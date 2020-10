Da Donald Trump ble utskrevet fra militærsykehuset Walter Reed i begynnelsen av oktober, kvitterte han umiddelbart med en propagandaseanse i «sterk mann»-sjangeren fra balkongen på Det hvite hus.

Der rev han av seg munnbindet, gispet etter luft og gav militær hilsen til helikopteret – i det som lignet et forsøk på å legge ei turbulent uke bak seg.

Ingenting biter på Donald Trump! Vel, det er i hvert fall slik han vil fremstille seg selv.

Narrativet er perfekt for et lite, men voksende antall amerikanere med sterk hang til nesten-religiøs konspirasjonstenkning der Trump i det skjulte jobber på lag med gode krefter mot en ond, pedofil og djeveldyrkende elite av demokrater, Hollywood-stjerner og velstående finansmoguler.

Håper å hente stemmer fra Q-frelste Trump-tilhengere

Følgere av fantasiene rundt den påståtte varsleren «Q» og vedkommendes kreative teorier, feilaktige prediksjoner og «åpne spørsmål» i dulgte nettforum, har lenge dyrket Trump som en slags frelser. Enkelte av dem stiller også til valg for republikanerne og håper på en plass i Kongressen etter 3. november.

Qanon-bevegelsen har et veldokumentert voldspotensial og blir av FBI karakterisert som en mulig terrortrussel. Samtidig har «Q»-effekter blitt godt synlige utenfor flere av president Trumps valgmøter og markeringer de siste årene.

At de ville konspirasjonsteoriene slår godt an hos mange av Trumps tilhengere, bidrar også til at enkelte republikanske kandidater med håp om Kongress-jobb fisker etter stemmer blant disse eller selv dykker ned i de samme teoriene.

En oppsummering fra venstreorienterte Media Matters viser at totalt 25 Qanon-vennlige kandidater, der 23 av dem er republikanere og to uavhengige, er oppført på valglistene til enten Senatet eller Representantenes hus i Kongressen denne høsten.

Her er sju av de mest overbeviste og Trump-hyllende konspirasjonsteoretikerne som nå krysser fingrene for valgseier:

1) Marjorie Taylor Greene, Georgia

46 år gamle Marjorie Taylor Greene har i senere tid forsøkt å ta avstand fra sine gjentatte omfavnelser av Qanon-universet – og etter sigende har hun slettet flere av sine tidligere publiseringer i sosiale medier.

Men eksemplene er mange på hvordan hun har markedsført de spinnville fantasiene, for eksempel ved å bruke en emneknagg som «Great Awakening», et viktig Qanon-slagord, eller spille inn videoer der hun snakker om at Trump er riktig mann til å hanskes med den globale eliten av djeveldyrkende pedofile:

Om den påståtte varsleren «Q» har Taylor Greene uttalt at vedkommende er en patriot som er «verdt å lytte til» (se videoen over), samtidig som hun har tilbudt seg å svare på alle spørsmål som følgerne hennes måtte ha om teoriene.

Taylor Greene synes å ha god peiling på konspirasjonsteorier: Tidligere har hun uttalt at 11. september-angrepene mot Pentagon i 2001 egentlig aldri skjedde, at Barack Obama er muslim og at Nancy Pelosi aller helst bør henrettes for forræderi.

Som kanskje den eneste av de Qanon-vennlige politikere på valglistene i høst, ligger Taylor Greene svært godt an til å kapre et sete i Representantenes hus. Den demokratiske motkandidaten i valgkretsen hennes har nemlig trukket seg.

2) Lauren Boebert, Colorado

Da hun var gjest i det nettbaserte snakkeprogrammet «Steel Truth» i mai, bekreftet den republikanske politikeren Lauren Boebert at hun kjenner Qanon-universet godt.

Hun har omtalt Q-fantasiene som både «motiverende og oppmuntrende», sagt at de symboliserer hvordan USA blir «sterkere og bedre» og uttrykt håp om at Qanon kan knytte folk i landet tettere sammen.

Boebert har latt seg intervjue av flere Qanon-vennlige YouTube-kanaler, men også tatt en slags avstand fra bevegelsen når det har passet bedre.

At Boebert kanskje ikke er en «hard-core follower», men likevel uttaler seg positivt om bevegelsen med ujevne mellomrom, er blitt tolket som en slags taktikk: Dersom stadig flere republikanere liker og er interessert i Qanon, hvorfor risikere å skyve dem unna?

3) Mike Cargile, California

Republikaneren Mike Cargiles omtale av seg selv på sin egen Twitter-konto gir et greit innblikk i hvor han står: Emneknaggene #WWG1WGA (en forkortelse for «Where We Go One We Go All») og #OathKeeper er begge direkte referanser til Qanon-universet.

Etter mange spørsmål om sitt syn på Qanon, sendte politikeren ut en pressemelding med en slags forklaring i slutten av juli:

– Jeg har «Where We Go One We Go All»-mottoet på Twitter-kontoen min fordi jeg mener dette er den perfekte følelsen amerikanere bør ha overfor hverandre. Vi må motstå marxistenes forsøk på å forlede, splitte og velte vår ene, udelelige nasjon under Gud, skrev Cargile.

I intervjuer har han også avslørt sterk interesse for djeveldyrkelse i Hollywood og blant annet uttalt at artister som Beyoncé og Rihanna deler tegn og signaler med demoniske referanser som viser at de «ikke skjuler det lenger».

Som flere andre fremholder han også at hintene fra den påståtte varsleren Q fortjener å undersøkes, for eksempel det som gjelder menneskehandel med barn: «Hvis det finnes et stor nettverk [for dette], vil jeg være en av dem som ødelegger det og straffeforfølger det», har politikeren sagt.

4) Angela Stanton-King, Georgia

Også forfatteren, tv-personligheten og kongresskandidaten Angela Stanton-King har postet Q-relaterte videoer, delt slagord og benyttet ulike Qanon-emneknagger i sosiale medier. Til pressen har hun samtidig forklart at hun egentlig er kritisk til hele konspirasjonsteorien og bare har forsøkt å få større spredning.

Det har ikke hindret henne i å publisere budskap om pedofile medlemmer av eliten som driver menneskehandel med barn eller «Molok-tilbedelse». Molok er en før-kristen gud som ofte forbindes med barneofring.

Etter at Donald Trump videreformidlet to av Twitter-meldingene hennes i august, slo Stanton-King i en slags triumferende melding fast at «stormen er her». Begrepet er et velkjent Qanon-ordtak som brukes for å beskrive at det store oppgjøret har begynt og at Hillary Clinton, George Soros og alle andre «forbrytere» snart vil bli arrestert.



Stanton-King har også hintet til det såkalte pizzagate, en for lengst falsifisert konspirasjonsteori om et pedofilt nettverk med tilhold i kjelleren på restauranten Comet Ping Pong i Washington DC. Teorien har fungert som et slags underlag for Qanon-teoriene.



Litt på siden: I 2007 sonet Stanton-King seks måneder i husarrest etter å ha blitt dømt som medskyldig i organisert biltyveri. I februar i år ble hun benådet av Donald Trump.

5) Alison Hayden, California

Fra sin offisielle valgkamp-konto på Twitter har republikaneren Alison Hayden en lang rekke ganger delt Qanon-relatert innhold. Kandidaten videreformidler ulike slagord, informasjon om bevegelsen og flere av teoriene:



Senest i forrige uke retvitret Hayden en patosfylt video fra brukeren «Qtime» med tittelen «The Best Is Yet To Come» til sine følgere:



Det nesten-religiøse budskapet med lovnad om en bedre framtid er typisk for Qanon-bevegelsen, som er overbevist om at det snart vil komme til et apokalyptisk oppgjør med den onde samfunnseliten som blant annet utnytter barn.

Tross spredningen av usanne konspirasjonsteorier, har Hayden blitt omfavnet av partiledelsen i delstaten. Om Qanon har Hayden uttalt at hun riktignok «ikke kjøper alt»: «Jeg sier bare at dette er en annen nyhetskilde, og det gir mening for meg».

6) Tracy Lovvorn, Massachusetts

Også den republikanske kandidaten Tracy Lovvorn i Massachusetts har over tid vært svært opptatt av Qanon-universet og engasjert seg sterkt i kampen for å «redde barna», som for en mangefasettert bevegelse med ulike forgreininger har fungert som et slags «emosjonelt anker».



Lovvorn har aktivt delt Qanon-slagord på både Twitter og Facebook. I et intervju med New York Magazine forteller hun i likhet med andre Qanon-vennlige kandidater at hele Epstein-saken, inkludert måten han døde på, motiverte henne til å stille flere spørsmål og slik fungerte som en slags døråpner inn i Q-universet.

7) Theresa Raborn, Illinois

Ett av flere sektlignende aspekter ved Qanon-bevegelsen er at følgerne på direkte oppfordring fra Q utfører tilnærmet seremonielle handlinger i sosiale medier, som for eksempel å avlegge ed.

I slutten av juni førte dette til at mange internettbrukere filmet seg selv mens de resiterte en såkalt digital soldier oath, som ikke er annet enn eden amerikanske soldater avlegger, men tilført mottoet «WWG1WGA» på slutten.

Da Donald Trumps første nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn avla eden til ære for Qanon i forbindelse med nasjonaldagsfeiringen 4. juli (ja, det er faktisk sant), var republikaneren Theresa Raborn snar med å videreformidle det på Twitter.

I intervjuer har Raborn fortalt at Flynns edsavleggelse var med på å legitimere hennes egen og andres Qanon-interesse. Hun har et åpent sinn, har hun fortalt, samtidig som hun understreker at det finnes mange måter å tolke de ulike beskjedene fra Q på:

«Akkurat som med bibelen har folk forskjellige tolkninger av det samme verset».

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.