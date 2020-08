Denne uken er den muslimfiendtlige danske provokatøren Rasmus Paludan stridstema i Sverige, etter at han hevdet at han skulle brenne koranen eller å tilsøle den med griseblod og urin foran en moské i Malmø sammen med svenske meningsfeller på fredag. Politiet har foreløpig sagt nei til de foreslåtte demonstrasjonsstedene.

Det som ikke har vært kjent, er at Paludan også ville dra til Norge dagen etter, førstkommende lørdag, for å delta på en demonstrasjon med Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) foran Stortinget.

Besøket ville ha skapt store utfordringer hos norske myndigheter, siden Paludan tiltrekker seg internasjonal oppmerksomhet i større grad en norske aktivister.

Samtidig ville den felles opptredenen skjedd bare en uke etter at SIAN-leder Lars Thorsen ble angrepet og lettere skadet da flere personer tok seg gjennom politiets barrikader og gikk løs på ham under en lenge planlagt demonstrasjon i Bergen.

I juni i år offentliggjorde Politiets sikkerhetstjeneste en oppdatert trusselvurdering der PST gikk langt i å beskrive faren for islamistiske terrorangrep i Norge som en funksjon av denne typen demonstrasjoner.

«Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme. Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds-eller terrorhandlinger».

Samtidig krever Paludans provokasjoner store ressurser fra politiets side. Bare i 2019 brukte dansk politi over 100 millioner kroner på å beskytte ham.

Sist den danske rasisten opptrådte offentlig i Norge, sammen med de innvandringsfiendtlige nasjonalistene i Selvstendighetspartiet, ble han voktet av bevæpnede politimenn fra Beredskapstroppen i tillegg til politistyrkene som skulle gripe inn i demonstrasjonsbråk.

På Eidsvolls plass ville trolig tilstedeværelsen hans ha utløst et langt større sikkerhetsopplegg i tillegg til tiltakene som følger SIAN.

– Stående invitasjon

Da norske smittevernmyndigheter nylig kunngjorde at mesteparten av Danmark er «rødt», gikk planen i vasken, siden Paludan da ville måttet overholde ti dagers karantene.

Hans norske meningsfeller skal ha akseptert at besøket ikke er mulig å gjennomføre. Om dansken mot formodning hadde forsøkt å krysse grensen for å dra til Oslo, ville han blitt pågrepet av politiet.

SIAN-leder Lars Thorsen bekrefter overfor Filter Nyheter at organisasjonen forsøker å gjennomføre felles arrangementer med Paludan framover:

– Han har stående invitasjon til å kaste glans over arrangement i SIAN-regi når omstendighetene gjør det mulig.

– Hvilken rolle var han tiltenkt på lørdag?

– Jeg har ikke lagt føringer for hva han skal og ikke skal. Eneste begrensning er at grunneier ikke tillater bruk av åpen ild på Eidsvolls plass, skriver Thorsen i en tekstmelding.

«Våre gater vil bli til elver av blod»

Rasmus Paludan har tidligere uttalt blant annet at «Våre gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod. Og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme» – samt at det «sitter hundretusenvis der hjemme og klargjør sine våpen og øver seg på å treffe med sine rifler».

I mediene er Paludan mest kjent for å forsøke å provosere muslimer til konfrontasjoner ved å brenne koranen eller å «skjende» den religiøse skriften på andre måter. Brenning av bøker er imidlertid ikke forbudt i verken Danmark eller Norge.

Det Paludan er straffeforfulgt for, er en rekke rasistiske og muslimfiendtlige uttalelser som ifølge danske domstoler ligger utenfor ytringsfriheten. For to måneder siden ble han dømt til tre måneders fengsel i tingretten, hvorav én måned ubetinget, blant annet for fem ulike hatefulle ytringer i propagandasammenheng.

En av uttalelsene var fra en YouTube-video, der han sa at «danskene og Danmark er altfor høyt utviklet og avansert til å kunne sameksistere med det meget lavstående muslimske kulturavfall».

Dommen kom bare ett år etter at hans forrige dom, for uttalelser i en video om en dansk Black Lives Matter-leder i Danmark, der Paludan ifølge dommen knyttet utsagn til IQ tilsvarende utviklingshemning til «de fleste negre i Sør-Afrika».

På spørsmål om hvorfor SIAN ønsker å bli assosiert med denne typen retorikk, svarer Lars Thorsen slik i en tekstmelding til Filter Nyheter:

– Det er du som assosierer oss med disse utsagn som jeg forøvrig ikke har sett. Jeg tror ikke vi kan foreta oss noe for å få slutt på assosiasjonslek, stigmatisering, karakterdrap og overdrevent personfokus fra venstreblivne aktivister som deg. Jeg fokuserer på sak. På islamproblemet.

Paludan henvender seg også ofte til motdemonstranter han mener er muslimer eller har innvandrerbakgrunn.

«Du bør skamme deg over at du våger å ha fingrende dine på et dansk pass. Skam deg. Det er vemmelig at du tør å gjøre den slags», er ett av utsagnene han ble tiltalt for i år.

«Unnskyld, jeg snakker ikke neger. Nå skal jeg si det på negerbububu», sa Paludan til en kvinne på en annen demonstrasjon, etter å ha indikert at hun var prostitutert.

Da Paludan var i Norge for å drive valgkamp for Selvstendighetspartiet i august i fjor, kom han med rasistiske kommentarer om den norske samfunnsdebattanten Guri Sibeko basert på hudfargen og navnet hennes, da hun dukket opp ved standen hans. Paludan mente blant annet at hun «aldri noensinne blir norsk» og spurte henne hvorfor hun ikke drar tilbake til Afrika.

Paludan har tidligere brukt partiet «Stram Kurs» som plattform, men jukset med underskrifter for å kunne stille til valg, og valgmyndighene ila partiet tidligere i år to og et halvt års utestengelse fra å samle inn nye velgererklæringer.

SIAN-demonstrasjon på lørdag

SIAN tegner ofte norske muslimer inn i borgerkrigsretorikk om «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med blant andre «kulturmarxister» blant norske politikere.

SIAN skal fortsatt demonstrere foran Stortinget på lørdag, og har kalt arrangementet «krenkefest». Selv om Paludan uteblir, er det ventet et omfattende politioppbud i Oslo i kjølvannet av at politiet mislyktes fullstendig med sikkerhetsopplegget i Bergen.

Stortingets administrasjon har ifølge SIAN gitt beskjed om at det ikke er tillatt å bruke åpen ild under demonstrasjoner på Eidsvolls plass. Så langt skal aktivistene ha indikert at de vil rette seg etter dette – og altså ikke sette fyr på bøker under lørdagens markering. (SIAN-aktivister har tidligere hatt med seg en grill foran Stortinget der de brant islamske skrifter, den gang ikke selve koranen).

SIAN-leder Lars Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og en bot på 20 000 kroner for hatefulle ytringer mot muslimer, etter den såkalte rasismeparagrafen.

De handlet blant annet om at norske muslimer skal fengsles eller deporteres, en av den lille organisasjonens kampsaker.

I retten hadde politiet lagt fram offisielt SIAN-materiell der det blant annet het at «muslimer blir mer voldelige jo mer religiøse de blir», «gode muslimer er notoriske seksualpredatorer», «gode muslimer voldtar i et epidemisk omfang i hele Vesten», «islam er et parasittisk uhyre som næres på ikkemuslimenes blod og eiendom» og beskrivelser av muslimer som skal «henvises til et avsperret hjørne av jordkloden der de kan dyrke sin tilbakestående undertrykkende ideologi (…)»

