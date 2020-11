Noen vil sikkert hevde at Donald Trump er en ganske koko kandidat i seg selv, men ennå vet vi altså ikke med sikkerhet hva utfallet i presidentvalget vil være.

Derfor konsentrerer vi oss først om politikerne som har forsøkt å kapre en plass i Kongressen – representanter for både Republikanerne og Demokratene har nemlig kjempet om samtlige seter i Representantenes hus (og noen av setene i Senatet).

Og la oss være ærlige: De outrerte kandidatene har i hovedsak tilhold i Det republikanske partiet.

Gjennom natta fulgte Filter Nyheter noen av mest ytterliggående politikerne tett – for å se om de faktisk, slik det i enkelte tilfeller hadde blitt spådd på forhånd, hadde noen mulighet til å bli folkevalgte.

Vel, det hadde de. Grøss! Slik gikk det:

😱 Marjorie Taylor Greene (46) gjorde reint bord i Georgias nordvestlige og svært konservative 14. valgdistrikt. I skrivende stund har hun nær 75 prosent av stemmene. Det var ikke uventet: Motkandidaten Kevin Van Ausdal (D) trakk seg fra valget for noen uker siden (og sånn sett er det mer oppsiktsvekkende at han faktisk oppnådde 25 prosent). Flere medier utropte Greene som vinner allerede i 02-tiden natt til onsdag, norsk tid. På forhånd hadde hun oppfordret velgerne til å «redde Amerika» og «stoppe sosialisme». Donald Trump la sin elsk på Greene allerede i sommer og har kalt henne en «fremtidig republikansk stjerne». Det til tross for – eller på grunn av? – at 46-åringen gjentatte ganger har gjort seg til talsperson for det elleville, men farlig Qanon-universet som setter Trump i sentrum for det godes kamp mot en ond, pedofil og djeveldyrkende samfunnselite av Demokrater, Hollywood-stjerner og finanstopper.

😱 Den politiske nykomlingen Lauren Boebert (33) fikk en langt mer nervepirrende valgkveld, som likevel endte med at hun gikk seirende ut av kampen mot den meritterte professoren Diane Mitsch Bush (D) i Colorados tredje valgdistrikt. Sistnevnte erkjente nederlaget rundt klokken 08 norsk tid. Den ekstremt våpenglade Boebert, som til alt overmål kommer fra småbyen ved navn Rifle (!) og driver restauranten Shooter’s Grill der servitrisene bærer våpen som del av en «artig» gimmick, har i skrivende stund nær 51 prosent av stemmene. Boebert har flere ganger snakket varmt om Q-fantasiene, men i likhet med tidligere nevnte Marjorie Taylor Greene forsøkt å holde en viss anstendig avstand til konspirasjonsteorien de siste måneden. Men hei, internett finnes. «Jeg håper alt jeg har hørt om Q er ekte. Fordi det bare betyr at America blir sterkere og bedre, og at folk vender tilbake til konservative verdier», har Boebert tidligere uttalt i en Q-vennlig podkast.

😐 Den høyreradikale internettpersonligheten Laura Loomer (27) tapte kampen mot Lois Frankel (D) i Floridas 21. valgdistrikt. Loomer har i skrivende stund litt over 39 prosent av stemmene, noe som er ganske mye i seg selv. I en årrekke har den selverklært islamofobe aktivisten gjort seg bemerket i mørke og pussige hjørner av internett, blant annet som reporter for Alex Jones’ konspirasjonsnettsted Infowars. Sistnevnte har sammen med Roger Stone bidratt sterkt til at Loomers valgkamp hentet store penger i finansiering. For tre år siden stormet hun scenen under en oppsetning av «Julius Cæsar» i New York, der president Trump ble fremstilt som den romerske keiseren (og henrettet): «Dette er vold mot Donald Trump», ropte Loomer, som ble tatt hånd om av sikkerhetsvakter. Hun er bannlyst fra både Twitter, Facebook, Uber og Lyft (!), har kalt islam «a cancer on humanity» – og blitt gratulert med nominasjonen av presidenten selv.

😄 Republikaneren Alison Hayden blir heller ikke valgt inn i Kongressen med en oppslutning på bare 27 prosent i Californias 15. valgdistrikt. Hayden er en ivrig Qanon-tilhenger som gjentatte ganger har delt slagord, informasjon om bevegelsen og flere av teoriene fra sine kontoer i sosiale medier. Møtt med kritiske spørsmål har hun omtalt de kryptiske beskjedene fra den påståtte varsleren «Q» som «en annen nyhetskilde». På valgdagen oppfordret Mike Cargile (R) sine følgere i sosiale medier til å være årvåkne og på utkikk etter fare – faren var kanskje at Cargile selv kom til å gå på hodet ut av konkurransen om et sete i Representantenes hus med bare 30 prosent av stemmene i Californias 35. valgdistrikt? Den tidligere skuespilleren har gjentatte ganger delt Qanon-slagord som «Where We Go One We Go All» og snakket om at artister som Beyoncé og Rihanna deler tegn og signaler med demoniske referanser som viser at de «ikke skjuler det lenger». Republikanske Angela Stanton-King, som ble fullstendig overkjørt og bare oppnådde 15 prosent av stemmene i Georgias 5. valgdistrikt, har understreket at hun bare bruker Qanon-emneknagger for å få større spredning i sosiale medier. Vel, det gav åpenbart ikke flere stemmer.

😄 Det har heller ikke gått veien for republikaneren Joyce Bentley (nær 34 prosent i Nevadas 1. valgdistrikt), som for to år siden delte en Qanon-video med tittelen «Q – We Are The Plan» fra sin Twitter-konto (og siden har nektet å kommentere saken). Erin Cruz (R), som etter å ha delt Q-materiale i fjor har erkjent at informasjonen kanskje «ikke er 100 prosent nøyaktig» (!), må også holde seg borte fra Kongressen (i skrivende stund har hun cirka 38 prosent i Californias 36. distrikt). Massachusetts-republikaneren Tracy Lovvorn, som har engasjert seg sterkt i kampen for å «redde barna» (et velkjent Q-meme) og har uttalt at Epstein-saken fungerte som en slags døråpner inn i det elleville Qanon-universet for henne, fikk bare 32 prosent av stemmene i sitt valgdistrikt. Tapte gjorde også Theresa Raborn (motkandidaten Robin Kelly fra Demokratene ligger med nær 77 prosent av stemmene i Illinois’ 2. valgdistrikt). Raborn synes for eksempel at det var veldig flott av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn å avlegge en såkalt digital soldier oath (som inkluderer «Where We Go One We Go All»-mottoet) på internett i sommer. Andre ville kanskje sagt at det var helt bananas?

Denne artikkelen kan bli oppdatert etter hvert som resultatene tikker inn.

