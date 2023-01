Brasils kongress-stormere er «fanatiske fascister», sier Lula

BRASILIANSK POLITI HAR ved hjelp av tåregass, sjokkgranater og vannkanoner klarert kongressbygningen, presidentpalasset og Høyesterett-bygningen i hovedstaden Brasilia for ytre høyre-opprørere etter stormingen søndag. Hovedstadsregionens guvernør er suspendert av Høyesterett for etterforskning av sikkerhetsbristene som er eksponert. President Luiz Inácio Lula da Silva returnerte i natt fra sin reise til Sao Paolo og har besøkt kongressbygningen for å se ødeleggelsene med egne øyne – han omtaler opprørerne som fanatiske fascister. Ekspresident Jair Bolsonaro, som har oppholdt seg i Florida i USA etter å ha tapt valget i oktober, har fordømt oppførselen til sine egne tilhengere, men samtidig avvist Lulas påstander om at han har et ansvar for det som har skjedd gjennom sine stadige angrep på landets demokratiske institusjoner. Statsledere fra hele verden, inkludert Jonas Gahr Støre, har fordømt hendelsene gjennom offentlige uttalelser.

Hendelsene i Brasil skiller seg først og fremst fra Trump-mobbens storming av Kongressen i USA i 2020 ved at det brasilianske parlamentet ikke var i sesjon og tomt da hundrevis tok seg inn, knuste ruter og ødela inventar, mens de ropte på militær inngripen mot den demokratiske maktoverføringen i landet. Lula ble tatt i ed 1. januar. The New York Times/AFP/VG/Reuters



