og gasssektoren, både i Gazprom, Lukoil og Novatek.

Warsawa-instituttet har en hypotese om at det kan være Kreml-tilknyttede folk som sto bak – i et forsøk på å skjule statlige bedragerier.

Putin-fienden Bill Browder sier til ABC News at dødsfallene må vurderes som en «drapsepidemi» når såpass mange fra samme industri mister livet under mystiske omstendigheter.

Den amerikansk-britiske forretningsmannen mener det er høy sannsynlighet for at dette i realiteten er drap på ordre fra Kreml.

Skal ha lagt igjen selvmordsbrev

Det startet med 60 år gamle Leonid Shulman, sjefen for Gazproms transportdivisjon. Oligarken ble funnet på badet med knivskader i håndleddene i ei hytte utenfor St. Petersburg 30. januar – under én måned før Russland gikk til fullskala invasjon i Ukraina.

Leonid Shulman. Foto: Gazprom

Shulman var på dette tidspunktet under etterforskning hos Gazproms egen sikkerhetstjeneste, anklaget for bedragerier.

Ved siden av 60-åringen lå et selvmordsbrev der han tilsynelatende viste til uutholdelige smerter i et brukket bein og at han ikke ønsket å være en byrde for familien.

Granskere utenfor Russland har imidlertid sådd tvil i om selvmordsbrevet er ekte, blant annet begrunnet med at mangemilliardæren ville hatt råd til medisiner som kunne lindret plagene.

Aleksandr Tjuljakov. Foto: Gazprom

En snau måned etter Shulmans bortgang – dagen etter at Russland gikk til fullskala invasjon på Ukraina – ble en annen Gazprom-direktør funnet hengt i garasjen hjemme.

Også Aleksandr Tjuljakov, som hadde jobbet i Gazprom i ti år, døde i Vyborgskij-distriktet like utenfor St. Petersburg.

61-åringen skal ha blitt funnet kraftig forslått, men det er uklart hvorfor, ifølge Novaja Gazeta.

Det ble også funnet et selvmordsbrev i huset men innholdet er så langt ikke offentlig kjent.

Mikhail Watford. Foto: LinkedIn





















Den ukrainsk-fødte olje- og gass-mogulen Mikhail Watford (66) flyttet til Storbritannia tidlig på 2000-tallet og skiftet etternavn fra Tolstosjeja. 28. februar i år ble trebarnsfaren funnet hengt i garasjen i sitt herskapshus i Surrey, verdt 200 millioner norske kroner. Kona og to av barna hans skal ha vært hjemme på tidspunktet han døde.

Britisk politi har uttalt at de tar saken «ytterst alvorlig» og utelukker ikke at han kan ha stått på en dødsliste, men så langt har de ikke funnet grunn til å mistenke noe kriminelt.

Tre personer har tilsynelatende drept familien og begått selvmord

Legemiddelmogulen Vasilij Melnikov, Gazprombanks tidligere visepresident Vladislav Avajev og gassmagnaten Sergej Protosenija så også alle ut til å ha begått selvmord. De tre oligarkene ble funnet med mindre enn en måneds mellomrom i mars og april.

Familiene deres ble funnet drept.

Politiets offisielle teori i alle sakene er at oligarkene først drepte sine ektefeller og barn, før de tok sitt eget liv. Melnikov og Avajev døde i Russland, mens Protosenija befant seg nær Barcelona i Spania.

Vasily Melnikov. Foto: MedStom

Malnikov eide legemiddelselskapet MedStom som sto i fare for å gå konkurs på grunn av de vestlige sanksjonene.

Ifølge den russiske avisa Kommersant etterforskes Malnikov nå for å ha drept konta Galina (41) og to sønner på fem og ti år med kniv, før han tok sitt eget liv. En russisk granskningskommisjon har uttalt at det ikke finnes spor av at andre kan ha brutt seg inn.

Naboer og familie sår likevel sterk tvil ved påstanden om at oligarken var i stand til å drepe sin egen familie.

Vladislav Avajev. Foto: Privat

Ayajev, som jobbet i Russlands tredje største bank med tilknytning til Gazprom, ble funnet livløs i luksusleiligheten sin i Moskva. Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass skjøt han seg selv etter å ha drept kona og sin 13 år gamle datter.

Datteren hans på 22 år skal ha funnet faren død med en pistol i hånda, og ingen skal ha klart å finne spor av at andre hadde vært i boligen. Russiske etterforskere påstår at gass-magnaten var sjalu på kona fordi hun var blitt gravid med sjåføren deres, ifølge Warsawa-instituttet.

Igor Volobujev, også han tidligere visepresident i Gazprombank og som nå bor utenlands på grunn av krigen, har fortalt CNN at han tror Ayajevs påståtte drap og selvmord var iscenesatt:

«Jobben hans gikk ut på håndtere private finansieringer, noe som betød at han samarbeidet med VIP-kunder. Han var ansvarlig for svært store pengebeløp […] Han visste noe og utgjorde derfor en fare», uttalte Volobuev.

Mindre en 24 timer etter Ayajevs dødsfall, skjedde en nær tilsvarende hendelse i Protosenijas leide villa i Spania. Kona og hans 18 år gamle datter ble funnet døde med stikkskader, og både kniver og økser ble funnet i nærheten av dem.

Protosenija selv ble funnet hengt utendørs i hagen, dog uten blodflekker på klærne. Ifølge spanske lokalaviser har oligarken ingen kjent forhistorie med å være voldelig.

Fingeravtrykkene hans skal ikke ha blitt funnet på de påståtte drapsvåpnene, og det er heller ikke funnet spor etter andre personer ved åstedet.

Protosenija var styreleder i Novatek, som er den største produsenten av naturgass i Russland.

Spansk politi etterforsket først hendelsen som et drap med påfølgende selvmord, men senere med en hypotese om at det kan ha vært et trippeldrap. Etterforskningen pågår fortsatt.

En rekke kritikere, også Novatek, har sådd tvil om den første forklaringen. Novatek har uttalt at «spekulasjonene» om at han drepte familien er uten rot i virkeligheten og at oligarken var en «fantastisk familiemann».

Sønnen Fedor, som var den varslet spansk politi da han ikke fikk tak i familien, har uttalt at faren aldri kunne ha skadet noen som helst på en så grusom måte:

«Han elsket moren min og spesielt søsteren min Maria. Han kunne aldri ha gjort noe som helst for å skade dem. Jeg vet ikke hva som skjedde den kvelden, men jeg vet at pappa ikke skadet dem». «Faren min er ingen morder», har sønnen fortalt britiske medier.

Ingen av de sju første oligarkene som døde i 2022 er kjent for offentlig å ha kritisert Putin eller krigen. De var heller ikke sanksjonert av EU, Storbritannia eller USA.

Fjellskrent, svømmebasseng og jamaikansk sjaman

Siden mai har flere av dødsfallene vært minst like oppsiktsvekkende:

Andrei Krukovskij var styreleder for et Gazprom-eid alpinanlegg i Krasnaja Poljana der Putin flere ganger har invitert venner med på ferie. 2. mai skal 37-åringen ha mistet livet ved å falle ned en fjellskrent.

Flere har vært skeptiske til den påståtte dødsårsaken fordi Krukovskij, som har årevis med erfaring i fjellene, i utgangspunktet skulle ut på en ganske enkel fottur.

Jurij Voronov. Foto: Privat

I juli ble en annen søkkrik russer, Jurij Voronov, funnet skutt i et svømmebasseng nær St. Petersburg. En pistol skal ha blitt funnet i nærheten av ham. Voronov var administrerende direktør et logistikkselskap med lukrative avtaler til Gazprom.

Aleksandr Subbotin (43), tidligere styreleder i Lukoil, fikk ifølge det statseide nyhetsbyrået Tass et hjerteinfarkt da han oppsøkte en jamaikansk sjaman for å få hjelp til å kurere fyllesyke. Sjamanen skal visstnok være kjent for å bruke både paddegift og haneblod i «behandlingen».

Ifølge den statlige versjonen skal kjelleren han døde i, som lå i en bolig nordøst for Moskva, ha blitt brukt til jamaikanske voodoo-ritualer.

Subbotin døde bare en uke etter at Lukoil offentlig tok standpunkt til støtte for Ukraina. Det private, russiske oljeselskapet ba om at krigen måtte ta slutt og uttrykte sympati for de ukrainske ofrene.

En serie fallulykker

I starten av august skal en annen Lukoil-tilknyttet forretningsmann, Ravil Maganov, ha falt ned seks etasjer fra et sykehus i Moskva. Det statlige nyhetsbyrået Tass meldte først om fallet, før de senere la til at det var et selvmord.

Ravil Maganov sammen med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Kreml

I en pressemelding skriver Lukoil likevel at 67-åringen døde av alvorlig sykdom, uten å nevne det påståtte fallet.

Ivan Petsjorin. Foto: Russian Far East and Arctic Development Corporation

Luftfartsdirektøren i Russlands utviklingsprogram for Østen og Arktis (KRDV), Ivan Petsjorin, skal ha falt ut av yachten sin mens den kjørte i full hastighet i nærheten av Japan. Trolig døde han umiddelbart da han traff havet, og han ble funnet to dager senere. Den russiske avisa VL.ru beskrev dødsfallet som svært tragisk.

Anatolij Geratsjenko, tidligere leder av Moskvas flyinstitutt, skal ha mistet livet da han falt i en trappeoppgang.

Også Kremls nådeløse regimekritiker Dan Rapoport ble funnet død på en fortauskant i Washington D.C. den 13. august. Den russiske forretningsmannen antas å ha falt ut av vinduet i leiligheten. Politiet mistenker ikke noe kriminelt.

Pavel Antov. Foto: Telegram

Så sent som 26. desember i år falt den søkkrike russiske «pølsegründeren» og lokalpolitikeren i Putins parti «Forent Russia», Pavel Antov (65), ut av et vindu i India.

I sommer publiserte Antov en rekke kritiske innlegg om krigen på Telegram. Om et av missilangrepene mot Kyiv skrev han at «det er ekstremt vanskelig å kalle dette noe annet enn terror». Kort tid etter redigerte og dementerte han innlegget. Han kalte den første versjonen en «misforståelse», skyldte på tekniske feil og understreket at han alltid har støttet Putin.

En anonym politikilde hevder overfor den indiske avisa NDTV at Antov begikk selvmord. Dette angivelig fordi han var deprimert over at hans reisefølge, Vladimir Bidenov, ble funnet død på hotellrommet to dager tidligere. Ifølge det statseide russiske nyhetsbyrået Tass finner ikke politiet noen tegn på at det var noe kriminelt bak Antovs «tragiske» dødsfall.

Møtte den russiske forretningseliten 24. februar

Da Vladimir Putin kom til makta mot slutten av 1999, samlet han en rekke av landets rikeste oligarker til Kreml.

Der skal den ferske presidenten ha forkynt et uformell pakt: Så lenge milliardærene holdt seg unna politikken, ville Kreml holde seg unna formuene de hadde bygget opp ved å rane til seg næringsverdier under Boris Jeltsins år med privatisering.

Samme dag som Russland gikk til fullskala invasjon i Ukraina i å samlet presidenten igjen en rekke av landets fremste forretningsmenn til et tv-sendt møte i Kreml.

I møtet «diskuterte» de hvordan de skulle håndtere sanksjonene fra Vesten. Putin var tydelig på at han ikke «hadde noe annet valg» enn å sende militærstyrkene inn i nabolandet.

24. februar diskuterte Putin sanksjonene med utvalgte russiske forretningsmenn. Foto: Kreml

I løpet av Putins år som president har en rekke av kritikerne måttet bøte med livet, både oligarker, aktivister, opposisjonspolitikere og journalister. Flere av dem ble forgiftet med Novitsjok. Dette gjaldt både opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj og den tidligere lederen av Russlands etterretningstjeneste GRU, Sergej Skriphal, som begge overlevde.

Kilder Filter Nyheter har snakket med peker på at høyprofilerte kritikere gjerne får en rettssak, mens mindre internasjonalt kjente kritikerne, som lokale gravejournalister, heller blir skutt uten skinn av rettslig prosess.

Fakta: 22 oligark-dødsfall i 2022 1. Leonid Shulman, transportsjef i Gazprom, er oppgitt å ha begått selvmord. Han ble funnet 30. januar 2022 i Leningrad Oblast i Russland. 2. Igor Nosov, administrerende direktør i Far East and Development Corporation, skal ha fått et hjerteinfarkt og ble funnet 8. februar i Moskva. 3. Aleksandr Tjukalov, direktør i Gazprom, skal ha begått selvmord ifølge russisk politi. Han ble funnet i en garasje i St. Petersburg den 25. februar. 4. Mikhail Watford, som har tjent seg rik på å arbeide innen olje- og gass-sektoren, skal ha begått selvmord ifølge britisk politi. Han ble funnet i en garasje i Surrey i England 28. februar. 5. Vasily Melnikov, eier av legemiddelselskapet MedStom, etterforskes for å ha drept kona og sine to sønner før han selv begikk selvmord. Han ble funnet i en leilighet i Nizhny Novgorod 23. mars. 6. Vladislav Ayajev, tidligere visepreisdent i Gazprombank, etterforskes for å ha drept kona og datteren, før han selv begikk selvmord. Ble funnet i en leilighet i Moskva 18. april. 7. Sergej Protosenja er tidligere styreleder i Novatek. Kona og datteren ble funnet drept, mens Protosenja ble funnet hengt i hagen i Spania den 19. april. Spansk politi etterforsker flere hypoteser. 8. Andrej Krukoskij, direktør av et skianlegg eid av Gazprom, skal ha falt fra en fjellskrent på tur i Sotsji 1. mai. 9. Aleksandr Subbotin, styremedlem i Lukoil, skal ha mistet livet ved et hjerteinfarkt etter å ha blitt forgiftet av en jamaikansk sjaman i en kjeller i Moskva. Døde 8. mai. 10. Jurij Voronov er leder av Astra Shipping, en underleverandør til Gazprom. Han ble skutt ved et svømmebasseng i Leningrad Oblast, og en pistol ble funnet ved siden av ham. Døde 4. juli. 11. Dan Rapoport, Putin-kritiker og investor, falt ut av et leilighetsvindu i Washington D.C den 14. august 2022. Amerikansk politi mistenker ikke noe kriminelt. 12. Ravil Maganov, styreleder i Lukoil, ble innlagt på sykehus for hjerteproblemer og depresjon. Skal ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass ha falt flere etasjer ned fra et sykehus i det som skal a vært et selvmord. Døde 1. september. 13. Ivan Petsjorin, direktør i KRDV, falt ut fra en yacht i fart, 10. september. 14. Vladimir Sungorkin, sjefsredaktør for avisa Komsomolskaja Pravda, skal ha fått hjerteinfarkt 14. september. 15. Anatoly Gerasjenko, tidligere leder av Moskvas flyinstitutt, falt ned fra en trappeoppgang i Moskva 21. september. 16. Pavel Psjelnikov, digital logisstikkdirektør i et underselskap til Russlands jernbaneselskap, er oppgitt å ha skutt seg selv på balkongen i leiligheten i Moskva. 17. Vyasjeslav Taran, medgrunder av Libertex, døde i en helikopterulykke i Frankrike 29. november 2022. 18. Grigorij Kosjenkov, direktør i it-selskapet Agima, falt ned fra balkongen i Nizhny Novgorod 7. desember. 19. Dmitrij Zelenov, medgründer av byggefirmaet Don-Stroy, skal ha blitt syk og falt over et rekkverk, der han slo hodet. 9. desember døde han på et akuttmottak i Frankrike. 20. Vladimir Bidenov, forretningspartner med Pavel Antov, skal ha fått et hjerteinfarkt på et hotell i India 22. desember. 21. Aleksandr Buzanov er direktør i Admiralty Shipyards. Dødsårsaken er foreløpig uklar. Han døde i St. Petersburg 24. desember. 22. Pavel Antov, «pølsegrunder» og medlem av regionsparlamentet i Vladimir, skal ha falt ned tre hotelletasjer. Indisk politi mener han tok sitt eget liv.

Gi filter i julegave

Klikk på bildet under og gled noen med seks utgaver av papirmagasinet og full tilgang til digitalabonnementet i et halvt år.